Копирование DIV в другой DIV с помощью jQuery#Работа с DOM #jQuery #Div и спаны
Быстрый ответ
// Клонировано! 🐑
$('.source').clone().appendTo('.target');
Указанный фрагмент кода на
jQuery копирует
DIV с классом
.source и помещает его внутрь
DIV с классом
.target. Таким образом, создается точная копия элемента.
Чтобы убедиться, что операции над элементами DOM выполняются только после их полной загрузки, обязательно оберните ваш код в
$(function() { /* ваш код на jQuery */ });.
Детали функции .clone()
Краткое описание .clone()
Функция
.clone() в jQuery создает полную копию выбранных элементов, включая их дочерние узлы, текст и атрибуты, такие как классы и идентификаторы. Для копирования элементов без данных и связанных с ними событий используйте
.clone(false). Это аналог команд CTRL+C и CTRL+V!
Клонирование и использование селекторов
Для более точного выбора элементов применяйте соответствующие селекторы jQuery. Если класс
.source встречается где-то еще, добавьте селектор родителя или дополнительный класс для спецификации.
Методы для размещения клонов
Метод
.appendTo() вставляет клонированные элементы в конец
DIV с классом
target. Для большего контроля над расположением клонов используйте функции
.prependTo(),
.insertBefore() и
.insertAfter().
Визуализация
Представим, что вы хотите переместить прибор (🔌) из одной комнаты в другую.
В гостиной есть: 🔌
В спальне нет: 🔌
С помощью
jQuery это можно сделать так просто, как будто бы у вас есть волшебная палочка 🪄.
$('#bedroom').append($('#livingRoom .gadget').clone());
Теперь приборы есть как в гостиной, так и в спальне:
Гостиная: 🔌
Спальня: Вуаля! 🔌
И никакого 3D-принтера не требуется!
Продвинутое клонирование и прочее
Исключение элементов при клонировании
Иногда нужно клонировать DIV без определенных элементов. Для этого используйте метод
.not():
$('.source').clone().not('.exclude').appendTo('.target');
Таким образом будет создан клон DIV без элементов с классом
.exclude.
Клонирование нескольких DIV
Если требуется скопировать несколько элементов, используйте методы
.each() и
.clone() вместе:
$('.source').each(function() {
// Так вы получите идентичные клоны!
$(this).clone().appendTo('.target');
});
Особенности копирования элементов формы
При работе с элементами формы для избегания дублирования идентификаторов и значений очищайте поля с помощью
.val(''):
$('.source').clone().find(':input').val('').end().appendTo('.target');
Это позволяет создавать множество форм без путаницы в данных.
Будьте осторожны, ведь есть подводные камни!
Обработчики событий
Не забывайте перепривязывать обработчики событий к клонам, если они были у исходных элементов:
$('.source').clone(true).appendTo('.target').on('click.myNamespace', function() {
// Ваш интерактив уходит не впустую!
});
Производительность
Клонирование больших структур может уменьшить производительность. Стремитесь к оптимизации селекторов и минимизации использования
.clone().
Уникальность идентификаторов
После клонирования уникальность идентификаторов играет важную роль для стабильности работы страницы. Убедитесь, что клонированным элементам присваиваются уникальные идентификаторы.
Полезные материалы
.clone() | Документация API jQuery— для глубокого понимания процесса клонирования с помощью jQuery.
.append() | Документация API jQuery— для изучения вставки элементов DOM.
:last-child | CSS-Tricks— об использовании CSS селектора
:last-child.
- Node: метод cloneNode() – Web APIs | MDN — об alternative способах клонирования узлов без использования jQuery.
- jQuery Add Elements — руководство по добавлению и клонированию элементов с помощью jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android