Как сменить цвет маркера списка в HTML без изображения#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы изменить цвет маркера в списке HTML, добавьте стиль CSS с псевдоэлементом
::before. Сначала уберите стандартные маркеры у элемента
<ul>, используя
list-style-type: none. Затем с помощью
::before задайте свой маркер, определив его цвет через
color и форму через
content. Рассмотрим пример кода:
ul {
list-style-type: none; // Удаление стандартных маркеров.
}
li::before {
content: '•'; // Задание нового маркера.
color: red; // Выбор цвета маркера.
padding-right: 8px; // Дистанция до текста.
}
Этот способ позволит сделать маркеры красными, при этом текст останется прежнего цвета.
Погружение: Расширенные стили маркеров списка
Создание пользовательских стилей маркеров с использованием
::before
Раскрасим наши списки, используя в качестве маркеров символы Юникода или эмодзи:
li::before {
content: '\1F539'; /* Почему бы не внести разнообразие и использовать 🔹! */
color: blue; /* Подтон цвета. */
font-size: 20px; /* Подходящий размер маркера. */
vertical-align: middle; /* Медиальное выравнивание. */
padding-right: 10px; /* Расстояние до текста. */
}
Позиционирование и выравнивание маркеров
Позиционирование и выравнивание – это важные аспекты в работе с маркерами. Настройте
::before так, чтобы он идеально совмещался с текстовой строкой:
li::before {
content: '⚪'; /* Обновление стиля маркера. */
color: green; /* Оттенок маркера. */
display: inline-block; /* Вертикальное выравнивание. */
width: 10px; /* Подходящий размер маркера. */
margin-left: -20px; /* Позиция слева. */
text-align: center; /* Центрирование маркера. */
}
Изменение внешнего вида текста
Для добавления акцентов в тексте списков, оберните его в тег
<span> и примените к нему соответствующие стили:
li span {
color: black; /* Цвет текста. */
font-weight: bold; /* Жирность текста. */
}
Создание идеальных маркеров без изображений
Забудьте о графических маркерах. Применяйте CSS и соблюдайте правила доступности. Это гибкий и легкоподдерживаемый подход:
li::before {
content: '•'; /* Классический стиль. */
color: purple; /* Оттенок маркера. */
font-size: inherit; /* Соответствие размера текста. */
}
Визуализация
Элементы списка, подобно хамелеонам, могут быстро преобразовываться:
Хамелеон – элемент списка
До: [🤵🏻⚫]
После: [🤵🏻🟠]
С помощью обычного CSS мы меняем внешний вид текста как одежду, но часто забываем о маркере, который может служить акцентом, подобно галстуку:
li {
color: blue; /* Оттенок текста 🎵, но маркер остаётся без изменений. */
}
Однако, используя
::marker, мы можем легко изменить цвет маркера на желанный, например, ярко-оранжевый:
li::marker {
color: orange; /* Освежаем гамму 🍊 */
}
Получается, что список теперь содержит элементы, как хамелеоны, похожие на их новый ярко-оранжевый галстук 🟠!
Цвета в списках: Размышления об использовании
Выделение важности через цвета маркеров
С помощью цвета маркеров можно передать значимость элементов списка:
li.important::before {
color: gold; /* Золотой маркер – идеал для важных вещей. */
}
Улучшение читабельности списков
При работе с длинными списками или множеством деталей, для повышения удобства чтения, используйте CSS-свойства, такие как
line-height и
margin-bottom:
li {
line-height: 1.6; /* Улучшение визуальной простоты восприятия. */
margin-bottom: 5px; /* Добавление пространства между элементами. */
}
Совместимость с браузерами
Псевдоэлемент
::before может работать по-разному в старых браузерах, например, в Internet Explorer. Всегда тестируйте свои стили и содержите альтернативные варианты для устаревших версий браузеров. Выбирайте символы Юникода, обеспечивающие хорошую совместимость:
li::before {
content: '•'; /* Симпле вне времени! */
color: red; /* В Индии точка как маркер означает изменение. */
}
Полезные материалы
- ::marker – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробное руководство по псевдоэлементу
::marker.
- list-style | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Всё о свойстве
list-styleв CSS.
- CSS Pseudo-elements — Учебник по работе с CSS-псевдоэлементами: создаем чудеса на страницах!
- list-style | Codrops — Создание уникальных стилей списков при помощи CSS.
- HTML ul tag — Основы работы с HTML тегами
ulи
ol.
- Lists | HTML Dog — Пошаговое изучение списков в HTML.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда