Как правильно получить документ из iframe с JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы получить доступ к содержимому iframe , находящемуся по тому же адресу источника, воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код // Добавьте проверку на загрузку iframe! let iframe = document.getElementById('myIframe'); // Извлечение документа из iframe – не всегда тривиальная задача let iframeDoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;

Заметка: Если вы работаете с сайтами разных доменов, то механизмы postMessage и настройка CORS на стороне сервера помогут решить возникающие проблемы.

Фоновая информация: преодоление препятствий политики одного источника

Политика одного происхождения (Same Origin Policy, SOP) создаёт преграду, которую не так уж просто преодолеть. Представьте её как непреклонного охранника на входе в ночной клуб. Вот несколько методов обхода:

Window.postMessage : Выходим из рамок SOP! Данные свободно циркулируют.

: Выходим из рамок SOP! Данные свободно циркулируют. Серверная прокси : В роли консьержа вы принимаете и передаёте данные.

: В роли консьержа вы принимаете и передаёте данные. CORS: Если у вас есть контроль над внешним доменом, используйте настройку HTTP-заголовков.

Особенности работы в разных браузерах

У каждого браузера есть свои уникальные особенности, как у участников группы Spice Girls:

contentDocument и contentWindow.document : Первый – стандарт, второй поддерживается старыми версиями IE.

: Первый – стандарт, второй поддерживается старыми версиями IE. Динамически созданные iframe : Обязательно убедитесь в их готовности к работе (проверьте загрузку), прежде чем начинать взаимодействовать.

: Обязательно убедитесь в их готовности к работе (проверьте загрузку), прежде чем начинать взаимодействовать. Блок try-catch: Важный аспект любого кода, помогающий успешно работать с неожиданными исключениями.

Возможности взаимодействия с содержимым iframe

Получив доступ, вы можете совершать следующие действия:

Добавление скриптов : В рамках одного источника с iframe управляйте его содержимым как нитями марионетки.

: В рамках одного источника с iframe управляйте его содержимым как нитями марионетки. Изменение стилей : Добивайтесь желаемого внешнего вида, редактируя iframeDoc.body.style .

: Добивайтесь желаемого внешнего вида, редактируя . Отслеживание событий: Следите за всем, что происходит внутри iframe.

Не забывайте, что крупная власть подразумевает высокую ответственность, в том числе и за стандартами безопасности, а также за сохранение конфиденциальности.

Визуализация

Получение содержимого из IFrame можно сравнить с поиском карты сокровищ в огромной библиотеке. Здесь нет драконов, но есть «данные – драконы».

🖼️ ┌─────────┐ │ Главный │ │ документ│ └─────────┘ │ │ ▼ ┌─────────┐ │ IFrame │ └─────────┘

JS Скопировать код let iframeDocument = document.getElementById('my-iframe').contentDocument; // Сейчас начнутся исследования!

Перед вами закрытые сокровища (содержимое IFrame), которые скрыты в вашей доменной империи!

Типичные проблемы и их решения

Время от времени даже лучший план может встретить препятствия. Вот подсказки для решения типичных проблем:

Статус загрузки : Ваш союзник в этой ситуации – терпение. Используйте iframe.onload .

: Ваш союзник в этой ситуации – терпение. Используйте . Атрибут Sandbox : Если он используется в вашем iframe, будьте готовы к некоторым ограничениям.

: Если он используется в вашем iframe, будьте готовы к некоторым ограничениям. Ошибки в консоли : Они указывают направление, в котором следует искать решение.

: Они указывают направление, в котором следует искать решение. Инструменты для разработчиков: Проявите свои детективные навыки и исследуйте проблему вдоль и поперёк.

Повышение уровня безопасности

Безопасность – наше всё, ведь не зря это слово в устах Шерлока Холмса. Следуйте этим рекомендациям:

Фильтрация данных : Это поможет защитить вас от XSS-атак.

: Это поможет защитить вас от XSS-атак. Безопасное соединение : Используйте только HTTPS без исключений.

: Используйте только HTTPS без исключений. Структурированные данные: Отдавайте предпочтение JSON, это поможет минимизировать риски атак через инъекции.

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