Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций#Веб-разработка #Основы JavaScript #Визуализация данных
Быстрый ответ
Вы можете скрыть подписи на оси X в библиотеке Chart.js, для этого в опциях графика достаточно задать следующую настройку:
options: {
scales: {
x: {
display: false // Скрыть подписи оси X
}
}
}
Таким образом, ось X вместе с ее метками будет скрыта. Добавьте код выше в конфигурацию вашего графика Chart.js, и подписи оси X исчезнут.
Как работает этот код?
Оставляем ось, но убираем подписи
Если вы хотите оставить ось X видимой, но скрыть только подписи, используйте параметр
ticks:
options: {
scales: {
x: {
ticks: {
display: false // Подписи удалены, ось осталась
}
}
}
}
Меняются версии, меняются настройки
C версии Chart.js v2.1 параметр
scaleShowLabels: false стал устаревшим. Для избежания путаницы рекомендуется ознакомиться с последней документацией Chart.js.
С совместимостью могут быть проблемы
Для версий Chart.js до 2.1.4 параметр
display: false может работать нестабильно, поэтому проверьте совместимость вашего кода с версией библиотеки, которую вы используете.
Глобальное сокрытие легенды
Если вы хотите скрыть легенду для всех графиков, воспользуйтесь следующей глобальной настройкой:
Chart.defaults.global.legend.display = false; // Иногда легенда не нужна
Заметьте, что данная настройка не влияет на подписи оси X.
Визуализация
Представьте себе, что подписи на оси X — это веселые миньоны (🍌), которые устраивают веселый душ на сцене вашего графика. Пришло время им отдохнуть:
До: [📈🍌]
# График вместе с дружелюбными миньонами — подписями.
Решение режиссера: 🚫🍌
# Миньонам было поручено отойти в сторону.
И Chart.js берет на себя роль режиссера:
options: {
scales: {
xAxes: [{
display: false // Миньонов на графике больше не видно!
}]
}
}
После: [📈😶] // Благодаря исключению развязных миньонов — подписей, график становится чище и более понятным.
Подробное рассмотрение особых случаев и настроек
Изменение в конфигурации от версии к версии: В зависимости от версии Chart.js могут использоваться
xAxesили
x. В версии 2 используйте 'xAxes', начиная с версии 3 и выше — 'x'.
Инициализация со скрытыми подписями: Если указать настройки по умолчанию уже в начале инициализации графика, подписи будут скрыты с самого начала.
Традиционное решение в старых версиях: В старых версиях вы можете скомбинировать использование пустого массива
labelsс
scaleShowLabels: falseдля быстрого скрытия подписей. Такой способ может быть вам по душе, если вы предпочитаете классический подход.
Продвинутые настройки Chart.js
Не только оси
Chart.js предоставляет возможности для настройки также и других элементов графика, включая всплывающие подсказки и скорость анимаций. Изучив все опции конфигурации, вы сможете глобально преобразить ваш график.
Изменения в Chart.js
Следует всегда быть в курсе обновлений Chart.js, поскольку они могут содержать в себе новые функции для управления и настройки ваших графиков.
Возможности без границ
Chart.js предлагает огромное разнообразие коллбэков и плагинов для тонкой настройки функционала ваших графиков.
Полезные материалы
- Оси | Chart.js — Официальная документация Chart.js поможет вам научиться настраивать оси, скрывать их и многое другое.
- Canvas API – Веб-API | MDN — Тщательное руководство по Canvas API, который является основой Chart.js.
- Вводный курс по Chart.js – YouTube — Гид по Chart.js на YouTube, который охватывает основные аспекты работы с Chart.js, включая настройку осей.
- Анимации в Chart.js – CSS-Tricks — Форум CSS-Tricks на котором обсуждается использование возможностей анимации в Chart.js.
- JSFiddle – Площадка для тестирования кода — На этом ресурсе вы увидите практические примеры использования Chart.js, включая создание графиков без подписей на оси X.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик