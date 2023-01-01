Кастомизация каретки ввода текста: изменение цвета и ширины

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Быстрый ответ

Для смены цвета курсора в текстовых полях применяйте CSS-свойство caret-color :

CSS Скопировать код input:focus { caret-color: red; }

Этот CSS-код сменивает цвет курсора на красный, делая текстовые поля более заметными при их фокусировке.

Изменение толщины с помощью

Вы вполне можете не только изменить цвет курсора, но и отрегулировать его толщину использовав caret-width :

CSS Скопировать код input:focus { caret-color: green; caret-width: 2px; /* Чем шире курсор, тем выразительнее, правда? 😃 */ }

С такими характеристиками курсор становится более заметным, добавляя динамизм каждому активному текстовому полю.

Браузеры WebKit: Специфичный кейс

Для браузеров на движке WebKit сущесвуют специальные CSS-селекторы, позволяющие углубиться в настройке стилей:

CSS Скопировать код /* В браузерах WebKit вы можете привнести свой "золотой штрих" */ input:focus::-webkit-input-placeholder { color: goldenrod; } input:focus { caret-color: limegreen; -webkit-text-fill-color: currentColor; /* Зелёный — это власть! */ }

Здесь использование ключевого слова currentColor позволяет гармонично скомпоновать цвет курсора с цветом введённого текста.

Проверка кросс-браузерной поддержки

Когда работаете с caret-color и caret-width , всегда удостоверяйтесь в их кросс-браузерной поддержке. Сайты, такие как caniuse.com, помогут оценить общую совместимость свойств перед их применением. Если браузер не поддерживает эти свойства, он вернется к стандартным стилям.

Визуализация

Оживите обычные текстовые поля, стилизуя курсор:

Текстовое поле (до): [ | ] // Обыденный, неприметный курсор ожидает текст...

Текстовое поле (после): [🎩|👔] // Встречайте курсор-джентльмена, в духе Джеймса Бонда!

Правильно стилизованный курсор гарантирует привлекательность и придаёт личностный стиль вашему полю ввода, улучшающий впечатления от использования интерфейса.

Усовершенствование интерактивных элементов

Аккуратно стилизуйте интерактивные элементы, например, создайте иллюзию "терминала", чтобы усилить интеракцию с пользователем:

CSS Скопировать код .fake-terminal:focus { caret-color: lawngreen; /* Пусть они почувствуют себя как в Матрице */ background-color: black; color: white; }

Изменение свойств курсора в сочетании с другими стилями может направить внимание пользователя туда, где вы его желаете.

Плавные переходы с помощью CSS

Для более мягких переходов визуализации курсора используйте CSS-анимации:

CSS Скопировать код input:focus { transition: caret-color 0.3s ease-in-out; caret-color: deepskyblue; /* Пусть ваш курсор успокаивает, как лазурное море */ }

Удобство в использовании на первом месте

Несмотря на множество стилизационных возможностей, смотрите, чтобы ваши дизайнерские решения не противоречили удобству использования и доступности интерфейса. Яркий курсор не должен ухудшать основную функциональность поля ввода.

Углубленное управление с помощью JavaScript

Для более продвинутой настройки курсора воспользуйтесь JavaScript:

JS Скопировать код // JavaScript открывает новые горизонты, где CSS ограничен const input = document.querySelector('input'); input.addEventListener('focus', () => { // Настраиваем стиль и поведение input.style.caretColor = 'magenta'; /* Магента добавляет игривости, да? */ });

Традиционный элемент с современным акцентом

С помощью пользовательского курсора даже самое обычное текстовое поле может преобразиться в элемент интерактивного дизайна:

CSS Скопировать код textarea:focus { caret-color: tomato; /* Кто сказал, что нельзя пожевать код перед томатным супом? */ }

Внесение нюансов стиля в текстовое поле создаёт ощущение уникально оформленного, ориентированного на пользователя места в вашем приложении.

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