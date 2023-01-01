Определение типа элемента (div, ul, blockquote) в jQuery

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Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача быстро определить, что данный элемент является <div> , обратите внимание на свойство element.tagName , которое всегда возвращается в верхнем регистре.

JS Скопировать код if (element.tagName === 'DIV') { // Отлично! Это именно div-блок. }

Углубляемся в нюансы проверки элементов

Есть и более надёжные и гибкие методы по проверке элементов, которые пригодятся в разнообразных ситуациях:

Производим проверку на уровне прототипа при помощи instanceof

Для более глубокой типовой проверки наша задача может быть решена с помощью сравнения с прототипом элемента:

JS Скопировать код if (element instanceof HTMLDivElement) { // Это точно div-блок. }

Данный способ позволяет учесть конкретный тип элемента, делегируя выявление более сложных различий механизмам JavaScript.

Используем возможности современного JavaScript

Для всесторонней проверки типа элемента, способной учесть селекторы разной степени сложности, можно воспользоваться методом Element.matches() :

JS Скопировать код if (element.matches('div')) { // Действительно, это div-блок. }

Таким образом, мы добиваемся гибкости и динамичности в проверках благодаря современным возможностям JavaScript.

Комбинированная проверка: div, ul или blockquote?

Если перед вами встаёт задача идентифицировать сразу несколько типов элементов, вы можете применить следующую стратегию:

JS Скопировать код if (/DIV|UL|BLOCKQUOTE/.test(element.tagName)) { alert(`Вот и ${element.tagName.toLowerCase()}!`); }

Такой подход сразу отсеивает несколько вариантов, демонстрируя эффективность данного метода.

Визуализация

Для более наглядного представления процесса поиска div используем аналогию с разными типами домов:

Markdown Скопировать код 🏠 = <div> 🏡 = <span> 🏢 = <p> 🏬 = <section>

Обнаружение div можно сравнить с поиском дома 🏠 среди других:

JS Скопировать код if(element.tagName === 'DIV') { // Вот он, наш 🏠. Это именно div! }

Полагаясь на tagName , мы выявляем искомый div , как ищем дом среди других зданий.

Выход из-под покрова jQuery: отдаем предпочтение нативным DOM-методам

Тенденция использования чистого JavaScript вместо jQuery продолжает набирать обороты. Изучим, какие нативные варианты нам предлагаются:

Применение DOM-запросов

Вместо $ из jQuery мы можем активно использовать нативные DOM-методы, как document.querySelector() и document.querySelectorAll() :

JS Скопировать код const isDiv = document.querySelector(element).tagName === 'DIV';

Ориентир на понятность и эффективность написания кода

Мы можем без проблем обойтись без избытка jQuery, сделав упор на ясность и производительность нативного DOM:

JS Скопировать код if (element.matches('div.someClass')) { // Вот он, div с конкретным классом! }

Ситуации, в которых

Несмотря на надёжность tagName , случаются ситуации, когда его возможности недостаточны:

Взаимодействие с SVG и пользовательскими элементами

В таких ситуациях кроме tagName можно попробовать использовать instanceof или nodeName .

Специфика взаимодействия с прототипами, наследованием и не стандартными элементами!

Тэги с необычным именем обрабатываются как HTMLUnknownElement . Понимание наследования в DOM в таких случаях становится крайне важным.

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