Обмен данных между iframe и родительским сайтом

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Быстрый ответ

Чтобы осуществить безопасное двустороннее взаимодействие между iframe и родительской страницей, воспользуйтесь методом window.postMessage() . Обмен данными из iframe можно инициировать с помощью parent.postMessage(message, targetOrigin) и со стороны родительского окна через iframe.contentWindow.postMessage(message, targetOrigin) . Вам необходимо установить обработчик событий, который будет фильтровать принимаемые сообщения, проверять event.origin и обрабатывать event.data .

Пример настройки коммуникации:

JS Скопировать код // От родительского окна к iframe document.getElementById('myIframe').contentWindow.postMessage('Привет, iframe!', '*'); // Если iframe настроен на прослушивание window.addEventListener('message', event => { if (event.origin !== window.location.origin) return; alert(`Мое родительское окно говорит: ${event.data}`); }, false);

Для большей безопасности используйте конкретный targetOrigin вместо звездочки '*' .

Подробное руководство: как обеспечить безопасное взаимодействие между iframe и родительской страницей

Target Origin: небезопасно использовать * для всех!

Применение '*' в postMessage() аналогично открытию всех дверей в вашем доме: сквозь них может пройти кто угодно. Безопаснее использовать конкретный URL для идентификации получателя:

JS Скопировать код iframe.contentWindow.postMessage('Привет, iframe!', 'https://example.com');

Как установить взаимодействие от iframe к родительской странице

В современных браузерах можно использовать CustomEvent для организации обратной связи. Отправка сообщений из iframe осуществляется так:

JS Скопировать код var customEvent = new CustomEvent('owlPost', { detail: 'Сообщение' }); parent.document.dispatchEvent(customEvent);

Родительская страница должна быть готова принять и обработать это событие:

JS Скопировать код window.addEventListener('owlPost', function(e) { console.log('Сообщение из ифрейма:', e.detail); });

Структурирование сообщений при помощи классов

Определите классы для сообщений, добавьте свойства type и body , это упростит и структурирует взаимодействие:

JS Скопировать код class OwlPost { constructor(type, body) { this.type = type; this.body = body; } }

Проверка достоверности данных в event.data

Получение сообщения — это только первый шаг. Важно проверять, от кого и какое сообщение пришло:

JS Скопировать код window.addEventListener('message', event => { if (event.origin !== 'https://hogwarts.com') return; if (!event.data.type || !event.data.body) return; handleOwlPost(event.data); });

Функция sendMessage для унификации отправки сообщений

Воспользуйтесь функцией sendMessage , чтобы унифицировать отправку сообщений через разные объекты:

JS Скопировать код function sendMessage(owl, message, targetOrigin) { owl.contentWindow.postMessage(message, targetOrigin); }

Отдельные обработчики событий для разных сообщений

Обработку разных типов сообщений стоит проводить в отдельных функциях:

JS Скопировать код const owlHandlers = { 'Хедвиг': handleHedwigPost, 'Эррол': handleErrolPost, }; function handleOwlPost(message) { if (owlHandlers[message.type]) { owlHandlers[message.type](message.body); } }

Визуализация

Смайлики в схемах лишь добавляют непринужденности в изложении, но объяснение от этого станет не менее понятным.

Markdown Скопировать код Остров Родителя (🏝️): Отправляет 💌 с сообщением через океан Океан iframe (🌊): Переносит 💌 к назначенному получателю Остров iframe (🏖️): Получает 💌, прочитывает и следует инструкциям Остров iframe (🏖️): Отправляет 💌 обратно Остров Родителя (🏝️): В ожидании и реакции на ответ

На что обратить внимание: лучшие методики и инструменты

Совместимость браузеров

Перед тем как использовать postMessage, убедитесь, что нужные вам браузеры поддерживают эту функцию. IE8 и более свежие версии поддерживают этот API, но всегда лучше проверять на веб-сайте Can I use.

Кросс-доменное взаимодействие

Для общения между ифреймами с разных доменов понадобятся дополнительные настройки, а возможно, и использование специального JS-файла, расположенного на CDN, особенно если речь идет о поддоменах.

Категоризация сообщений

Структурируйте сообщения, разделяйте их по типу, источнику и назначению для улучшения взаимодействия.

JS Скопировать код { type: 'notification', source: 'iframe', purpose: { message: 'Пользователь согласился с условиями.' } }

Безопасность обмена сообщениями

Для обеспечения безопасности можно проверять event.source и использовать криптографические методы, если требуется сохранить конфиденциальность информации.

Передача сложных данных

Если вам нужно передать сложные данные, пользуйтесь JSON-кодированием, и обязательно обработайте возможные ошибки кодирования:

JS Скопировать код window.addEventListener('message', event => { try { const data = JSON.parse(event.data); // Обработка данных... } catch (error) { console.error('произошла ошибка при разборе данных', error); } });

Взаимодействие в реальном времени и частое обмен сообщениями

Для динамического взаимодействия, которое требует многократной передачи данных, оптимизируйте процесс, например, при помощи requestAnimationFrame .

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