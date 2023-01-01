Ограничение размера шрифта в CSS: от min- до max-font-size

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Быстрый ответ

Отличной заменой для min-font-size и max-font-size может стать функция CSS clamp() :

CSS Скопировать код font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 2rem);

Здесь задан минимальный размер — 1rem, максимальный — 2rem, а значение 2.5vw позволяет шрифту адаптивно масштабироваться. Получается, как тренировка для шрифта — мы не допускаем лишнего 'веса'!

Углубляемся: Использование calc() для адаптивного дизайна

Для создания динамически изменяемого размера шрифта рекомендуется использовать функцию calc() в сочетании с единицами вьюпорта.

CSS Скопировать код font-size: calc(12px + 0.5vw); /* Шрифт расширяется, подобно бублику! */

Это правило задаёт начальный размер в 12px и пропорционально увеличивает его в зависимости от ширины вьюпорта, получается, как будто шрифт питается сбалансированно и растёт обоснованно.

Контроль размера шрифта с помощью медиа-запросов

При разговоре об адаптивном дизайне невозможно обойтись без упоминания медиа-запросов:

CSS Скопировать код @media screen and (min-width: 768px) { body { font-size: 16px; /* На больших экранах текст дышит в свободном пространстве! */ } } @media screen and (max-width: 767px) { body { font-size: 14px; /* На малых экранах текст компактный и понятный! */ } }

Эти запросы назначают конкретный размер шрифта для различных диапазонов размеров экрана, что помогает поддерживать чёткость текста в любых условиях.

Не забывайте про мета-тег viewport

Чтобы всё было под контролем, всегда включите мета-тег viewport:

HTML Скопировать код <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Этот тег подсказывает браузеру, что сайт оптимизирован под разные размеры экранов и учтена их гибкость.

Визуализация

Метафора с минимальными и максимальными скоростями поможет яснее представить эту концепцию:

Markdown Скопировать код Представьте дорогу с ограничением скорости: Мин. скорость 🚗💨: 30 миль/час (min-font-size) Макс. скорость 🚓🚨: 60 миль/час (max-font-size)

Как и скорость в установленных пределах, размеры шрифта регулируются в заданных рамках.

Markdown Скопировать код | Шрифты на веб-странице | |------------------------------------| | До: 📏🔡 Слишком маленькие или большие | | После: 🚗💨 30 <= 🔠 <= 60 🚓🚨 |

Учитывайте разные браузеры

Помимо всего прочего, имейте в виду, что разные браузеры могут интерпретировать одинаковый код по-разному, учитывая предпочтения пользователей.

CSS Скопировать код font-size: 100%; /* Это предложение, на которое браузер может ответить "да" или "нет". */

Выбирайте процентные значения или единицы em , чтобы сохранить относительные размеры шрифта.

Взгляд в будущее: CSS4

Хотя о CSS4 пока только говорят, уже появились слухи о новых свойствах: font-min-size и font-max-size . Следите за обновлениями в мире CSS!

Эксперименты с Clamp

Используя функцию clamp, вы накладываете ограничение на размер шрифта:

CSS Скопировать код font-size: clamp(1rem, 5% + 1vw, 2rem); /* Шрифт 'в хорошей форме', без лишних "кг" */

Медиа-запросы и они работают линейно!

Для более точного регулирования размера шрифта, используйте несколько медиа-запросов:

CSS Скопировать код @media screen and (min-width: 600px) { body { font-size: calc(14px + (18 – 14) * ((100vw – 600px) / (1200 – 600))); /* Удивительно адаптивный шрифт */ } }

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