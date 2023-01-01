Как преобразовать Object URL в Blob или File в JavaScript#Основы JavaScript #Web API #Fetch API
Быстрый ответ
Для того чтобы получить Blob из object URL посредством API
fetch, следует использовать следующую конструкцию:
const getBlob = async (url) => await (await fetch(url)).blob();
Для получения Blob вызовите функцию
getBlob('object_url'), заменив 'object_url' на ваш object URL. Этот подход рекомендуется для использования в современном JavaScript, так как он прост, эффективен и последователен.
Работа со стандартными URL и object URL
Преобразование object URL или стандартного URL в Blob осуществляется одним и тем же способом. Вот пример кода, который демонстрирует использование API
fetch для этих целей:
const url = 'path_to_your_resource'; // Или 'object_url'
fetch(url)
.then(response => response.ok ? response.blob() : Promise.reject(new Error('Ошибка при запросе')))
.then(blob => {
// Здесь добавьте логику обработки blob
})
.catch(error => console.error('Ошибка при выполнении fetch:', error));
В этом примере учтено не только преобразование URL в Blob, но и обработка возможных ошибок при выполнении запроса.
Визуализация
Object URL — это ключ (🔑), открывающий доступ к сейфу (🔒), где хранится требуемый файл или Blob:
Object URL (🔑): "blob:http://example.com/12345"
Сейф (🔒): Внутри – файл или Blob 🧾
Чтобы открыть сейф, необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполняем `fetch` с нашим ключом (🔑)
2. Сейф (🔒) открывается, предоставляя объект `Response`
3. Извлекаем нужный нам Blob (🧾)
Пример выполнения операции:
fetch("blob:http://example.com/12345") // Ключ для доступа
.then(response => response.blob()) // Открываем сейф
.then(blob => {
// Полученный Blob готов к использованию
});
Результат: Вы успешно извлекли Blob и он теперь готов к дальнейшим операциям! 🎖️🕵️♀️
Продвинутые техники: работа с Blobs и URL
Альтернативный метод: XMLHttpRequest
Если вы работаете с JavaScript ES5 или требуется совместимость с более старыми браузерами, можно использовать
XMLHttpRequest:
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', 'object_url', true); // Делаем запрос
xhr.responseType = 'blob'; // Указываем, что ожидаем Blob
xhr.onload = function() {
if (this.status === 200) { // Если всё прошло успешно
var blob = this.response;
// Обрабатываем полученный blob
}
};
xhr.send(); // Отправляем запрос
Не забывайте, что API
fetch является более современной и предпочтительной альтернативой благодаря его преимуществам, включая работу с промисами (promises).
Освобождение object URL после использования
После использования object URL его следует освободить с помощью вызова метода
URL.revokeObjectURL(url). Это важно, особенно если ваш код создаёт множество Blobs:
let objectURL = URL.createObjectURL(blob);
// Работаем с objectURL
URL.revokeObjectURL(objectURL); // Завершаем работу и освобождаем ресурсы
Вы также можете реализовать переопределение методов
URL.createObjectURL и
URL.revokeObjectURL для контроля над созданием и удалением Blob.
Скачивание Blob
Дополнительно можно воспользоваться способом, позволяющим пользователям скачивать файлы прямо из Blob:
const downloadBlob = (blob, filename) => {
const link = document.createElement('a');
link.href = URL.createObjectURL(blob);
link.download = filename;
document.body.appendChild(link);
link.click(); // Инициируем клик
document.body.removeChild(link); // Удаляем ссылку после скачивания
URL.revokeObjectURL(link.href); // И очищаем URL
};
// Пример использования
downloadBlob(blob, 'filename.txt');
Этот код создаёт временную ссылку на странице, инициирует скачивание файла и затем удаляет ссылку.
Использование FileReader для работы с Blobs
FileReader может оказаться полезным при работе с данными Blob. Например, чтение Blob и его преобразование в Data URL посредством
FileReader осуществляется вот так:
const readBlobAsDataURL = (blob, callback) => {
const reader = new FileReader();
reader.onloadend = () => callback(reader.result);
reader.readAsDataURL(blob); // Запускаем чтение Blob
};
Такой подход может пригодиться, когда требуется вставить изображения прямо на веб-страницу или передать данные строкой в API.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик