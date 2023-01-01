Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций

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Быстрый ответ

Вы можете скрыть подписи на оси X в библиотеке Chart.js, для этого в опциях графика достаточно задать следующую настройку:

JS Скопировать код options: { scales: { x: { display: false // Скрыть подписи оси X } } }

Таким образом, ось X вместе с ее метками будет скрыта. Добавьте код выше в конфигурацию вашего графика Chart.js, и подписи оси X исчезнут.

Как работает этот код?

Оставляем ось, но убираем подписи

Если вы хотите оставить ось X видимой, но скрыть только подписи, используйте параметр ticks :

JS Скопировать код options: { scales: { x: { ticks: { display: false // Подписи удалены, ось осталась } } } }

Меняются версии, меняются настройки

C версии Chart.js v2.1 параметр scaleShowLabels: false стал устаревшим. Для избежания путаницы рекомендуется ознакомиться с последней документацией Chart.js.

С совместимостью могут быть проблемы

Для версий Chart.js до 2.1.4 параметр display: false может работать нестабильно, поэтому проверьте совместимость вашего кода с версией библиотеки, которую вы используете.

Глобальное сокрытие легенды

Если вы хотите скрыть легенду для всех графиков, воспользуйтесь следующей глобальной настройкой:

JS Скопировать код Chart.defaults.global.legend.display = false; // Иногда легенда не нужна

Заметьте, что данная настройка не влияет на подписи оси X.

Визуализация

Представьте себе, что подписи на оси X — это веселые миньоны (🍌), которые устраивают веселый душ на сцене вашего графика. Пришло время им отдохнуть:

Markdown Скопировать код До: [📈🍌] # График вместе с дружелюбными миньонами — подписями. Решение режиссера: 🚫🍌 # Миньонам было поручено отойти в сторону.

И Chart.js берет на себя роль режиссера:

JS Скопировать код options: { scales: { xAxes: [{ display: false // Миньонов на графике больше не видно! }] } }

После: [📈😶] // Благодаря исключению развязных миньонов — подписей, график становится чище и более понятным.

Подробное рассмотрение особых случаев и настроек

Изменение в конфигурации от версии к версии : В зависимости от версии Chart.js могут использоваться xAxes или x . В версии 2 используйте 'xAxes', начиная с версии 3 и выше — 'x'.

Инициализация со скрытыми подписями : Если указать настройки по умолчанию уже в начале инициализации графика, подписи будут скрыты с самого начала.

Традиционное решение в старых версиях: В старых версиях вы можете скомбинировать использование пустого массива labels с scaleShowLabels: false для быстрого скрытия подписей. Такой способ может быть вам по душе, если вы предпочитаете классический подход.

Продвинутые настройки Chart.js

Не только оси

Chart.js предоставляет возможности для настройки также и других элементов графика, включая всплывающие подсказки и скорость анимаций. Изучив все опции конфигурации, вы сможете глобально преобразить ваш график.

Изменения в Chart.js

Следует всегда быть в курсе обновлений Chart.js, поскольку они могут содержать в себе новые функции для управления и настройки ваших графиков.

Возможности без границ

Chart.js предлагает огромное разнообразие коллбэков и плагинов для тонкой настройки функционала ваших графиков.

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