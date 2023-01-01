Масштабирование и растяжение фонового изображения в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы фоновое изображение идеально заполнило элемент, установите значение свойства background-size равным cover , выровняйте изображение по центру элемента и задайте свойство background-repeat в положение no-repeat .

CSS Скопировать код .element { background: url('image.jpg') center/cover no-repeat; }

Этот CSS-код гарантирует, что изображение полностью и без искажений заполнит элемент с классом .element .

Применение минимальных размеров: Сохраняем пропорции изображения

Установите min-width и min-height равными 100%, чтобы гарантировать полное покрытие элемента фоном. Обратите внимание, что из-за различия соотношения сторон часть изображения может быть обрезана.

Кроссбраузерность: поддерживаем старые версии

Команда background-size: cover; поддерживается большинством браузеров, но не забывайте о старых версиях. Для обеспечения совместимости используйте вендорные префиксы.

CSS Скопировать код .element { -webkit-background-size: cover; /* Для Chrome и Safari */ -moz-background-size: cover; /* Для Firefox */ -o-background-size: cover; /* Для Opera 12 */ background-size: cover; /* Стандарт для других браузеров, включая IE9+ */ }

Для поддержки старых версий IE используйте следующий код:

CSS Скопировать код -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='yourImage.jpg', sizingMethod='scale')";

Современные инструменты: дополнительная поддержка

Если CSS не справляется, Modernizr и jQuery могут прийти на помощь. Modernizr проверяет возможность использования background-size , а плагин imgsizer для jQuery позволяет управлять фоновыми изображениями на разных устройствах.

Соблюдаем пропорции: соотношение сторон

Если нужно сохранить пропорции фонового изображения при изменении масштаба, используйте значения "auto" для ширины или высоты. Но будьте аккуратны с min-width и min-height равными 100%, чтобы избежать нежелательного обрезания изображения.

Визуализация

CSS Скопировать код background-size: cover; /* Малое фоновое изображение может красиво покрыть все пространство элемента */

CSS Скопировать код background-size: contain; /* Очень большое изображение подгонится так, чтобы полностью поместится внутри элемента */

plaintext Скопировать код 🏞️ Зима (cover) 🏞️ Лето (contain) До: ⛄️🌲[-------]🌲⛄️ До: 🌞🌳[-------]🌳🌞 После: 🌲[🏞️🌲🌲🌲🏞️]🌲 После: [🏞️🌳🌳🌳🏞️]

Полная ширина против полного покрытия: оценка задачи

Для отображения фона по всей ширине контейнера с сохранением пропорций используйте background-size: 100% auto; . Если требуется полное покрытие, установите background-size: 100% 100% .

Медиазапросы: управляем отзывчивостью

Чтобы адаптировать background-size под разные размеры экранов, используйте медиазапросы, чтобы достичь респонсивности фонового изображения.

Адаптивный дизайн: работаем с процентными размерами

Дизайн, преимущественно работающий с процентными значениями, требует внимательной настройки скриптов для точного управления масштабированием изображений без искажений.

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