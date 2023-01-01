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Обнаружение блокировки всплывающих окон в браузере

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Быстрый ответ

JS
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var testPopup = window.open("");
if (testPopup) {
    testPopup.close();
} else {
    console.log("Всплывающее окно заблокировано: Придется прорываться сквозь преграды");
}

Мы пытаемся открыть всплывающее окно методом window.open(""). Если в ответ мы получаем действительный объект window, продолжаем работу, в противном случае сталкиваемся с препятствиями.

Пошаговый план для смены профессии

Разбор деталей

Информируйте пользователей

Сообщите пользователям о том, что всплывающее окно было заблокировано. Предложите им шаги для отключения блокировщика или добавления ваших сайтов в белый список. Разъяснение ситуации поможет избежать растерянности.

Действуйте заранее

Свяжите открытие всплывающего окна с определенным действием пользователя, например, нажатием на кнопку. Это позволит в большинстве случаев избежать автоматической блокировки.

Умное использование задержки

Примените небольшую задержку при помощи setTimeout:

JS
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setTimeout(function() {
    var popup = window.open(url);
    if (!popup) {
        // Возникли проблемы!
    }
}, 1000);

Использование setTimeout иногда позволяет обойти блокировщики, но помните, это не универсальное решение.

Производите тестирование снова и снова

Проверяйте работоспособность вашего кода в разных браузерах, поскольку их поведение может существенно различаться. Будьте готовы к изменениям.

Как изящно обходить блокировку всплывающих окон

Используйте с умом

Помните, что избыточное использование всплывающих окон часто воспринимается отрицательно, как нежелательное вторжение. Используйте их осознанно и с пользой, чтобы повысить удобство использования сайта.

Учитывайте различие браузеров

Принимайте во внимание разные особенности поведения всех браузеров. Это проявление уважения к многообразию Интернета.

Мягко направляйте пользователей

Вместо просьбы отключить блокировщики подскажите пользователям более безопасные пути: прямые ссылки или инструкции по добавлению сайта в белый список.

Используйте альтернативы

Расспросите о возможности применения других методов отображения контента, таких как модальные окна или вкладки на странице. Иногда обход сложностей, связанных с всплывающими окнами – лучшее решение.

Визуализация

Представьте ситуацию:

Markdown
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Браузер – это сцена:
- Ваш код спрашивает: “Вы открыли всплывающее окно?”
- API браузера отвечает: “Мы ничего не видели!” (Всплывающее окно заблокировано 🚫)
- Отсутствие ошибок говорит о том, что всплывающее окно, скорее всего, успешно открылось (Открыто 👀).
- Если объект `window` отсутствует, то всплывающее окно было заблокировано. 🚫
JS
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const popupCheck = window.open(url); // Проверяем доступность
if (!popupCheck) {
    console.log('Всплывающее окно было заблокировано! 🚫');
} else {
    console.log('Всплывающее окно удалось открыть 🚪👀');
}

Помните: если объект window не равен null, то всплывающее окно успешно открылось.

Полезные материалы

  1. Метод Window.open() – Web APIs | MDN – Отличное руководство по использованию window.open().
  2. JavaScript – Всплывающие окна – Все об обработке блокировки всплывающих окон.
  3. Всплывающие окна и методы для работы с ними – Полезное руководство по управлению всплывающими окнами и обходу блокировщиков.
  4. Обнаружение блокировки всплывающего окна в Chrome – Stack Overflow – Ценный источник решений по работе с всплывающими окнами в Chrome от сообщества разработчиков.
  5. Рекомендации по стилизации модального окна | CSS-Tricks – Лучшие рекомендации по дизайну модальных окон.
  6. Как создать расширение для Chrome за 10 минут — SitePoint – Руководство по созданию расширения для Chrome, чтобы обойти блокировщиков всплывающих окон.
  7. "window.open" | Can I use... – Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и других технологий – Информация о совместимости window.open() с различными браузерами.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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