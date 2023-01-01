Обнаружение блокировки всплывающих окон в браузере#Разное
Быстрый ответ
var testPopup = window.open("");
if (testPopup) {
testPopup.close();
} else {
console.log("Всплывающее окно заблокировано: Придется прорываться сквозь преграды");
}
Мы пытаемся открыть всплывающее окно методом
window.open(""). Если в ответ мы получаем действительный объект
window, продолжаем работу, в противном случае сталкиваемся с препятствиями.
Разбор деталей
Информируйте пользователей
Сообщите пользователям о том, что всплывающее окно было заблокировано. Предложите им шаги для отключения блокировщика или добавления ваших сайтов в белый список. Разъяснение ситуации поможет избежать растерянности.
Действуйте заранее
Свяжите открытие всплывающего окна с определенным действием пользователя, например, нажатием на кнопку. Это позволит в большинстве случаев избежать автоматической блокировки.
Умное использование задержки
Примените небольшую задержку при помощи
setTimeout:
setTimeout(function() {
var popup = window.open(url);
if (!popup) {
// Возникли проблемы!
}
}, 1000);
Использование
setTimeout иногда позволяет обойти блокировщики, но помните, это не универсальное решение.
Производите тестирование снова и снова
Проверяйте работоспособность вашего кода в разных браузерах, поскольку их поведение может существенно различаться. Будьте готовы к изменениям.
Как изящно обходить блокировку всплывающих окон
Используйте с умом
Помните, что избыточное использование всплывающих окон часто воспринимается отрицательно, как нежелательное вторжение. Используйте их осознанно и с пользой, чтобы повысить удобство использования сайта.
Учитывайте различие браузеров
Принимайте во внимание разные особенности поведения всех браузеров. Это проявление уважения к многообразию Интернета.
Мягко направляйте пользователей
Вместо просьбы отключить блокировщики подскажите пользователям более безопасные пути: прямые ссылки или инструкции по добавлению сайта в белый список.
Используйте альтернативы
Расспросите о возможности применения других методов отображения контента, таких как модальные окна или вкладки на странице. Иногда обход сложностей, связанных с всплывающими окнами – лучшее решение.
Визуализация
Представьте ситуацию:
Браузер – это сцена:
- Ваш код спрашивает: “Вы открыли всплывающее окно?”
- API браузера отвечает: “Мы ничего не видели!” (Всплывающее окно заблокировано 🚫)
- Отсутствие ошибок говорит о том, что всплывающее окно, скорее всего, успешно открылось (Открыто 👀).
- Если объект `window` отсутствует, то всплывающее окно было заблокировано. 🚫
const popupCheck = window.open(url); // Проверяем доступность
if (!popupCheck) {
console.log('Всплывающее окно было заблокировано! 🚫');
} else {
console.log('Всплывающее окно удалось открыть 🚪👀');
}
Помните: если объект
window не равен
null, то всплывающее окно успешно открылось.
Полезные материалы
- Метод Window.open() – Web APIs | MDN – Отличное руководство по использованию
window.open().
- JavaScript – Всплывающие окна – Все об обработке блокировки всплывающих окон.
- Всплывающие окна и методы для работы с ними – Полезное руководство по управлению всплывающими окнами и обходу блокировщиков.
- Обнаружение блокировки всплывающего окна в Chrome – Stack Overflow – Ценный источник решений по работе с всплывающими окнами в Chrome от сообщества разработчиков.
- Рекомендации по стилизации модального окна | CSS-Tricks – Лучшие рекомендации по дизайну модальных окон.
- Как создать расширение для Chrome за 10 минут — SitePoint – Руководство по созданию расширения для Chrome, чтобы обойти блокировщиков всплывающих окон.
- "window.open" | Can I use... – Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и других технологий – Информация о совместимости
window.open()с различными браузерами.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы