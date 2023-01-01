Оформление полей ввода и кнопки отправки CSS

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Быстрый ответ

Поля ввода и кнопки отправки можно стилизовать с помощью следующего CSS-кода:

CSS Скопировать код /* Стилизация текстовых полей */ input[type="text"] { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } /* Стилизация кнопок отправки */ input[type="submit"] { padding: 10px; color: #fff; background-color: #5cb85c; cursor: pointer; } /* Эффект при наведении на кнопку отправки */ input[type="submit"]:hover { background-color: #449d44; } /* Эффект при фокусе на текстовом поле */ input[type="text"]:focus { border-color: #66afe9; }

Просто скопируйте и вставьте эти фрагменты кода, чтобы придать форме более динамичный дизайн. Не стесняйтесь изменять значения свойств padding , border и background-color , чтобы они соответствовали вашей дизайн-концепции.

Точечная стилизация: специфический CSS

Точная стилизация с помощью селекторов атрибутов

Селекторы атрибутов позволяют стилизовать конкретные элементы. Атрибут type используется для текстовых полей:

CSS Скопировать код input[type="text"] { padding: 12px 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }

Стиль focus для привлечения внимания

Псевдокласс :focus выделяет активное текстовое поле, привлекая внимание пользователя:

CSS Скопировать код input[type="text"]:focus { outline: none; box-shadow: 0 0 3px #66afe9; }

Кнопка отправки: не просто кнопка

Кнопкам отправки необходим контраст, пространство, а также возможно использование градиента, чтобы привлечь внимание пользователя:

CSS Скопировать код input[type="submit"] { padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #57a0ee, #355f7c); color: white; text-transform: uppercase; transition: background-color 0.25s; } input[type="submit"]:hover { background-image: linear-gradient(to right, #355f7c, #57a0ee); }

Визуализация

Сравнительная таблица стилизации и поведения полей ввода и кнопок отправки:

Поле ввода | Кнопка отправки ---|--- Отступ: 8px 10px | Отступ: 10px 15px Радиус угла: 5px | Радиус угла: 5px Цвет фона: белый | Цвет фона: зеленый Цвет текста: черный | Цвет текста: белый

Обратите внимание на согласование стилей (одинаковый border-radius ), но и контраст между input field и кнопкой.

Улучшаем интерактивность: не пугайте пользователей

Эффект наведения: взаимодействие с пользователем

Состояние :hover направляет пользователей, делая интерфейс приветливым.

Элемент кнопки: более широкий функциональный спектр

Тег <button> вместо <input type="submit"> предоставляет больше стилистических возможностей, позволяя добавлять иконки и изображения.

Метки: простота и понятность

Хорошо стилизованные метки помогают пользователям легче ориентироваться:

CSS Скопировать код label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; }

Отзывчивый дизайн: адаптируемся под любые экраны

Адаптивная форма: гибкость отображения

Используйте относительные единицы ( % , em , rem ) для оптимизации отображения формы на различных устройствах.

Media queries: адаптивность без проблем

Медиазапросы помогают обеспечить совместимость с любым размером экрана:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { input[type="text"], input[type="submit"] { width: 100%; box-sizing: border-box; } }

Тестирование и демонстрация: показываем умения при помощи JSFiddle

JSFiddle подходит для обмена обратной связью и улучшения результатов в работе. Делитесь своей работой и развивайтесь вместе с сообществом!

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