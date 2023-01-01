Определение нажатой кнопки Submit в одной форме

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Быстрый ответ

Для того чтобы разграничить два элемента отправки в одном формуляре, присвойте каждому из них уникальные значения атрибутов name и value . Сервер, тем самым, будет в состоянии определить, какая кнопка была активирована. Вот пример кода:

HTML Скопировать код <form action="handler.php" method="post"> <!-- Здесь могут располагаться скрытые поля формы --> <!-- Кнопка для сохранения данных --> <button type="submit" name="submitAction" value="save">Сохранить</button> <!-- Кнопка для публикации данных --> <button type="submit" name="submitAction" value="publish">Опубликовать</button> </form>

На серверной стороне вы производите проверку значения атрибута submitAction , чтобы понять, какое действие было совершено: "save" или "publish" .

Определение действия на сервере

В серверном скрипте (например, в файле handler.php ) действие пользователя устанавливается посредством проверки значения submitAction : сохранить данные или их опубликовать.

php Скопировать код if ($_POST['submitAction'] == 'save') { // Здесь логика сохранения данных формы } elseif ($_POST['submitAction'] == 'publish') { // Здесь логика публикации данных формы }

Такой подход уменьшает зависимость логики скрипта от текста, отображаемого на кнопках, в свою очередь повышая надёжность работы скрипта.

Ключевые моменты и вариации решений

Использование атрибута formaction для разных действий

Если для каждой кнопки требуется выполнение уникального действия, которое реализуется разными обработчиками, используйте атрибут formaction :

HTML Скопировать код <button type="submit" formaction="save.php">Сохранить</button> <button type="submit" formaction="publish.php">Опубликовать</button>

Такой подход позволяет направлять данные на соответствующий URL, а также облегчает обработку действий кнопок на стороне сервера.

Выбор между тегами <button> и <input>

Тег <button> признан более универсальным и поддерживает пользовательские настройки, в то время как <input type="submit"> также вполне подходит для использования:

HTML Скопировать код <input type="submit" name="submitAction" value="save" /> <input type="submit" name="submitAction" value="publish" />

Этот выбор определяется требованиями к пользовательскому интерфейсу и соответствующей совместимости с браузерами.

Поддержка устаревших браузеров

Если входит в ваши задачи поддерживать устаревшие браузеры, состояние обратной совместимости можно добавить с помощью JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('publishButton').addEventListener('click', function() { // Здесь устанавливается путь для отправки данных на publish.php this.form.action = 'publish.php'; });

Обход проблем и подводных камней

Особенности использования метода GET

Помните, что при использовании метода GET параметры формы передаются в URL. Это может стать проблемой для конфиденциальных данных.

Проверка неопределённых состояний на сервере

Всегда заложите в скрипт обработку случаев, когда значение submitAction будет отсутствовать или неопределено. Это важно для обеспечения безопасности вашего сервера.

Визуализация

У всех нас есть знакомое представление о системе с двумя ключами, при этом каждый ключ открывает свою дверь:

Markdown Скопировать код Ключ 1: 🗝️ (Отправка заказа) Ключ 2: 🗝️ (Сохранить на будущее)

Применение двух кнопок отправки выглядит как:

HTML Скопировать код <form> <button type="submit" name="action" value="submit-order">🗝️ Отправить заказ</button> <button type="submit" name="action" value="save-later">🗝️ Сохранить на будущее</button> </form>

Markdown Скопировать код Когда нажимаем 'Отправить заказ': 🗝️ -> 📦 (Заказ отправлен) Когда нажимаем 'Сохранить на будущее': 🗝️ -> 💾 (Данные сохранены)

У каждой кнопки есть свое уникальное значение value , которое отображает её назначение.

Полезные советы для более комфортной работы

Используйте осмысленные названия кнопок

Давайте кнопкам описательные названия, которые будут говорить сами за себя, облегчая тем самым поддержку кода в долгосрочной перспективе.

Внутренний текст кнопки сможет улучшить взаимодействие с пользователем

Наполните тэг <button> внутренним текстом, который будет направлять пользователя и улучшать взаимодействие с ним.

Методы отправки и защита данных

Выбирать метод отправки данных ( GET или POST ) следует с учетом требований к безопасности и объему передаваемых данных.

Полезные ссылки