Масштабирование изображений с сохранением пропорций в CSS

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Быстрый ответ

Если вы хотите сохранить пропорции изображения, установите значение width равное 100%, а значение height укажите как auto в CSS. Примените также object-fit: contain; . Использование этих свойств позволит изображению заполнить размеры контейнера без искажений:

CSS Скопировать код img { width: 100%; /* Гибкость – наше всё */ height: auto; /* Доверьтесь автоматике */ object-fit: contain; /* Исключаем искажения пропорций */ }

Это позволит изображениям адаптироваться к разным размерам экранов, при этом сохраняя свои пропорции.

Восхваление классов масштабирования и ограничение размеров

Для управления масштабированием вы можете создать класс в CSS, например .img.resize , который поможет сохранить исходные пропорции изображения:

CSS Скопировать код .img.resize { max-width: 100%; /* Максимальная ширина – 100% */ max-height: 500px; /* Максимальная высота – 500px */ height: auto; /* Высота автоматическая */ }

Использование max-width и max-height позволит изображениям оставаться гибкими, не нарушая верстку и выглядеть оптимально на любом устройстве.

Мастерство масштабирования фоновых изображений

Для фоновых изображений используйте background-size: contain; , чтобы масштабировать картинку так, чтобы она полностью помещалась в контейнер, сохраняя при этом свои пропорции:

CSS Скопировать код div.background { background-image: url('image.jpg'); background-size: contain; /* Полное заполнение контейнера */ background-repeat: no-repeat; /* Убираем повторение */ }

Изменение размеров с помощью transform

Для динамического уменьшения размера изображения вдвое воспользуйтесь свойством transform :

CSS Скопировать код img.half-scale { transform: scale(0.5); /* Уменьшаем до 50% */ -webkit-transform: scale(0.5); /* Для браузера Webkit */ -ms-transform: scale(0.5); /* Для Internet Explorer */ }

Используйте классы масштабирования, чтобы сохранить чистоту и улучшить возможности повторного использования HTML-кода.

Свойство

Свойство object-fit определяет, как изображение будет масштабироваться внутри своего контейнера. Если заданы object-fit: contain; и параметры width и height , изображение всегда будет полностью вмещаться в контейнер и сохранять свои пропорции:

CSS Скопировать код div.my-image { width: 100%; /* Ширина 100% */ height: 500px; /* Высота 500px */ object-fit: contain; /* Изображение полностью в контейнере, без искажений */ }

Внимание к адаптивному дизайну

Не забывайте об адаптивности изображений, подгоняя их размеры под разные разрешения экранов и типы устройств. Это сделает интерфейс удобным для всех пользователей.

Визуализация

Представим, что мы подбираем коробку под воздушный шар (🎈). Вот так будет выглядеть пример сохранения пропорций изображения с помощью CSS:

Markdown Скопировать код Сохранение пропорций 🎈 -> 📦 Используем: `max-width: 100%;` `height: auto;` Результат: 📦 📦 📦 До масштабирования: 🎈 🎈 🎈 После масштабирования:🎈 🎈 🎈

Markdown Скопировать код Растягивание изображения 🎈 -> 📦 Используем: `width: 100%;` `height: 100%;` Результат: 📦 📦 📦 До масштабирования: 🎈 🎈 🎈 После масштабирования:🎦 🎦 🎦 // Примечание: 🎦 означает шар, изменивший свои пропорции, чтобы поместиться в коробку

Для сохранения пропорций (📏) шар должен оставаться круглым.

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