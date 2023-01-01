Как вводить текст в комбо-бокс HTML: детали и решения

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Быстрый ответ

Для реализации комбинированного списка, позволяющего как выбрать предопределённые значения, так и ввести своё, используется элемент <input> с атрибутом list , соединённый с элементом <datalist> :

HTML Скопировать код <input list="fruits" name="fruit"> <datalist id="fruits"> <option value="Apple"> <option value="Banana"> <option value="Cherry"> <!-- При необходимости добавьте другие значения --> </datalist>

Этот компонент даёт возможность выбрать из вариантов, таких как Яблоко, Банан, Вишня, или внести собственное значение.

Усовершенствование взаимодействия при помощи JavaScript

Автозаполнение во время ввода

Для повышения удобства работы можно добавить скрипт на JavaScript, обеспечивающий автоматическую подстановку соответствующего значения из списка в процессе ввода. Таким образом, пользователь избавляется от необходимости совершать дополнительные клики.

JS Скопировать код // Улучшаем Взаимодействие с пользователем! document.querySelector('input[list="fruits"]').addEventListener('input', function(e) { var inputVal = this.value; var listOptions = document.querySelectorAll('#fruits option'); for(var i = 0; i < listOptions.length; i++) { if(listOptions[i].value === inputVal) { // Нашли совпадение! this.value = listOptions[i].value; break; } } });

Реализация резервной стратегии

Не забывайте о поддержке браузеров старых версий, которые могут не поддерживать <datalist> . Оптимальной альтернативой является комбинация элементов <input> и <select> , с координацией их работы через JavaScript.

Визуализация

Можно представить HTML-комбинированный список как ящик со инструментами, где вы можете выбрать готовый инструмент (гаечный ключ — <option> ), либо создать свой уникальный инструмент (ввод пользователя).

Markdown Скопировать код Ящик с инструментами (Комбинированный список): [🔧, 🔨, 🖌, ✂️, 🔑] + [🛠️ Создание собственного инструмента...]

Стилизация комбинированного списка

С применением CSS вы имеете возможность настроить внешний облик вашего комбинированного списка, оформив всё — от размеров элементов до шрифтов и цветов:

CSS Скопировать код /* Делаем комбинированный список в соответствии со своим стилем */ input[list="fruits"] { width: 200px; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; }

Расширение функциональности списка при помощи библиотек

Для решения более сложных задач вы можете воспользоваться библиотеками, например, jQuery UI's Autocomplete. Они предоставляют расширенные возможности, включая персонализированную отрисовку элементов списка и поддержку асинхронной загрузки данных.

Устранение возможных проблем

Если не предоставлена возможность ввода своего варианта: добавьте функцию ввода собственного значения.

Если ресурсы недоступны: используйте архивные сервисы, например, Archive.org . Проверяйте всегда актуальность и надёжность материала.

. Проверяйте всегда актуальность и надёжность материала. Если применяете сторонний код: удостоверьтесь, что он не устарел и подойдет для вашей конкретной задачи.

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