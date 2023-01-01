Масштабирование и растяжение фонового изображения в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы фоновое изображение идеально заполнило элемент, установите значение свойства
background-size равным
cover, выровняйте изображение по центру элемента и задайте свойство
background-repeat в положение
no-repeat.
.element {
background: url('image.jpg') center/cover no-repeat;
}
Этот CSS-код гарантирует, что изображение полностью и без искажений заполнит элемент с классом
.element.
Применение минимальных размеров: Сохраняем пропорции изображения
Установите
min-width и
min-height равными 100%, чтобы гарантировать полное покрытие элемента фоном. Обратите внимание, что из-за различия соотношения сторон часть изображения может быть обрезана.
Кроссбраузерность: поддерживаем старые версии
Команда
background-size: cover; поддерживается большинством браузеров, но не забывайте о старых версиях. Для обеспечения совместимости используйте вендорные префиксы.
.element {
-webkit-background-size: cover; /* Для Chrome и Safari */
-moz-background-size: cover; /* Для Firefox */
-o-background-size: cover; /* Для Opera 12 */
background-size: cover; /* Стандарт для других браузеров, включая IE9+ */
}
Для поддержки старых версий IE используйте следующий код:
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='yourImage.jpg', sizingMethod='scale')";
Современные инструменты: дополнительная поддержка
Если CSS не справляется, Modernizr и jQuery могут прийти на помощь. Modernizr проверяет возможность использования
background-size, а плагин
imgsizer для jQuery позволяет управлять фоновыми изображениями на разных устройствах.
Соблюдаем пропорции: соотношение сторон
Если нужно сохранить пропорции фонового изображения при изменении масштаба, используйте значения "auto" для ширины или высоты. Но будьте аккуратны с
min-width и
min-height равными 100%, чтобы избежать нежелательного обрезания изображения.
Визуализация
background-size: cover; /* Малое фоновое изображение может красиво покрыть все пространство элемента */
background-size: contain; /* Очень большое изображение подгонится так, чтобы полностью поместится внутри элемента */
🏞️ Зима (cover) 🏞️ Лето (contain)
До: ⛄️🌲[-------]🌲⛄️ До: 🌞🌳[-------]🌳🌞
После: 🌲[🏞️🌲🌲🌲🏞️]🌲 После: [🏞️🌳🌳🌳🏞️]
Полная ширина против полного покрытия: оценка задачи
Для отображения фона по всей ширине контейнера с сохранением пропорций используйте
background-size: 100% auto;. Если требуется полное покрытие, установите
background-size: 100% 100%.
Медиазапросы: управляем отзывчивостью
Чтобы адаптировать
background-size под разные размеры экранов, используйте медиазапросы, чтобы достичь респонсивности фонового изображения.
Адаптивный дизайн: работаем с процентными размерами
Дизайн, преимущественно работающий с процентными значениями, требует внимательной настройки скриптов для точного управления масштабированием изображений без искажений.
Полезные материалы
- background-size – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Детальное описание использования свойства CSS background-size.
- CSS Multiple Backgrounds — Обзор возможностей использования многократных фонов в CSS3.
- Perfect Full Page Background Image | CSS-Tricks — Пошаговый гид по созданию полноэкранного фонового изображения.
- Aspect Ratio Boxes | CSS-Tricks — Руководство по сохранению соотношения сторон изображений.
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks — Полное руководство по flexbox, упрощающее создание адаптивных макетов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда