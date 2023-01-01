Как сделать span или div как pre с помощью CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы <span> приобрел вид <pre> , ему следует задать свойство white-space: pre; , благодаря которому учитываются пробелы и переносы строк. Дополнительно добавьте display: block; , что позволяет выведении элемента на новую строку, как это делается для <pre> . Вам пригодятся следующие стили:

CSS Скопировать код span.fake-pre { white-space: pre; display: block; font-family: monospace; }

Привязать класс к элементу <span> вы сможете таким образом:

HTML Скопировать код <span class="fake-pre">Отформатированный контент.</span>

Такие стили дают возможность скопировать формат элемента <pre> на тег <span> , при этом сохраняя семантику HTML.

Разбираемся в преобразовании 'pre'

Для эмуляции поведения <pre> полезно знать его стандартные стили, описанные в W3C CSS2.1 Default Style Sheet и CSS2.2 Working Draft.

Особенности элемента <pre>

Свойство white-space со значением pre позволяет тегу <pre> сохранять пробелы и переносы строк.

Использование моноширинного шрифта

Свойство font-family: monospace; обеспечивает одинаковую ширину символов, что достаточно характерно для <pre> и помогает сохранить выравнивание.

Особенности работы с блочными элементами

Свойство display: block; обеспечивает тому же <span> поведение, аналогичное <pre> , перенося его на новую строчку и реализуя форматирование текста как у блочного элемента.

Визуализация

Теперь исследуем, как изменяется вид <span> при стилизации под <pre> с помощью CSS:

До применения CSS:

Markdown Скопировать код <span>🦎</span> Спокойствие и неприметность.

После применения CSS:

CSS Скопировать код span { display: block; /* Осветительные приборы внимают персоне */ white-space: pre; /* Каждый пробел имеет значение, уважаем пространство */ font-family: monospace; /* Равномерность во благо порядка и читаемости */ }

Визуальное восприятие после применения CSS:

Markdown Скопировать код <pre>🦎</pre> Яркий экстерьер и харизма.

Благодаря таким изменениям в стилях, незаметный хамелеон преобразуется в яркое и привлекательное зрелище, что является иллюстрацией превращения <span> в <pre> .

Дополнительные настройки и улучшения

Управление проблемами переполнения контента

Если содержимое вашего block-level элемента выходит за пределы блока, используйте свойство overflow: auto; или overflow: scroll; :

CSS Скопировать код .fake-pre { overflow: auto; /* Фиксируем избыток контента */ }

Добавление объёмности с помощью отступов и границ

Создание объёма и завершённости стилей с помощью добавления отступов padding и границ border поможет приблизить вид <span> к оформлению <pre> :

CSS Скопировать код .fake-pre { border: 1px solid #ccc; /* Подчёркиваем контуры */ padding: 10px; /* Больше пространства обеспечивает больше воздуха */ }

Управление двунаправленным текстом

Для контента с двунаправленным текстом используйте unicode-bidi: embed; , так как <pre> этим свойством иногда пользуется по умолчанию:

CSS Скопировать код .fake-pre { unicode-bidi: embed; /* Гармонизация разных направлений текста */ }

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