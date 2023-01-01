Как преобразовать Object URL в Blob или File в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы получить Blob из object URL посредством API fetch , следует использовать следующую конструкцию:

JS Скопировать код const getBlob = async (url) => await (await fetch(url)).blob();

Для получения Blob вызовите функцию getBlob('object_url') , заменив 'object_url' на ваш object URL. Этот подход рекомендуется для использования в современном JavaScript, так как он прост, эффективен и последователен.

Работа со стандартными URL и object URL

Преобразование object URL или стандартного URL в Blob осуществляется одним и тем же способом. Вот пример кода, который демонстрирует использование API fetch для этих целей:

JS Скопировать код const url = 'path_to_your_resource'; // Или 'object_url' fetch(url) .then(response => response.ok ? response.blob() : Promise.reject(new Error('Ошибка при запросе'))) .then(blob => { // Здесь добавьте логику обработки blob }) .catch(error => console.error('Ошибка при выполнении fetch:', error));

В этом примере учтено не только преобразование URL в Blob, но и обработка возможных ошибок при выполнении запроса.

Визуализация

Object URL — это ключ (🔑), открывающий доступ к сейфу (🔒), где хранится требуемый файл или Blob:

Markdown Скопировать код Object URL (🔑): "blob:http://example.com/12345" Сейф (🔒): Внутри – файл или Blob 🧾

Чтобы открыть сейф, необходимо выполнить следующие действия:

Markdown Скопировать код 1. Выполняем `fetch` с нашим ключом (🔑) 2. Сейф (🔒) открывается, предоставляя объект `Response` 3. Извлекаем нужный нам Blob (🧾)

Пример выполнения операции:

JS Скопировать код fetch("blob:http://example.com/12345") // Ключ для доступа .then(response => response.blob()) // Открываем сейф .then(blob => { // Полученный Blob готов к использованию });

Результат: Вы успешно извлекли Blob и он теперь готов к дальнейшим операциям! 🎖️🕵️‍♀️

Продвинутые техники: работа с Blobs и URL

Альтернативный метод: XMLHttpRequest

Если вы работаете с JavaScript ES5 или требуется совместимость с более старыми браузерами, можно использовать XMLHttpRequest :

JS Скопировать код var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'object_url', true); // Делаем запрос xhr.responseType = 'blob'; // Указываем, что ожидаем Blob xhr.onload = function() { if (this.status === 200) { // Если всё прошло успешно var blob = this.response; // Обрабатываем полученный blob } }; xhr.send(); // Отправляем запрос

Не забывайте, что API fetch является более современной и предпочтительной альтернативой благодаря его преимуществам, включая работу с промисами (promises).

Освобождение object URL после использования

После использования object URL его следует освободить с помощью вызова метода URL.revokeObjectURL(url) . Это важно, особенно если ваш код создаёт множество Blobs:

JS Скопировать код let objectURL = URL.createObjectURL(blob); // Работаем с objectURL URL.revokeObjectURL(objectURL); // Завершаем работу и освобождаем ресурсы

Вы также можете реализовать переопределение методов URL.createObjectURL и URL.revokeObjectURL для контроля над созданием и удалением Blob.

Скачивание Blob

Дополнительно можно воспользоваться способом, позволяющим пользователям скачивать файлы прямо из Blob:

JS Скопировать код const downloadBlob = (blob, filename) => { const link = document.createElement('a'); link.href = URL.createObjectURL(blob); link.download = filename; document.body.appendChild(link); link.click(); // Инициируем клик document.body.removeChild(link); // Удаляем ссылку после скачивания URL.revokeObjectURL(link.href); // И очищаем URL }; // Пример использования downloadBlob(blob, 'filename.txt');

Этот код создаёт временную ссылку на странице, инициирует скачивание файла и затем удаляет ссылку.

Использование FileReader для работы с Blobs

FileReader может оказаться полезным при работе с данными Blob. Например, чтение Blob и его преобразование в Data URL посредством FileReader осуществляется вот так:

JS Скопировать код const readBlobAsDataURL = (blob, callback) => { const reader = new FileReader(); reader.onloadend = () => callback(reader.result); reader.readAsDataURL(blob); // Запускаем чтение Blob };

Такой подход может пригодиться, когда требуется вставить изображения прямо на веб-страницу или передать данные строкой в API.

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