Однородная высота карточек в Bootstrap: решение без CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы выровнять карточки Bootstrap по высоте, поместите их в flex-контейнер с установленными свойствами display: flex и flex-wrap: wrap . Для элементов .card задайте свойство flex: 1 , чтобы они одновременно могли расширяться и сжиматься.

CSS Скопировать код .flex-cards { display: flex; flex-wrap: wrap; } .flex-cards .card { flex: 1; }

Ваш HTML будет выглядеть таким образом:

HTML Скопировать код <div class="flex-cards"> <div class="card-columns"> <!-- Ваши карточки Bootstrap --> </div> </div>

Такой подход поможет сохранить согласованность в адаптивном дизайне.

Подробное объяснение

Равномерное выравнивание карточек по высоте в столбце может показаться сложным. Однако, есть несколько эффективных методов:

Используйте вспомогательные классы

Bootstrap предлагает вспомогательные классы, такие как .d-flex и .align-items-stretch , готовые к использованию. Присвойте их контейнерам карточек для достижения нужного результата.

HTML Скопировать код <div class="d-flex flex-wrap align-items-stretch"> <div class="card">...</div> <div class="card">...</div> <!-- Остальные карточки --> </div>

Вертикальное заполнение пространства

С помощью класса .h-100 карточки смогут занять все доступное вертикальное пространство, сохраняя при этом правильное выравнивание.

HTML Скопировать код <div class="card h-100">...</div>

Работаем с сеткой

Система сеток Bootstrap позволяет точно контролировать макеты, обеспечивая отзывчивость. Классы .row и .col помогут поддержать одинаковую высоту и легко настраивать макеты под различные экраны.

HTML Скопировать код <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="card h-100">...</div> </div> <!-- Остальные карточки в сетке --> </div> </div>

Балансировка содержимого

Балансируйте содержимое внутри карточек для достижения единообразного внешнего вида. Воспользуйтесь .card-block для создания структуры, которая будет типичной для всех карточек.

Для любителей точности

Можно использовать функцию calc() в сочетании с классами Bootstrap для того чтобы точно настроить высоту карточек.

CSS Скопировать код .card { height: calc(100% – 20px); }

Избегайте задания минимальной высоты. Пользуйтесь отзывчивыми функциями Bootstrap, чтобы достичь желаемого результата.

Визуализация

Как выглядят карточки до применения Flexbox или Grid:

[📘📚, 📕, 📙📗📓]

И после:

CSS Скопировать код .card-columns { display: flex; flex-wrap: wrap; } .card { height: 100%; }

Тот результат, к которому вы придете после преобразования:

Markdown Скопировать код [📘📗📕, 📘📗📕, 📘📗📕]

Адаптивность вашего макета

Не забывайте о том что макет вашего сайта должен быть адаптивным:

HTML Скопировать код <div class="row"> <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> <div class="card h-100">...</div> </div> <!-- Адаптивные колонки и карточки --> </div>

Откажитесь от фиксированной высоты

Основное правило для создания стильных макетов – избегать фиксированной высоты. Используйте margin-bottom для создания пространства между элементами и позволяйте содержимому определять размеры карточек.

Развивайте свои навыки

Обратитесь к документации Bootstrap для получения дополнительных советов и более глубокого понимания методик. При исследовании документации, вы найдете ответы на множество вопросов.

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