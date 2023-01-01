Оформление полей ввода и кнопки отправки CSS#CSS и верстка #Формы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Поля ввода и кнопки отправки можно стилизовать с помощью следующего CSS-кода:
/* Стилизация текстовых полей */
input[type="text"] {
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
}
/* Стилизация кнопок отправки */
input[type="submit"] {
padding: 10px;
color: #fff;
background-color: #5cb85c;
cursor: pointer;
}
/* Эффект при наведении на кнопку отправки */
input[type="submit"]:hover {
background-color: #449d44;
}
/* Эффект при фокусе на текстовом поле */
input[type="text"]:focus {
border-color: #66afe9;
}
Просто скопируйте и вставьте эти фрагменты кода, чтобы придать форме более динамичный дизайн. Не стесняйтесь изменять значения свойств
padding,
border и
background-color, чтобы они соответствовали вашей дизайн-концепции.
Точечная стилизация: специфический CSS
Точная стилизация с помощью селекторов атрибутов
Селекторы атрибутов позволяют стилизовать конкретные элементы. Атрибут
type используется для текстовых полей:
input[type="text"] {
padding: 12px 20px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
}
Стиль focus для привлечения внимания
Псевдокласс
:focus выделяет активное текстовое поле, привлекая внимание пользователя:
input[type="text"]:focus {
outline: none;
box-shadow: 0 0 3px #66afe9;
}
Кнопка отправки: не просто кнопка
Кнопкам отправки необходим контраст, пространство, а также возможно использование градиента, чтобы привлечь внимание пользователя:
input[type="submit"] {
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 5px;
background-image: linear-gradient(to right, #57a0ee, #355f7c);
color: white;
text-transform: uppercase;
transition: background-color 0.25s;
}
input[type="submit"]:hover {
background-image: linear-gradient(to right, #355f7c, #57a0ee);
}
Визуализация
Сравнительная таблица стилизации и поведения полей ввода и кнопок отправки:
Поле ввода | Кнопка отправки ---|--- Отступ: 8px 10px | Отступ: 10px 15px Радиус угла: 5px | Радиус угла: 5px Цвет фона: белый | Цвет фона: зеленый Цвет текста: черный | Цвет текста: белый
Обратите внимание на согласование стилей (одинаковый
border-radius), но и контраст между input field и кнопкой.
Улучшаем интерактивность: не пугайте пользователей
Эффект наведения: взаимодействие с пользователем
Состояние
:hover направляет пользователей, делая интерфейс приветливым.
Элемент кнопки: более широкий функциональный спектр
Тег
<button> вместо
<input type="submit"> предоставляет больше стилистических возможностей, позволяя добавлять иконки и изображения.
Метки: простота и понятность
Хорошо стилизованные метки помогают пользователям легче ориентироваться:
label {
display: block;
margin-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
Отзывчивый дизайн: адаптируемся под любые экраны
Адаптивная форма: гибкость отображения
Используйте относительные единицы (
%,
em,
rem) для оптимизации отображения формы на различных устройствах.
Media queries: адаптивность без проблем
Медиазапросы помогают обеспечить совместимость с любым размером экрана:
@media (max-width: 768px) {
input[type="text"], input[type="submit"] {
width: 100%;
box-sizing: border-box;
}
}
Тестирование и демонстрация: показываем умения при помощи JSFiddle
JSFiddle подходит для обмена обратной связью и улучшения результатов в работе. Делитесь своей работой и развивайтесь вместе с сообществом!
Полезные материалы
- Styling web forms – Learn web development | MDN — Руководство по стилизации форм от MDN.
- CSS Forms — Обучение стилизации форм на сайте W3Schools.
- Designing Efficient Web Forms: On Structure, Inputs, Labels And Actions — Smashing Magazine — Лучшие практики проектирования форм от Smashing Magazine.
- Prettier Accessible Forms – A List Apart — Создание доступных и удобных форм.
- Make Money From Writing Tutorials for Envato Tuts+ Design & Illustration | Envato Tuts+ — Статья полезна для освоения дизайна форм, несмотря на несоответствующий заголовок.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда