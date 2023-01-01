Как сделать div на весь экран: решения на CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы div заполнил весь экран, потребуется небольшая корректировка в CSS. Используйте свойство position: fixed; это позволит элементу занять весь экран и установите для каждого его края координату 0 . Для выделения вашего элемента повысьте z-index: 100; . Пример синтаксиса такого рода стиля:

CSS Скопировать код .fullscreen { position: fixed; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; z-index: 100; }

Назначьте класс fullscreen вашему div следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="fullscreen"></div>

Данный метод не предполагает использование Fullscreen API, однако он вполне может быть достаточен для создания впечатляющего пользовательского интерфейса.

Профессиональные подсказки и трюки для работы в полноэкранном режиме

Хотите сделать ваш div визуальным центром экрана? В этом может помочь API Fullscreen HTML5, которое значительно расширит возможности вашего элемента.

Используйте Fullscreen API

Этот код позволяет открыть перед вами мир полноэкранного отображения — просто нажмите на кнопку, и для вас откроется новый виток возможностей.

JS Скопировать код // Функция для переключения между полноэкранным режимом и обычным. function toggleFullScreen(elem) { if (!document.fullscreenElement) { if (elem.requestFullscreen) { elem.requestFullscreen(); } } else { if (document.exitFullscreen) { document.exitFullscreen(); } } } // Активация функции при нажатии на кнопку document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function() { toggleFullScreen(document.getElementById('myDiv')); });

Адаптивный дизайн

Обеспечьте корректное отображение div на экранах различных устройств. Помощь в этом может оказать применение CSS медиа запросов и JavaScript, которые позволят адаптировать ваш элемент под изменяющиеся размеры экрана браузера.

Совместимость с браузерами

Не забывайте проверять совместимость с разными браузерах. Вероятнее всего, Fullscreen API будет оптимально работать при использовании HTTPS, а также стоит учесть ряд особенностей на устройствах с Android 4.3 и ранними версиями.

Стилизация

Когда ваш div занимает весь экран, его внешний вид должен быть безупречным. Элементу можно назначить различные стили, например, border , border-radius и padding , чтобы он выглядел эффектно и аккуратно.

Визуализация

Вот пример перехода от простого эскиза к полноэкранному изображению:

CSS Скопировать код .fullscreen-div { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100vw; height: 100vh; }

Div на весь экран превращает ваш элемент в грандиозное шоу, занимающее всё пространство экрана.

Поглубже: от коспцепции к реализации

Рыцарь в сияющих доспехах

Превратите ваш div в хозяина всего пространства тега <body> . Если ваш div не является непосредственным дочерним элементом <body> , для позиционирования элемента используйте position: absolute .

CSS Скопировать код .fullscreen-div { position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 9999; }

Адаптивность и интерактивность

Ваш div должен быть достаточно гибким, способным изменять свои размеры и приспосабливаться к размерам родительского контейнера при переключении между обычным и полноэкранным режимами. Здесь на помощь придёт JavaScript.

Стили для главных на сцене

В полноэкранном режиме ваш div должен выглядеть наиболее выразительно. Используйте селектор :fullscreen для настройки стилей, и не забывайте о важности отступов и рамок.

Выход из полноэкранного режима

Должен быть обеспечен удобный способ выхода из полноэкранного режима, обычно это достигается нажатием клавиши "Esc". Власть в руках пользователя — помните об этом!

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