Как сменить цвет маркера списка в HTML без изображения

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Быстрый ответ

Для того чтобы изменить цвет маркера в списке HTML, добавьте стиль CSS с псевдоэлементом ::before . Сначала уберите стандартные маркеры у элемента <ul> , используя list-style-type: none . Затем с помощью ::before задайте свой маркер, определив его цвет через color и форму через content . Рассмотрим пример кода:

CSS Скопировать код ul { list-style-type: none; // Удаление стандартных маркеров. } li::before { content: '•'; // Задание нового маркера. color: red; // Выбор цвета маркера. padding-right: 8px; // Дистанция до текста. }

Этот способ позволит сделать маркеры красными, при этом текст останется прежнего цвета.

Погружение: Расширенные стили маркеров списка

Создание пользовательских стилей маркеров с использованием ::before

Раскрасим наши списки, используя в качестве маркеров символы Юникода или эмодзи:

CSS Скопировать код li::before { content: '\1F539'; /* Почему бы не внести разнообразие и использовать 🔹! */ color: blue; /* Подтон цвета. */ font-size: 20px; /* Подходящий размер маркера. */ vertical-align: middle; /* Медиальное выравнивание. */ padding-right: 10px; /* Расстояние до текста. */ }

Позиционирование и выравнивание маркеров

Позиционирование и выравнивание – это важные аспекты в работе с маркерами. Настройте ::before так, чтобы он идеально совмещался с текстовой строкой:

CSS Скопировать код li::before { content: '⚪'; /* Обновление стиля маркера. */ color: green; /* Оттенок маркера. */ display: inline-block; /* Вертикальное выравнивание. */ width: 10px; /* Подходящий размер маркера. */ margin-left: -20px; /* Позиция слева. */ text-align: center; /* Центрирование маркера. */ }

Изменение внешнего вида текста

Для добавления акцентов в тексте списков, оберните его в тег <span> и примените к нему соответствующие стили:

CSS Скопировать код li span { color: black; /* Цвет текста. */ font-weight: bold; /* Жирность текста. */ }

Создание идеальных маркеров без изображений

Забудьте о графических маркерах. Применяйте CSS и соблюдайте правила доступности. Это гибкий и легкоподдерживаемый подход:

CSS Скопировать код li::before { content: '•'; /* Классический стиль. */ color: purple; /* Оттенок маркера. */ font-size: inherit; /* Соответствие размера текста. */ }

Визуализация

Элементы списка, подобно хамелеонам, могут быстро преобразовываться:

Markdown Скопировать код Хамелеон – элемент списка До: [🤵🏻⚫] После: [🤵🏻🟠]

С помощью обычного CSS мы меняем внешний вид текста как одежду, но часто забываем о маркере, который может служить акцентом, подобно галстуку:

CSS Скопировать код li { color: blue; /* Оттенок текста 🎵, но маркер остаётся без изменений. */ }

Однако, используя ::marker , мы можем легко изменить цвет маркера на желанный, например, ярко-оранжевый:

CSS Скопировать код li::marker { color: orange; /* Освежаем гамму 🍊 */ }

Получается, что список теперь содержит элементы, как хамелеоны, похожие на их новый ярко-оранжевый галстук 🟠!

Цвета в списках: Размышления об использовании

Выделение важности через цвета маркеров

С помощью цвета маркеров можно передать значимость элементов списка:

CSS Скопировать код li.important::before { color: gold; /* Золотой маркер – идеал для важных вещей. */ }

Улучшение читабельности списков

При работе с длинными списками или множеством деталей, для повышения удобства чтения, используйте CSS-свойства, такие как line-height и margin-bottom :

CSS Скопировать код li { line-height: 1.6; /* Улучшение визуальной простоты восприятия. */ margin-bottom: 5px; /* Добавление пространства между элементами. */ }

Совместимость с браузерами

Псевдоэлемент ::before может работать по-разному в старых браузерах, например, в Internet Explorer. Всегда тестируйте свои стили и содержите альтернативные варианты для устаревших версий браузеров. Выбирайте символы Юникода, обеспечивающие хорошую совместимость:

CSS Скопировать код li::before { content: '•'; /* Симпле вне времени! */ color: red; /* В Индии точка как маркер означает изменение. */ }

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