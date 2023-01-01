Многострочный tooltip в HTML: newline в атрибуте title#Веб-разработка #Основы HTML #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
Многострочный текст в всплывающей подсказке при наведении курсора можно создать с помощью
в атрибуте
title элемента
<td>.
Пример:
<td title="Строка 1 Строка 2">Наведите на меня</td>
Итогом будет двустрочная всплывающая подсказка, в которой "Строка 1" расположена над "Строка 2".
Альтернативы атрибуту
Атрибут
title – это только один из способов отображения подсказок. В арсенале разработчика есть и другие методы, в частности
OverLib или возможность создания всплывающих подсказок на чистом CSS, предоставляющих более детализированный контроль над внешним видом и содержанием подсказок.
<td data-tooltip="Первая строка<br>Вторая строка">Наведите на меня</td>
JavaScript-библиотеки помогают создавать подсказки с HTML-содержимым и анимацией. Тогда как подсказки на CSS предоставляют больше возможностей для стилизации и взаимодействия.
Примечание: Проверяйте отображение ваших подсказок для браузеров Internet Explorer, Firefox v12+, и Chrome 28+, чтобы быть уверенным в их корректной работе.
Создание многострочных подсказок при помощи CSS
Для создания многострочной подсказки на CSS достаточно вставить текст внутрь
div или воспользоваться
<br>, после чего можно стилизовать и позиционировать их с помощью CSS.
Позиционирование и стилизация
Отображение и восприятие подсказки будет лучше, если они будут размещены вблизи связанных с ними элементов и иметь грамотное оформление с использованием качественных фонов и границ.
Переходы
Чтобы подсказки отображались более плавно и привлекательно, используйте переходы.
Варианты резервного содержимого
Обращайте внимание на обратную совместимость с помощью атрибута
alt или меток ARIA, чтобы пользователи могли получить необходимую информацию даже при отключенном CSS или JavaScript.
Расширение возможностей подсказок с помощью JavaScript-библиотек
Библиотеки JavaScript такого типа как OverLib, расширяют функционал стандартных подсказок, предлагая дополнительные опции оформления.
Индивидуальные макеты
Вы можете тонко настроить внешний вид подсказок, внедряя разнообразие HTML-содержимого в зависимости от конкретных потребностей вашего проекта.
Контроль над пользовательским опытом
Основная функция подсказок – эффективность взаимодействия с пользователем, однако, важно также учесть, что подсказки не должны мешать навигации.
Стремление к плавному снижению функциональности
Учитывайте пользователей, у которых отключен JavaScript. Для них важно предусмотреть возможность понимания содержимого через
title.
Полезные материалы
- JavaScript post request like a form submit – Stack Overflow – пример имитации отправки формы с использованием JavaScript.
- CSS Tooltip – W3Schools – туториал по созданию подсказок на CSS.
- title – HTML: HyperText Markup Language | MDN – подробная информация от MDN о атрибуте title в HTML.
- aria-label is a xenophobe: HeydonWorks – статья о кодировании HTML-сущностей для улучшения доступности.
- HTML Character Entities – W3Schools – справочник по HTML-сущностям.
- Tooltip Styles Inspiration | Codrops – галерея стилевых решений для подсказок, способная вдохновить на новые идеи.
- Using data attributes – Learn web development | MDN – руководство по использованию атрибутов данных в HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор