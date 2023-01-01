Ограничение выбора файлов по расширению в HTML#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для ограничения типов файлов в элементе
<input> используйте атрибут
accept, указывая в нём необходимые расширения:
<input type="file" accept=".jpg,.png">
Так, доступ к выбору будет открыт только для файлов с расширениями .jpg и .png, что сделает использование формы более удобным и снизит вероятность ошибок при загрузке.
Подробный разбор ограничений по типам файлов
Учёт особенностей атрибута accept
Функционал атрибута
accept может отличаться в зависимости от браузера. Например, Internet Explorer начинает его поддерживать только с 9-й версии. Не забывайте проверять совместимость с теми браузерами, которыми пользуется ваша целевая аудитория.
Валидация на стороне клиента с применением JavaScript
Для более детального контроля можно воспользоваться валидацией на стороне клиента с использованием JavaScript:
document.getElementById("myFileInput").addEventListener('change', function(event) {
var validExtensions = ['jpg', 'png', 'gif']; // Допустимые расширения файлов
var fileName = event.target.files[0].name;
var fileExtension = fileName.split('.').pop().toLowerCase();
if(validExtensions.indexOf(fileExtension) < 0) {
alert("Выбран файл недопустимого формата!");
this.value = ''; // Очистка значения поля ввода
}
});
Дополнительная валидация на серверной стороне
Нельзя полагаться исключительно на валидацию на клиентской стороне — всегда проверяйте размер и тип файла на сервере. Это предохранит ваше приложение от вредоносных файлов и обеспечит высокий уровень безопасности.
Визуализация
Воззрите на элемент
<input type="file"> как на портье, который определяет, какие файлы могут быть загружены:
Допуск разрешён для: [.jpg, .png, .gif]
Атрибут
acceptрешает, какие файлы будут допущены:
<!-- Портье следит за соблюдением регламента -->
<input type="file" accept=".jpg,.png,.gif">
Теперь на "вечеринку" загрузки попадут только подходящие файлы:
До: [📄, 🖼️.jpg, 🎵.mp3, 🌠.gif, 📊.xls, 🖌️.png]
После: [ 🖼️.jpg, 🌠.gif, 🖌️.png]
Только файлы с утверждёнными расширениями получат VIP-доступ на "вечеринку" загрузки! 🎉
Кроссбраузерность и альтернативы
Разное поведение в разных браузерах
Браузеры могут по-разному интерпретировать атрибут
accept: работа Chrome и Firefox может отличаться от Safari или устаревших версий IE. Уделите внимание тестированию на совместимость.
Альтернативные методы для несовместимых браузеров
Для браузеров, не поддерживающих атрибут
accept, или в случаях отключенного JavaScript рассмотрите альтернативные решения, например, на основе Flash или Java. Идеальный вариант — постепенное ухудшение пользовательского опыта, позволяющее загружать файлы пользователям со старым оборудованием.
Синхронизация клиент-сервер
Улучшение UX через XMLHttpRequest
Улучшить пользовательский опыт поможет применение XMLHttpRequest или Fetch API для асинхронной загрузки файлов. Такие технологии позволяют отслеживать процесс и информировать пользователя о прогрессе загрузки:
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'upload_endpoint');
xhr.upload.onprogress = function(event) {
if (event.lengthComputable) {
var percentComplete = (event.loaded / event.total) * 100;
console.log('Процесс загрузки: ' + percentComplete + '%');
}
};
xhr.onload = function() {
if (xhr.status == 200) {
console.log('Загрузка успешно завершена: ' + xhr.responseText);
} else {
console.log('Ошибка во время загрузки: ' + xhr.statusText);
}
};
xhr.send(new FormData(document.getElementById('uploadForm')));
Усиление безопасности на серверной стороне
Не стоит забывать о возможности получения файлов неправильного типа. На сервере всегда следует проверять и подтверждать имя и расширение файла, чтобы обеспечить дополнительную защиту.
Полезные материалы
- Атрибут accept элемента input HTML — руководство по атрибуту
accept.
- <input type="file"> – HTML | MDN — документация MDN по
<input type="file">.
- Атрибут accept для ввода файлов – Stack Overflow — дискуссия о полезности атрибута
accept.
- Использование файлов из веб-приложений – Web APIs | MDN — руководство по работе с файлами в веб-приложениях используя File API.
- Проверка расширения файла перед загрузкой – Stack Overflow — методы для проверки типа файла на клиенте с помощью JavaScript.
- Простая загрузка файлов с помощью JavaScript | FilePond — документация библиотеки FilePond, включая установку допустимых типов файлов.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. — таблицы поддержки браузерами атрибута
accept.
Ксения Сорокина
веб-техредактор