Как сделать span или div как pre с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы
<span> приобрел вид
<pre>, ему следует задать свойство
white-space: pre;, благодаря которому учитываются пробелы и переносы строк. Дополнительно добавьте
display: block;, что позволяет выведении элемента на новую строку, как это делается для
<pre>. Вам пригодятся следующие стили:
span.fake-pre { white-space: pre; display: block; font-family: monospace; }
Привязать класс к элементу
<span> вы сможете таким образом:
<span class="fake-pre">Отформатированный контент.</span>
Такие стили дают возможность скопировать формат элемента
<pre> на тег
<span>, при этом сохраняя семантику HTML.
Разбираемся в преобразовании 'pre'
Для эмуляции поведения
<pre> полезно знать его стандартные стили, описанные в W3C CSS2.1 Default Style Sheet и CSS2.2 Working Draft.
Особенности элемента
<pre>
Свойство
white-space со значением
pre позволяет тегу
<pre> сохранять пробелы и переносы строк.
Использование моноширинного шрифта
Свойство
font-family: monospace; обеспечивает одинаковую ширину символов, что достаточно характерно для
<pre> и помогает сохранить выравнивание.
Особенности работы с блочными элементами
Свойство
display: block; обеспечивает тому же
<span> поведение, аналогичное
<pre>, перенося его на новую строчку и реализуя форматирование текста как у блочного элемента.
Визуализация
Теперь исследуем, как изменяется вид
<span> при стилизации под
<pre> с помощью CSS:
До применения CSS:
<span>🦎</span> Спокойствие и неприметность.
После применения CSS:
span {
display: block; /* Осветительные приборы внимают персоне */
white-space: pre; /* Каждый пробел имеет значение, уважаем пространство */
font-family: monospace; /* Равномерность во благо порядка и читаемости */
}
Визуальное восприятие после применения CSS:
<pre>🦎</pre> Яркий экстерьер и харизма.
Благодаря таким изменениям в стилях, незаметный хамелеон преобразуется в яркое и привлекательное зрелище, что является иллюстрацией превращения
<span> в
<pre>.
Дополнительные настройки и улучшения
Управление проблемами переполнения контента
Если содержимое вашего
block-level элемента выходит за пределы блока, используйте свойство
overflow: auto; или
overflow: scroll;:
.fake-pre { overflow: auto; /* Фиксируем избыток контента */ }
Добавление объёмности с помощью отступов и границ
Создание объёма и завершённости стилей с помощью добавления отступов
padding и границ
border поможет приблизить вид
<span> к оформлению
<pre>:
.fake-pre {
border: 1px solid #ccc; /* Подчёркиваем контуры */
padding: 10px; /* Больше пространства обеспечивает больше воздуха */
}
Управление двунаправленным текстом
Для контента с двунаправленным текстом используйте
unicode-bidi: embed;, так как
<pre> этим свойством иногда пользуется по умолчанию:
.fake-pre { unicode-bidi: embed; /* Гармонизация разных направлений текста */ }
Полезные материалы
- white-space | CSS-Tricks — глубокий разбор свойства
white-spaceв CSS.
- white-space – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детализация
white-spaceи его роли в веб-дизайне.
- font-family – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное описание свойства
font-family, упрощающее использование моноширинных шрифтов.
- display – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — разъяснение свойства
displayи его влияния на компоновку, особенно при использовании
inline-block.
- CSS Overflow — наглядные примеры и советы по управлению переполнением контента в CSS.
- border – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — пошаговое описание свойства
borderи его значения в оформлении элементов, аналогичных
pre.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда