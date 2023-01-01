Как растянуть фоновое изображение в CSS на всю высоту

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Быстрый ответ

Для равномерного заполнения всего доступного пространства экрана фоновмым изображением используйте этот код CSS:

CSS Скопировать код body { /* Замените 'your-image.jpg' на путь к вашему изображению */ background: url('your-image.jpg') no-repeat center center/cover; }

Значение center center/cover гарантирует сохранение пропорций изображения при его растягивании на весь экран. Свойство no-repeat предотвратит повторение изображения на фоне.

Заложим основу

Базовые правила CSS

Чтобы фоновое изображение корректно отображалось на разных устройствах и в различных браузерах, определим следующие CSS-правила:

CSS Скопировать код html, body { /* Убираем отступы и пустое пространство */ height: 100%; margin: 0; padding: 0; } body { /* Предотвращаем повторение изображения */ background: url('your-image.jpg') no-repeat center center fixed; /* Обеспечиваем совместимость со старыми версиями браузеров */ -webkit-background-size: cover; /* Для Safari 3-4 */ -moz-background-size: cover; /* Для старых версий Firefox */ -o-background-size: cover; /* Для старых версий Opera */ /* Стандартное свойство */ background-size: cover; }

Свойство background-size

Ключевое слово cover в значении background-size: cover; масштабирует изображение таким образом, что оно растягивается и полностью покрывает всю область, не нарушая при этом пропорций изображения.

Избегаем повторения

Свойство background-repeat: no-repeat; необходимо, чтобы избежать повторения изображения, что может привести к нежелательным эффектам на фоне.

Фиксация фона

Свойство background-attachment: fixed; обеспечивает статичность положения фонового изображения при прокрутке страницы, сохраняя эффект полноэкранного фона.

Единицы измерения относительно размера экрана

Можно использовать единицы, специально предназначенные для работы с размерами экрана — vh и vw :

CSS Скопировать код body { /* Делаем прокрутку изображения вместе со страницей */ background: url('your-image.jpg') no-repeat center center scroll; /* Устанавливаем размер фона в процентах от ширины и высоты экрана */ background-size: 100vw 100vh; }

100vw и 100vh указывают изображению растянуться на весь экран по ширине и по высоте соответственно.

Практическое применение и рассмотрение различных сценариев

Соблюдение пропорций

Следите за соотношением сторон вашего фона, чтобы при использовании background-size: cover; избежать обрезки ключевых элементов изображения. Подбирайте изображения, учитывая различные размеры экранов.

Производительность

Фоновые изображения большого размера могут замедлять загрузку страницы. Добивайтесь оптимизации графики и применяйте медиа-запросы для подбора изображений под меньшие экраны.

Позиционирование фона

В некоторых случаях наилучше выглядит позиционирование фона по верхнему краю, особенно если важные элементы изображения находятся в его верхней части:

CSS Скопировать код body { /* Указываем положение фона — верхний край по центру */ background-position: center top; }

Тестирование в разных браузерах

Не забывайте проверять отображение фонового изображения на различных устройствах и в разных браузерах для достижения единообразного визуального представления веб-страницы.

Визуализация

Попробуйте визуализировать ваш экран как пустое полотно (🖼️), а фоновое изображение как краску (🎨):

Без CSS:

🖼️ + 🎨 = [Изображение видно в оригинальных размерах, без растягивания]

С CSS:

🖼️ + 🎨 ➡️🔧🖥️ = [Изображение растянуто, полностью покрыло весь экран]

Основной код CSS для растяжения фона:

CSS Скопировать код body, html { height: 100%; margin: 0; } .fullscreen-bg { /* Фон устанавливается в центр */ background: url('your-image.jpg') no-repeat center center; background-size: cover; /* Изображение охватывает весь экран */ position: absolute; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; /* Фон не мешает другому содержимому */ }

Используя background-size: cover; , вы указываете изображению заполнить весь экран без оставления пустот, словно кистью создается полотно (🖌️✨).

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