Ограничение типа файлов в HTML input: решение на JS#Работа с DOM #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы наложить ограничения на типы файлов, которые может выбрать пользователь, добавьте атрибут
accept в элемент
<input>:
<input type="file" accept=".png, .jpeg">
Это позволит выбирать только файлы с расширениями
.png и
.jpeg, исключая все остальные.
Добавление MIME-типов для повышения совместимости
Указание MIME-типов в атрибуте
accept усиливает кроссбраузерную функциональность:
<input type="file" accept="image/png, image/jpeg">
Для максимальной совместимости рекомендуется указывать как MIME-типы, так и расширения файлов:
<input type="file" accept=".png, .jpeg, image/png, image/jpeg">
Визуализация
Представьте
<input type="file"> как фильтр, контролирующий типы подаваемых файлов. Атрибут
accept задаёт правила этого контроля:
Cторож: "Какой у вас тип файла?"
.txt: "У меня .txt, можно мне пройти?"
Cторож: "Конечно ✅ Добро пожаловать!"
.jpg: "Я .jpg, позволите мне пройти?"
Cторож: "Безусловно ✅ Входите!"
.xls: "А .xls может войти?"
Cторож: "Сегодня не получится ❌ Попробуйте другую дверь."
Вот как настроен этот контроль:
<input type="file" accept=".txt, .jpg">
Теперь
.txt и
.jpg проходят, а
.xls остаётся за дверью.
Усиление клиентской валидации
Улучшение пользовательского опыта можно достичь через валидацию на стороне клиента с использованием JavaScript. Это позволит дать обратную связь о некорректных форматах файлов без задержек.
Обработка выбора файла с помощью события onchange
Добавьте обработчик события
onchange к элементу ввода файла для проверки расширений файлов "на лету". Мы признаём только определённые типы файлов.
document.getElementById('fileInput').onchange = function(e) {
// Мы тщательно подходим к выбору форматов. В список допустимы только .png и .jpeg
if(!e.target.files[0].name.match(/\.(png|jpeg)$/)) {
alert('Принимаются только файлы форматов .png и .jpeg!');
e.target.value = ''; // Мы не допускаем тех, кто не соответствует критериям
}
};
Валидация файлов при отправке формы через onsubmit
Проведите последнюю проверку выбранных файлов при попытке отправить форму, используя обработчик события
onsubmit:
document.getElementById('myForm').onsubmit = function(e) {
// Проверка перед стартом! Есть ли .png или .jpeg?
var files = document.getElementById('fileInput').files;
if (!files.length || !files[0].name.match(/\.(png|jpeg)$/)) {
alert('Пожалуйста, приложите файл в формате .png или .jpeg!');
e.preventDefault(); // Правила нарушены, вход закрыт.
}
};
Не забывайте, что валидация на клиентской стороне является удобным дополнением, но для обеспечения безопасности необходимы также проверки на сервере.
Устраняющие несоответствия браузеров
Работа с особенностями атрибута accept
Атрибут
accept эффективен, но поддержка и интерпретация его могут отличаться между различными браузерами:
- Иногда
acceptтолько фильтрует диалог выбора файлов, позволяя пользователю видеть все типы файлов.
- Некоторые браузеры могут не корректно обрабатывать MIME-типы и обращать внимание только на расширения файлов.
Обеспечение согласованной работы в разных браузерах
Используйте сочетание MIME-типов и расширений файлов для достижения стабильности в разных браузерах. Протестируйте ваше решение в различных браузерах, чтобы гарантировать непрерывность пользовательского опыта.
Усиление безопасности через серверную валидацию
Серверная валидация — это не просто вариант, а обязательное требование. Непременно проведите проверку MIME-типа и бинарной подписи файла, чтобы предотвратить злонамеренную загрузку.
Знакомство с HTML5 File API
Познакомьтесь с HTML5 File API: с его помощью вы можете проверять фактическое содержимое файла на стороне клиента. Добро пожаловать на новый этап валидации.
Будьте в курсе: лучшие практики безопасности при загрузке файлов
Высокий уровень владения знаниями необходим не только в программировании. Осведомлённость о лучших практиках безопасности при загрузке файлов поможет избежать типичных уязвимостей.
Тимур Голубев
веб-разработчик