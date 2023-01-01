Однородная высота карточек в Bootstrap: решение без CSS#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы выровнять карточки Bootstrap по высоте, поместите их в flex-контейнер с установленными свойствами
display: flex и
flex-wrap: wrap. Для элементов
.card задайте свойство
flex: 1, чтобы они одновременно могли расширяться и сжиматься.
.flex-cards {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
.flex-cards .card {
flex: 1;
}
Ваш HTML будет выглядеть таким образом:
<div class="flex-cards">
<div class="card-columns">
<!-- Ваши карточки Bootstrap -->
</div>
</div>
Такой подход поможет сохранить согласованность в адаптивном дизайне.
Подробное объяснение
Равномерное выравнивание карточек по высоте в столбце может показаться сложным. Однако, есть несколько эффективных методов:
Используйте вспомогательные классы
Bootstrap предлагает вспомогательные классы, такие как
.d-flex и
.align-items-stretch, готовые к использованию. Присвойте их контейнерам карточек для достижения нужного результата.
<div class="d-flex flex-wrap align-items-stretch">
<div class="card">...</div>
<div class="card">...</div>
<!-- Остальные карточки -->
</div>
Вертикальное заполнение пространства
С помощью класса
.h-100 карточки смогут занять все доступное вертикальное пространство, сохраняя при этом правильное выравнивание.
<div class="card h-100">...</div>
Работаем с сеткой
Система сеток Bootstrap позволяет точно контролировать макеты, обеспечивая отзывчивость. Классы
.row и
.col помогут поддержать одинаковую высоту и легко настраивать макеты под различные экраны.
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="card h-100">...</div>
</div>
<!-- Остальные карточки в сетке -->
</div>
</div>
Балансировка содержимого
Балансируйте содержимое внутри карточек для достижения единообразного внешнего вида. Воспользуйтесь
.card-block для создания структуры, которая будет типичной для всех карточек.
Для любителей точности
Можно использовать функцию calc() в сочетании с классами Bootstrap для того чтобы точно настроить высоту карточек.
.card {
height: calc(100% – 20px);
}
Избегайте задания минимальной высоты. Пользуйтесь отзывчивыми функциями Bootstrap, чтобы достичь желаемого результата.
Визуализация
Как выглядят карточки до применения Flexbox или Grid:
[📘📚, 📕, 📙📗📓]
И после:
.card-columns {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
.card {
height: 100%;
}
Тот результат, к которому вы придете после преобразования:
[📘📗📕, 📘📗📕, 📘📗📕]
Адаптивность вашего макета
Не забывайте о том что макет вашего сайта должен быть адаптивным:
<div class="row">
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100">...</div>
</div>
<!-- Адаптивные колонки и карточки -->
</div>
Откажитесь от фиксированной высоты
Основное правило для создания стильных макетов – избегать фиксированной высоты. Используйте margin-bottom для создания пространства между элементами и позволяйте содержимому определять размеры карточек.
Развивайте свои навыки
Обратитесь к документации Bootstrap для получения дополнительных советов и более глубокого понимания методик. При исследовании документации, вы найдете ответы на множество вопросов.
Полезные материалы
- Карточки · Bootstrap — официальная документация Bootstrap.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — всё о Flexbox.
- Блоки одинаковой высоты в строках | CSS-Tricks — как сделать блоки равными по размеру.
- Flex · Bootstrap — руководство Bootstrap по flex-утилитам.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — детальное понимание CSS Grid.
- Flexbox | web.dev — изучение Flexbox и других методов CSS от web.dev.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда