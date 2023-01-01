Манипуляции с валидацией полей ввода через HTML5 и Javascript#Работа с DOM #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Воспользуйтесь методом
setCustomValidity() объекта input в JavaScript, чтобы установить полю невалидное состояние. С помощью этого метода возможно сообщить об ошибке, если введённое в поле значение не соответствует установленным требованиям, либо же очистить сообщение об ошибке, тем самым указав на корректность данных.
document.querySelector('#myInput').setCustomValidity('Требуется ввести как минимум 4 символа');
Случай, когда валидность поля динамически изменяется в зависимости от его содержимого, программный код будет выглядеть следующим образом:
let input = document.querySelector('#myInput');
input.oninput = () => input.setCustomValidity(input.value.length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа');
В приведенном выше коде, если введено менее четырех символов, то статус поля изменится на невалидное, и, как только будет достигнута минимальная требуемая длина, он станет валидным.
Подробности
Безопасность: клиентская валидация данных – это не все
Клиентская валидация с помощью JavaScript довольно удобна, однако она не обеспечивает полной безопасности. Важно всегда проверять данные также и на стороне сервера, чтобы предотвратить возможные манипуляции.
Переопределение стандартной валидации HTML
Если стандартные методы HTML не отвечают вашим требованиям, вы можете задействовать собственный механизм валидации, используя обработчик
submit:
document.querySelector('form').onsubmit = function(event) {
if (!validateMyForm()) {
event.preventDefault();
}
};
В этом примере, функция
validateMyForm() применяет индивидуальные правила валидации и, в зависимости от результата, либо позволяет, либо блокирует отправку формы.
Визуальная обратная связь для невалидных полей
Обеспечьте визуальную обратную связь, если обнаружена ошибка в поле ввода. В зависимости от результатов проверки, добавляйте или удаляйте соответствующие CSS-классы:
input.oninput = () => {
let msg = input.value.length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа';
input.setCustomValidity(msg);
input.className = input.validity.valid ? 'valid' : 'invalid';
};
В данном коде CSS-класс поля изменяется на
valid или
invalid в соответствии с результатом валидации, что позволяет применить определенные стили отображения.
Регулярные выражения: точные инструменты валидации
Регулярные выражения – это мощные инструменты валидации данных в JavaScript, которые можно использовать для проверки сложных условий, например, для валидации почтовых адресов или пользовательских форматов.
Оптимизация процесса ввода данных пользователями
Следуйте принципу KISS — "не усложняй". Фокусируйтесь только на той ключевой информации, которую вам нужно получить от пользователей, чтобы найти баланс между безопасностью и удобством использования.
В мире jQuery
В jQuery возможно использовать селектор
$ для мгновенной валидации:
let $input = $('#myInput');
$input.on('input', () => {
$input[0].setCustomValidity($input.val().length >= 4 ? '' : 'Требуется ввести как минимум 4 символа');
});
// Отключение стандартной валидации HTML5. Извини, HTML, но тебе здесь не место.
$('form').attr('novalidate', 'novalidate');
Расширьте ваш арсенал инструментов для валидации данных
Ищете универсальные решения? Обратите внимание на различные плагины. Библиотеки вроде jq-idealforms предлагают готовые для использования сценарии проверки данных для разных браузеров и устройств.
Визуализация
Визуальное представление валидности поля
Отмечая поле как невалидное, вы, как бы, делаете пометку красным карандашом на документе:
[ ✅ ] <- Ваше поле ввода в валидном состоянии!
Позвольте вашему JavaScript делать то же самое:
document.querySelector('input').setCustomValidity('Ошибка ввода');
Теперь поле отображается как невалидное:
[ ❌ ] <- Вот ваше поле ввода в невалидном состоянии!
Сообщение валидации выполняет функцию подсказки, указывая на причину ошибки.
Полезные материалы
- Constraint validation – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробное руководство по использованию API валидации ограничений в JavaScript.
- Form Validation Part 1: Constraint Validation in HTML | CSS-Tricks — Полезная информация о валидации ограничений в HTML и настройке сообщений для пользователя.
- How to force an HTML form to validate without submitting it via jQuery – Stack Overflow — Советы от сообщества разработчиков о программной валидации без отправки формы.
- HTML5 Forms: JavaScript and the Constraint Validation API — SitePoint — Обзор валидации форм в HTML5 и API для валидации ограничений в JavaScript.
- More capable form controls | Articles | web.dev — Статьи о улучшении элементов форм и применении передовых техник валидации.
- GitHub – Modernizr/Modernizr: Modernizr is a JavaScript library that detects HTML5 and CSS3 features in the user’s browser. — Библиотека Modernizr определяет поддержку HTML5 и CSS3 в браузере, давая возможность адаптировать JavaScript к этим возможностям.
Тимур Голубев
веб-разработчик