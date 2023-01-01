Как сделать div на весь экран: решения на CSS и JavaScript#CSS и верстка #Работа с DOM #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы
div заполнил весь экран, потребуется небольшая корректировка в CSS. Используйте свойство
position: fixed; это позволит элементу занять весь экран и установите для каждого его края координату
0. Для выделения вашего элемента повысьте
z-index: 100;. Пример синтаксиса такого рода стиля:
.fullscreen {
position: fixed;
top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;
z-index: 100;
}
Назначьте класс
fullscreen вашему
div следующим образом:
<div class="fullscreen"></div>
Данный метод не предполагает использование Fullscreen API, однако он вполне может быть достаточен для создания впечатляющего пользовательского интерфейса.
Профессиональные подсказки и трюки для работы в полноэкранном режиме
Хотите сделать ваш
div визуальным центром экрана? В этом может помочь API Fullscreen HTML5, которое значительно расширит возможности вашего элемента.
Используйте Fullscreen API
Этот код позволяет открыть перед вами мир полноэкранного отображения — просто нажмите на кнопку, и для вас откроется новый виток возможностей.
// Функция для переключения между полноэкранным режимом и обычным.
function toggleFullScreen(elem) {
if (!document.fullscreenElement) {
if (elem.requestFullscreen) {
elem.requestFullscreen();
}
} else {
if (document.exitFullscreen) {
document.exitFullscreen();
}
}
}
// Активация функции при нажатии на кнопку
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function() {
toggleFullScreen(document.getElementById('myDiv'));
});
Адаптивный дизайн
Обеспечьте корректное отображение
div на экранах различных устройств. Помощь в этом может оказать применение CSS медиа запросов и JavaScript, которые позволят адаптировать ваш элемент под изменяющиеся размеры экрана браузера.
Совместимость с браузерами
Не забывайте проверять совместимость с разными браузерах. Вероятнее всего, Fullscreen API будет оптимально работать при использовании HTTPS, а также стоит учесть ряд особенностей на устройствах с Android 4.3 и ранними версиями.
Стилизация
Когда ваш
div занимает весь экран, его внешний вид должен быть безупречным. Элементу можно назначить различные стили, например,
border,
border-radius и
padding, чтобы он выглядел эффектно и аккуратно.
Визуализация
Вот пример перехода от простого эскиза к полноэкранному изображению:
.fullscreen-div {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100vw;
height: 100vh;
}
Div на весь экран превращает ваш элемент в грандиозное шоу, занимающее всё пространство экрана.
Поглубже: от коспцепции к реализации
Рыцарь в сияющих доспехах
Превратите ваш
div в хозяина всего пространства тега
<body>. Если ваш
div не является непосредственным дочерним элементом
<body>, для позиционирования элемента используйте
position: absolute.
.fullscreen-div {
position: absolute;
top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0;
width: 100%; height: 100%;
z-index: 9999;
}
Адаптивность и интерактивность
Ваш
div должен быть достаточно гибким, способным изменять свои размеры и приспосабливаться к размерам родительского контейнера при переключении между обычным и полноэкранным режимами. Здесь на помощь придёт JavaScript.
Стили для главных на сцене
В полноэкранном режиме ваш div должен выглядеть наиболее выразительно. Используйте селектор
:fullscreen для настройки стилей, и не забывайте о важности отступов и рамок.
Выход из полноэкранного режима
Должен быть обеспечен удобный способ выхода из полноэкранного режима, обычно это достигается нажатием клавиши "Esc". Власть в руках пользователя — помните об этом!
Полезные материалы
- Fullscreen API – Веб API | MDN — Инструкции и документация по использованию Fullscreen API.
- Как создать полноэкранное перекрывающее навигационное меню — Инструкции по созданию полноэкранного навигационного оверлей-меню.
- html – Сделать body на 100% высоты браузера – Stack Overflow — Обсуждения и решения задачи по адаптации экранного пространства.
- Создание полноэкранных переживаний | Статьи | web.dev — Рекомендации по разработке полноэкранных интерфейсов.
- GitHub – sindresorhus/screenfull: Простая обёртка для кроссбраузерного использования JavaScript Fullscreen API — Удобная библиотека для работы с Fullscreen API в различных браузерах.
- javascript – onclick переход в полноэкранный режим – Stack Overflow — Обсуждения различных способов активации полноэкранного режима.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда