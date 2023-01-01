logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript

#Работа с DOM  #Валидация форм  #Инпуты и типы полей  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Воспользуйтесь методом setCustomValidity() объекта input в JavaScript, чтобы установить полю невалидное состояние. С помощью этого метода возможно сообщить об ошибке, если введённое в поле значение не соответствует установленным требованиям, либо же очистить сообщение об ошибке, тем самым указав на корректность данных.

JS
Скопировать код
document.querySelector('#myInput').setCustomValidity('Требуется ввести как минимум 4 символа');

Случай, когда валидность поля динамически изменяется в зависимости от его содержимого, программный код будет выглядеть следующим образом:

JS
Скопировать код
let input = document.querySelector('#myInput');
input.oninput = () => input.setCustomValidity(input.value.length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа');

В приведенном выше коде, если введено менее четырех символов, то статус поля изменится на невалидное, и, как только будет достигнута минимальная требуемая длина, он станет валидным.

Пошаговый план для смены профессии

Подробности

Безопасность: клиентская валидация данных – это не все

Клиентская валидация с помощью JavaScript довольно удобна, однако она не обеспечивает полной безопасности. Важно всегда проверять данные также и на стороне сервера, чтобы предотвратить возможные манипуляции.

Переопределение стандартной валидации HTML

Если стандартные методы HTML не отвечают вашим требованиям, вы можете задействовать собственный механизм валидации, используя обработчик submit:

JS
Скопировать код
document.querySelector('form').onsubmit = function(event) {
    if (!validateMyForm()) {
        event.preventDefault();
    }
};

В этом примере, функция validateMyForm() применяет индивидуальные правила валидации и, в зависимости от результата, либо позволяет, либо блокирует отправку формы.

Визуальная обратная связь для невалидных полей

Обеспечьте визуальную обратную связь, если обнаружена ошибка в поле ввода. В зависимости от результатов проверки, добавляйте или удаляйте соответствующие CSS-классы:

JS
Скопировать код
input.oninput = () => {
    let msg = input.value.length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа';
    input.setCustomValidity(msg);
    input.className = input.validity.valid ? 'valid' : 'invalid';
};

В данном коде CSS-класс поля изменяется на valid или invalid в соответствии с результатом валидации, что позволяет применить определенные стили отображения.

Регулярные выражения: точные инструменты валидации

Регулярные выражения – это мощные инструменты валидации данных в JavaScript, которые можно использовать для проверки сложных условий, например, для валидации почтовых адресов или пользовательских форматов.

Оптимизация процесса ввода данных пользователями

Следуйте принципу KISS — "не усложняй". Фокусируйтесь только на той ключевой информации, которую вам нужно получить от пользователей, чтобы найти баланс между безопасностью и удобством использования.

В мире jQuery

В jQuery возможно использовать селектор $ для мгновенной валидации:

JS
Скопировать код
let $input = $('#myInput');
$input.on('input', () => {
    $input[0].setCustomValidity($input.val().length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа');
});

// Отключение стандартной валидации HTML5. Извини, HTML, но тебе здесь не место.
$('form').attr('novalidate', 'novalidate');

Расширьте ваш арсенал инструментов для валидации данных

Ищете универсальные решения? Обратите внимание на различные плагины. Библиотеки вроде jq-idealforms предлагают готовые для использования сценарии проверки данных для разных браузеров и устройств.

Визуализация

Визуальное представление валидности поля

Отмечая поле как невалидное, вы, как бы, делаете пометку красным карандашом на документе:

Markdown
Скопировать код
[ ✅ ] <- Ваше поле ввода в валидном состоянии!

Позвольте вашему JavaScript делать то же самое:

JS
Скопировать код
document.querySelector('input').setCustomValidity('Ошибка ввода');

Теперь поле отображается как невалидное:

Markdown
Скопировать код
[ ❌ ] <- Вот ваше поле ввода в невалидном состоянии!

Сообщение валидации выполняет функцию подсказки, указывая на причину ошибки.

Полезные материалы

  1. Constraint validation – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное руководство по использованию API валидации ограничений в JavaScript.
  2. Form Validation Part 1: Constraint Validation in HTML | CSS-Tricks — Полезная информация о валидации ограничений в HTML и настройке сообщений для пользователя.
  3. How to force an HTML form to validate without submitting it via jQuery – Stack Overflow — Советы от сообщества разработчиков о программной валидации без отправки формы.
  4. HTML5 Forms: JavaScript and the Constraint Validation API — SitePoint — Обзор валидации форм в HTML5 и API для валидации ограничений в JavaScript.
  5. More capable form controls | Articles | web.dev — Статьи о улучшении элементов форм и применении передовых техник валидации.
  6. GitHub – Modernizr/Modernizr: Modernizr is a JavaScript library that detects HTML5 and CSS3 features in the user’s browser. — Библиотека Modernizr определяет поддержку HTML5 и CSS3 в браузере, давая возможность адаптировать JavaScript к этим возможностям.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод в JavaScript используется для установки невалидного состояния поля ввода?
1 / 5

Тимур Голубев

веб-разработчик

Свежие материалы
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...