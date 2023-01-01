Оформление номера в круг с помощью CSS: подробное руководство

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Быстрый ответ

Для создания круга вокруг числа с помощью CSS, можно воспользоваться элементом div с одинаковыми значениями ширины ( width ) и высоты ( height ), для которого border-radius установлен в 50%. Выравнивание текста можно осуществить с помощью свойств text-align: center и line-height . При этом значение line-height должно быть таким же, как и высота элемента.

HTML Скопировать код <div class="circle">1</div>

CSS Скопировать код .circle { display: inline-block; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; text-align: center; border-radius: 50%; border: 2px solid black; }

Такой подход позволит создать прочный и стилево безупречный круг, используя исключительно CSS.

Продвинутые приёмы: делаем круги CSS идеальными

Рассмотрим дополнительные методы, которые помогут сделать ваш круг универсальным, элегантным и функциональным в любом браузере.

Гибкие размеры круга

Чтобы создать круг, который будет масштабироваться в зависимости от размера шрифта, используйте единицы измерения em . Такой круг отлично впишется в концепцию адаптивного дизайна:

CSS Скопировать код .circle { width: 2em; height: 2em; line-height: 2em; /* ...остальные свойства... */ }

Поддержка старых браузеров

В случае старых браузеров, таких как IE8, которые могут некорректно интерпретировать border-radius , можно использовать альтернативные решения. К таким может относиться, например, применение условных комментариев или предварительно созданных изображений формата .png .

Читаемость чисел

Выбор размера шрифта, который обеспечивает хорошую читаемость чисел внутри круга, является важным. Если в круге предполагается отображать большие числа или числа, состоящие из нескольких цифр, возможно придется скорректировать отступы или border-radius :

CSS Скопировать код .circle { font-size: 1.2em; border-radius: 50%; padding: 0.6em; /* ...остальные свойства... */ }

Использование символов Unicode

Быстро решить задачу позволит использование заключённых в круг чисел Unicode, таких как ①, ② и так далее:

HTML Скопировать код <p>Ваше число в круге: ①</p>

Использование Bootstrap

Если вы используете Bootstrap, вы можете воспользоваться классом .badge . Как применять бейджи, вы найдете в документации Bootstrap.

HTML Скопировать код <span class="badge badge-pill badge-secondary">1</span>

Визуализация

Приведем пример создания CSS-кругов с помощью эмодзи:

🌍 1 – Круг, который не использует CSS 🌍 2 – Круг, созданный с помощью свойства `border-radius: 50%` 🌍 3 – Совершенный круг, созданный с использованием свойства `padding`

Можно создать интересную модель солнечной системы, где каждая цифра будет обходить свою орбиту.

CSS Скопировать код .number-circle { display: inline-block; border-radius: 50%; padding: 0.5em; border: 2px solid #000; text-align: center; }

Следующим шагом является создание нашей галактической системы цифр:

🪐 1 🪐 2 🪐 3

Продвинутые дизайны с использованием псевдоэлементов

Для создания многомерного или дополнительного визуального эффекта вы можете использовать псевдоэлементы ::before или ::after . Не забудьте задать для content непустое значение:

CSS Скопировать код .circle::before { content: ""; position: absolute; top: -1em; left: -1em; right: -1em; bottom: -1em; border-radius: 50%; border: 2px dashed #666; }

Обеспечение доступности

Доступность — важный аспект каждого сайта. Используйте <span aria-hidden="true">1</span> для создания круга с числом, который будет адекватно восприниматься экранными читалками и другими вспомогательными технологиями.

Кроссбраузерная совместимость

Проверьте, как ваша работа отображается в разных браузерах. Для этого вы можете использовать такие инструменты, как BrowserStack или сервис Can I Use. Также убедитесь, что ваша разметка и стили проходят валидацию. Ваш сайт должен смотреться отлично на любом экране!

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