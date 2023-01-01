Обнаружение блокировки всплывающих окон в браузере

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Быстрый ответ

JS Скопировать код var testPopup = window.open(""); if (testPopup) { testPopup.close(); } else { console.log("Всплывающее окно заблокировано: Придется прорываться сквозь преграды"); }

Мы пытаемся открыть всплывающее окно методом window.open("") . Если в ответ мы получаем действительный объект window , продолжаем работу, в противном случае сталкиваемся с препятствиями.

Разбор деталей

Информируйте пользователей

Сообщите пользователям о том, что всплывающее окно было заблокировано. Предложите им шаги для отключения блокировщика или добавления ваших сайтов в белый список. Разъяснение ситуации поможет избежать растерянности.

Действуйте заранее

Свяжите открытие всплывающего окна с определенным действием пользователя, например, нажатием на кнопку. Это позволит в большинстве случаев избежать автоматической блокировки.

Умное использование задержки

Примените небольшую задержку при помощи setTimeout :

JS Скопировать код setTimeout(function() { var popup = window.open(url); if (!popup) { // Возникли проблемы! } }, 1000);

Использование setTimeout иногда позволяет обойти блокировщики, но помните, это не универсальное решение.

Производите тестирование снова и снова

Проверяйте работоспособность вашего кода в разных браузерах, поскольку их поведение может существенно различаться. Будьте готовы к изменениям.

Как изящно обходить блокировку всплывающих окон

Используйте с умом

Помните, что избыточное использование всплывающих окон часто воспринимается отрицательно, как нежелательное вторжение. Используйте их осознанно и с пользой, чтобы повысить удобство использования сайта.

Учитывайте различие браузеров

Принимайте во внимание разные особенности поведения всех браузеров. Это проявление уважения к многообразию Интернета.

Мягко направляйте пользователей

Вместо просьбы отключить блокировщики подскажите пользователям более безопасные пути: прямые ссылки или инструкции по добавлению сайта в белый список.

Используйте альтернативы

Расспросите о возможности применения других методов отображения контента, таких как модальные окна или вкладки на странице. Иногда обход сложностей, связанных с всплывающими окнами – лучшее решение.

Визуализация

Представьте ситуацию:

Markdown Скопировать код Браузер – это сцена: - Ваш код спрашивает: “Вы открыли всплывающее окно?” - API браузера отвечает: “Мы ничего не видели!” (Всплывающее окно заблокировано 🚫) - Отсутствие ошибок говорит о том, что всплывающее окно, скорее всего, успешно открылось (Открыто 👀). - Если объект `window` отсутствует, то всплывающее окно было заблокировано. 🚫

JS Скопировать код const popupCheck = window.open(url); // Проверяем доступность if (!popupCheck) { console.log('Всплывающее окно было заблокировано! 🚫'); } else { console.log('Всплывающее окно удалось открыть 🚪👀'); }

Помните: если объект window не равен null , то всплывающее окно успешно открылось.

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