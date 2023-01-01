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Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций
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Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций
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Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций
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Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций
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Как убрать метки оси X в Chart.js: настройка опций

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Визуализация данных  
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Быстрый ответ

Вы можете скрыть подписи на оси X в библиотеке Chart.js, для этого в опциях графика достаточно задать следующую настройку:

JS
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options: {
  scales: {
    x: {
      display: false // Скрыть подписи оси X
    }
  }
}

Таким образом, ось X вместе с ее метками будет скрыта. Добавьте код выше в конфигурацию вашего графика Chart.js, и подписи оси X исчезнут.

Пошаговый план для смены профессии

Как работает этот код?

Оставляем ось, но убираем подписи

Если вы хотите оставить ось X видимой, но скрыть только подписи, используйте параметр ticks:

JS
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options: {
  scales: {
    x: {
      ticks: {
        display: false // Подписи удалены, ось осталась
      }
    }
  }
}

Меняются версии, меняются настройки

C версии Chart.js v2.1 параметр scaleShowLabels: false стал устаревшим. Для избежания путаницы рекомендуется ознакомиться с последней документацией Chart.js.

С совместимостью могут быть проблемы

Для версий Chart.js до 2.1.4 параметр display: false может работать нестабильно, поэтому проверьте совместимость вашего кода с версией библиотеки, которую вы используете.

Глобальное сокрытие легенды

Если вы хотите скрыть легенду для всех графиков, воспользуйтесь следующей глобальной настройкой:

JS
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Chart.defaults.global.legend.display = false; // Иногда легенда не нужна

Заметьте, что данная настройка не влияет на подписи оси X.

Визуализация

Представьте себе, что подписи на оси X — это веселые миньоны (🍌), которые устраивают веселый душ на сцене вашего графика. Пришло время им отдохнуть:

Markdown
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До: [📈🍌]
# График вместе с дружелюбными миньонами — подписями.

Решение режиссера: 🚫🍌
# Миньонам было поручено отойти в сторону.

И Chart.js берет на себя роль режиссера:

JS
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options: {
    scales: {
        xAxes: [{
            display: false // Миньонов на графике больше не видно!
        }]
    }
}

После: [📈😶] // Благодаря исключению развязных миньонов — подписей, график становится чище и более понятным.

Подробное рассмотрение особых случаев и настроек

  • Изменение в конфигурации от версии к версии: В зависимости от версии Chart.js могут использоваться xAxes или x. В версии 2 используйте 'xAxes', начиная с версии 3 и выше — 'x'.

  • Инициализация со скрытыми подписями: Если указать настройки по умолчанию уже в начале инициализации графика, подписи будут скрыты с самого начала.

  • Традиционное решение в старых версиях: В старых версиях вы можете скомбинировать использование пустого массива labels с scaleShowLabels: false для быстрого скрытия подписей. Такой способ может быть вам по душе, если вы предпочитаете классический подход.

Продвинутые настройки Chart.js

Не только оси

Chart.js предоставляет возможности для настройки также и других элементов графика, включая всплывающие подсказки и скорость анимаций. Изучив все опции конфигурации, вы сможете глобально преобразить ваш график.

Изменения в Chart.js

Следует всегда быть в курсе обновлений Chart.js, поскольку они могут содержать в себе новые функции для управления и настройки ваших графиков.

Возможности без границ

Chart.js предлагает огромное разнообразие коллбэков и плагинов для тонкой настройки функционала ваших графиков.

Полезные материалы

  1. Оси | Chart.jsОфициальная документация Chart.js поможет вам научиться настраивать оси, скрывать их и многое другое.
  2. Canvas API – Веб-API | MDN — Тщательное руководство по Canvas API, который является основой Chart.js.
  3. Вводный курс по Chart.js – YouTubeГид по Chart.js на YouTube, который охватывает основные аспекты работы с Chart.js, включая настройку осей.
  4. Анимации в Chart.js – CSS-TricksФорум CSS-Tricks на котором обсуждается использование возможностей анимации в Chart.js.
  5. JSFiddle – Площадка для тестирования кода — На этом ресурсе вы увидите практические примеры использования Chart.js, включая создание графиков без подписей на оси X.
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Как скрыть подписи оси X в Chart.js?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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