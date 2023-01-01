Копирование DIV в другой DIV с помощью jQuery

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Клонировано! 🐑 $('.source').clone().appendTo('.target');

Указанный фрагмент кода на jQuery копирует DIV с классом .source и помещает его внутрь DIV с классом .target . Таким образом, создается точная копия элемента.

Чтобы убедиться, что операции над элементами DOM выполняются только после их полной загрузки, обязательно оберните ваш код в $(function() { /* ваш код на jQuery */ }); .

Детали функции .clone()

Краткое описание .clone()

Функция .clone() в jQuery создает полную копию выбранных элементов, включая их дочерние узлы, текст и атрибуты, такие как классы и идентификаторы. Для копирования элементов без данных и связанных с ними событий используйте .clone(false) . Это аналог команд CTRL+C и CTRL+V!

Клонирование и использование селекторов

Для более точного выбора элементов применяйте соответствующие селекторы jQuery. Если класс .source встречается где-то еще, добавьте селектор родителя или дополнительный класс для спецификации.

Методы для размещения клонов

Метод .appendTo() вставляет клонированные элементы в конец DIV с классом target . Для большего контроля над расположением клонов используйте функции .prependTo() , .insertBefore() и .insertAfter() .

Визуализация

Представим, что вы хотите переместить прибор (🔌) из одной комнаты в другую.

Markdown Скопировать код В гостиной есть: 🔌 В спальне нет: 🔌

С помощью jQuery это можно сделать так просто, как будто бы у вас есть волшебная палочка 🪄.

JS Скопировать код $('#bedroom').append($('#livingRoom .gadget').clone());

Теперь приборы есть как в гостиной, так и в спальне:

Markdown Скопировать код Гостиная: 🔌 Спальня: Вуаля! 🔌

И никакого 3D-принтера не требуется!

Продвинутое клонирование и прочее

Исключение элементов при клонировании

Иногда нужно клонировать DIV без определенных элементов. Для этого используйте метод .not() :

JS Скопировать код $('.source').clone().not('.exclude').appendTo('.target');

Таким образом будет создан клон DIV без элементов с классом .exclude .

Клонирование нескольких DIV

Если требуется скопировать несколько элементов, используйте методы .each() и .clone() вместе:

JS Скопировать код $('.source').each(function() { // Так вы получите идентичные клоны! $(this).clone().appendTo('.target'); });

Особенности копирования элементов формы

При работе с элементами формы для избегания дублирования идентификаторов и значений очищайте поля с помощью .val('') :

JS Скопировать код $('.source').clone().find(':input').val('').end().appendTo('.target');

Это позволяет создавать множество форм без путаницы в данных.

Будьте осторожны, ведь есть подводные камни!

Обработчики событий

Не забывайте перепривязывать обработчики событий к клонам, если они были у исходных элементов:

JS Скопировать код $('.source').clone(true).appendTo('.target').on('click.myNamespace', function() { // Ваш интерактив уходит не впустую! });

Производительность

Клонирование больших структур может уменьшить производительность. Стремитесь к оптимизации селекторов и минимизации использования .clone() .

Уникальность идентификаторов

После клонирования уникальность идентификаторов играет важную роль для стабильности работы страницы. Убедитесь, что клонированным элементам присваиваются уникальные идентификаторы.

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