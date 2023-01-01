Оформление номера в круг с помощью CSS: подробное руководство#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания круга вокруг числа с помощью CSS, можно воспользоваться элементом
div с одинаковыми значениями ширины (
width) и высоты (
height), для которого
border-radius установлен в 50%. Выравнивание текста можно осуществить с помощью свойств
text-align: center и
line-height. При этом значение
line-height должно быть таким же, как и высота элемента.
<div class="circle">1</div>
.circle {
display: inline-block;
width: 50px;
height: 50px;
line-height: 50px;
text-align: center;
border-radius: 50%;
border: 2px solid black;
}
Такой подход позволит создать прочный и стилево безупречный круг, используя исключительно CSS.
Продвинутые приёмы: делаем круги CSS идеальными
Рассмотрим дополнительные методы, которые помогут сделать ваш круг универсальным, элегантным и функциональным в любом браузере.
Гибкие размеры круга
Чтобы создать круг, который будет масштабироваться в зависимости от размера шрифта, используйте единицы измерения
em. Такой круг отлично впишется в концепцию адаптивного дизайна:
.circle {
width: 2em;
height: 2em;
line-height: 2em;
/* ...остальные свойства... */
}
Поддержка старых браузеров
В случае старых браузеров, таких как IE8, которые могут некорректно интерпретировать
border-radius, можно использовать альтернативные решения. К таким может относиться, например, применение условных комментариев или предварительно созданных изображений формата
.png.
Читаемость чисел
Выбор размера шрифта, который обеспечивает хорошую читаемость чисел внутри круга, является важным. Если в круге предполагается отображать большие числа или числа, состоящие из нескольких цифр, возможно придется скорректировать отступы или
border-radius:
.circle {
font-size: 1.2em;
border-radius: 50%;
padding: 0.6em;
/* ...остальные свойства... */
}
Использование символов Unicode
Быстро решить задачу позволит использование заключённых в круг чисел Unicode, таких как ①, ② и так далее:
<p>Ваше число в круге: ①</p>
Использование Bootstrap
Если вы используете Bootstrap, вы можете воспользоваться классом
.badge. Как применять бейджи, вы найдете в документации Bootstrap.
<span class="badge badge-pill badge-secondary">1</span>
Визуализация
Приведем пример создания CSS-кругов с помощью эмодзи:
🌍 1 – Круг, который не использует CSS
🌍 2 – Круг, созданный с помощью свойства `border-radius: 50%`
🌍 3 – Совершенный круг, созданный с использованием свойства `padding`
Можно создать интересную модель солнечной системы, где каждая цифра будет обходить свою орбиту.
.number-circle {
display: inline-block;
border-radius: 50%;
padding: 0.5em;
border: 2px solid #000;
text-align: center;
}
Следующим шагом является создание нашей галактической системы цифр:
🪐 1 🪐 2 🪐 3
Продвинутые дизайны с использованием псевдоэлементов
Для создания многомерного или дополнительного визуального эффекта вы можете использовать псевдоэлементы
::before или
::after. Не забудьте задать для
content непустое значение:
.circle::before {
content: "";
position: absolute;
top: -1em; left: -1em;
right: -1em; bottom: -1em;
border-radius: 50%;
border: 2px dashed #666;
}
Обеспечение доступности
Доступность — важный аспект каждого сайта. Используйте
<span aria-hidden="true">1</span> для создания круга с числом, который будет адекватно восприниматься экранными читалками и другими вспомогательными технологиями.
Кроссбраузерная совместимость
Проверьте, как ваша работа отображается в разных браузерах. Для этого вы можете использовать такие инструменты, как BrowserStack или сервис Can I Use. Также убедитесь, что ваша разметка и стили проходят валидацию. Ваш сайт должен смотреться отлично на любом экране!
Полезные материалы
- ::before – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробнее о псевдоэлементах
::before.
- content – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Об использовании свойства
content.
- CSS border-radius property — Все, что нужно знать о свойстве
border-radius.
- How To Create Circles / Round Dots — Как создать круги в CSS.
- javascript – Detect Safari using jQuery – Stack Overflow — Как определить браузер Safari с помощью jQuery.
- shape-outside | Codrops — Как создавать сложные обтекаемые формы с помощью
shape-outside.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда