Как сделать текст жирным в HTML: правильное использование тегов#Основы HTML #Теги и атрибуты #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Для выделения текста жирным шрифтом в контексте значимости или важности используйте тег
<strong>. Если же выделять текст нужно просто для внешнего эффекта, будет уместен тег
<b>:
<strong>Важная информация.</strong>
<b>Текст, выделенный жирным для визуального акцента.</b>
Тег
<strong> акцентирует важность контента, в то время как
<b> служит для визуального обозначения. Оба эти тега делают текст жирным.
Разница между
Несмотря на внешнее сходство
<strong> и
<b>, эти теги имеют разное семантическое значение. Тег
<strong> подчёркивает высокую значимость содержимого, что учитывается поисковыми системами и программами для воспроизведения текста.
Визуализация
Представим, что нам нужно выделить текст, чтобы он был особенным:
До: После:
"Приветствую!" "**Приветствую!**"
В HTML мы используем теги
<strong> или
<b> для выделения:
<strong>Приветствую!</strong> или <b>Приветствую!</b>
Используя эти теги, мы выделяем текст, чтобы он стал более заметным, подобно человеку в элегантном наряде на фоне толпы.
Применение CSS для создания жирного стиля текста
Если необходимо точно контролировать жирность или выделить большой блок текста, предпочтительно использовать CSS:
/* Шутка про шрифты вполне уместна! */
.bold-text {
font-weight: bold;
}
<!-- Это слово танцует не просто танго, а фламенко! -->
<p>Это <span class="bold-text">выделенное</span> слово.</p>
Свойство
font-weight: bold; позволяет управлять жирностью не только одного элемента, но и целых блоков элементов, делая код более структурированным и легким в поддержке.
Жирный текст и доступность
При работе с жирным текстом не забывайте о доступности. Для людей со зрительной функцией жирность шрифта может играть важную роль в навигации по тексту. Важно, чтобы ценность информации передавалась не только через визуальное оформление, но и через текстовое содержание и структуру документа.
Составление структурированных разметок
Структурированный контент не только полезен для читаемости, но также способствует SEO и доступности. Правильное использование иерархии заголовков (
<h1>,
<h2> и далее) и семантических элементов (
<label>,
<th>,
<cite>) улучшает понимание структуры и смысла содержимого.
Ниже схема правильной разметки:
<!-- Вы так важны, что заслуживаете использования "H1". -->
<h1>Главный заголовок страницы</h1>
<!-- Принцип воспитания: учить давая выбор. -->
<h2>Подзаголовок раздела</h2>
<label for="search">Поиск:</label>
<th>Заголовок столбца таблицы</th>
<cite>Цитируемое произведение</cite>
Структурированный HTML и семантический контекст — эти ключевые аспекты в веб-разработке, поэтому всегда используйте HTML для доноса смысла и CSS для оформления.
Полезные материалы
- HTML b Tag — Гайд по тегу
<b>для жирного текста в HTML.
- <strong>: The Strong Importance element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Детальная информация о семантическом значении элемента
<strong>.
- CSS font-weight property — Всё о свойстве CSS font-weight для стилизации текста.
- HTML Styles CSS — Руководство по встроенной стилизации CSS, включая создание жирного текста.
- html – What's the difference between <b> and <strong>, <i> and <em>? – Stack Overflow — Обсуждение в сообществе относительно использования
<b>и
<strong>.
- The i, b, em, & strong elements | HTML5 Doctor — Статья о применении
<b>в контексте HTML5-стандарта.
- WebAIM: Typefaces and Fonts — Обсуждение вопросов доступности, связанных с использованием жирного шрифта в HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор