Ограничение типа файлов в HTML input: решение на JS

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Быстрый ответ

Чтобы наложить ограничения на типы файлов, которые может выбрать пользователь, добавьте атрибут accept в элемент <input> :

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".png, .jpeg">

Это позволит выбирать только файлы с расширениями .png и .jpeg , исключая все остальные.

Добавление MIME-типов для повышения совместимости

Указание MIME-типов в атрибуте accept усиливает кроссбраузерную функциональность:

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/png, image/jpeg">

Для максимальной совместимости рекомендуется указывать как MIME-типы, так и расширения файлов:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".png, .jpeg, image/png, image/jpeg">

Визуализация

Представьте <input type="file"> как фильтр, контролирующий типы подаваемых файлов. Атрибут accept задаёт правила этого контроля:

Markdown Скопировать код Cторож: "Какой у вас тип файла?" .txt: "У меня .txt, можно мне пройти?" Cторож: "Конечно ✅ Добро пожаловать!" .jpg: "Я .jpg, позволите мне пройти?" Cторож: "Безусловно ✅ Входите!" .xls: "А .xls может войти?" Cторож: "Сегодня не получится ❌ Попробуйте другую дверь."

Вот как настроен этот контроль:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".txt, .jpg">

Теперь .txt и .jpg проходят, а .xls остаётся за дверью.

Усиление клиентской валидации

Улучшение пользовательского опыта можно достичь через валидацию на стороне клиента с использованием JavaScript. Это позволит дать обратную связь о некорректных форматах файлов без задержек.

Обработка выбора файла с помощью события onchange

Добавьте обработчик события onchange к элементу ввода файла для проверки расширений файлов "на лету". Мы признаём только определённые типы файлов.

JS Скопировать код document.getElementById('fileInput').onchange = function(e) { // Мы тщательно подходим к выбору форматов. В список допустимы только .png и .jpeg if(!e.target.files[0].name.match(/\.(png|jpeg)$/)) { alert('Принимаются только файлы форматов .png и .jpeg!'); e.target.value = ''; // Мы не допускаем тех, кто не соответствует критериям } };

Валидация файлов при отправке формы через onsubmit

Проведите последнюю проверку выбранных файлов при попытке отправить форму, используя обработчик события onsubmit :

JS Скопировать код document.getElementById('myForm').onsubmit = function(e) { // Проверка перед стартом! Есть ли .png или .jpeg? var files = document.getElementById('fileInput').files; if (!files.length || !files[0].name.match(/\.(png|jpeg)$/)) { alert('Пожалуйста, приложите файл в формате .png или .jpeg!'); e.preventDefault(); // Правила нарушены, вход закрыт. } };

Не забывайте, что валидация на клиентской стороне является удобным дополнением, но для обеспечения безопасности необходимы также проверки на сервере.

Устраняющие несоответствия браузеров

Работа с особенностями атрибута accept

Атрибут accept эффективен, но поддержка и интерпретация его могут отличаться между различными браузерами:

Иногда accept только фильтрует диалог выбора файлов, позволяя пользователю видеть все типы файлов.

только фильтрует диалог выбора файлов, позволяя пользователю видеть все типы файлов. Некоторые браузеры могут не корректно обрабатывать MIME-типы и обращать внимание только на расширения файлов.

Обеспечение согласованной работы в разных браузерах

Используйте сочетание MIME-типов и расширений файлов для достижения стабильности в разных браузерах. Протестируйте ваше решение в различных браузерах, чтобы гарантировать непрерывность пользовательского опыта.

Усиление безопасности через серверную валидацию

Серверная валидация — это не просто вариант, а обязательное требование. Непременно проведите проверку MIME-типа и бинарной подписи файла, чтобы предотвратить злонамеренную загрузку.

Знакомство с HTML5 File API

Познакомьтесь с HTML5 File API: с его помощью вы можете проверять фактическое содержимое файла на стороне клиента. Добро пожаловать на новый этап валидации.

Будьте в курсе: лучшие практики безопасности при загрузке файлов

Высокий уровень владения знаниями необходим не только в программировании. Осведомлённость о лучших практиках безопасности при загрузке файлов поможет избежать типичных уязвимостей.