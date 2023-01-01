Как сделать текст жирным в HTML: правильное использование тегов

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Быстрый ответ

Для выделения текста жирным шрифтом в контексте значимости или важности используйте тег <strong> . Если же выделять текст нужно просто для внешнего эффекта, будет уместен тег <b> :

HTML Скопировать код <strong>Важная информация.</strong> <b>Текст, выделенный жирным для визуального акцента.</b>

Тег <strong> акцентирует важность контента, в то время как <b> служит для визуального обозначения. Оба эти тега делают текст жирным.

Разница между

Несмотря на внешнее сходство <strong> и <b> , эти теги имеют разное семантическое значение. Тег <strong> подчёркивает высокую значимость содержимого, что учитывается поисковыми системами и программами для воспроизведения текста.

Визуализация

Представим, что нам нужно выделить текст, чтобы он был особенным:

До: После: "Приветствую!" "**Приветствую!**"

В HTML мы используем теги <strong> или <b> для выделения:

HTML Скопировать код <strong>Приветствую!</strong> или <b>Приветствую!</b>

Используя эти теги, мы выделяем текст, чтобы он стал более заметным, подобно человеку в элегантном наряде на фоне толпы.

Применение CSS для создания жирного стиля текста

Если необходимо точно контролировать жирность или выделить большой блок текста, предпочтительно использовать CSS:

CSS Скопировать код /* Шутка про шрифты вполне уместна! */ .bold-text { font-weight: bold; }

HTML Скопировать код <!-- Это слово танцует не просто танго, а фламенко! --> <p>Это <span class="bold-text">выделенное</span> слово.</p>

Свойство font-weight: bold; позволяет управлять жирностью не только одного элемента, но и целых блоков элементов, делая код более структурированным и легким в поддержке.

Жирный текст и доступность

При работе с жирным текстом не забывайте о доступности. Для людей со зрительной функцией жирность шрифта может играть важную роль в навигации по тексту. Важно, чтобы ценность информации передавалась не только через визуальное оформление, но и через текстовое содержание и структуру документа.

Составление структурированных разметок

Структурированный контент не только полезен для читаемости, но также способствует SEO и доступности. Правильное использование иерархии заголовков ( <h1> , <h2> и далее) и семантических элементов ( <label> , <th> , <cite> ) улучшает понимание структуры и смысла содержимого.

Ниже схема правильной разметки:

HTML Скопировать код <!-- Вы так важны, что заслуживаете использования "H1". --> <h1>Главный заголовок страницы</h1> <!-- Принцип воспитания: учить давая выбор. --> <h2>Подзаголовок раздела</h2> <label for="search">Поиск:</label> <th>Заголовок столбца таблицы</th> <cite>Цитируемое произведение</cite>

Структурированный HTML и семантический контекст — эти ключевые аспекты в веб-разработке, поэтому всегда используйте HTML для доноса смысла и CSS для оформления.

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