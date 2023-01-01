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Как полностью отключить интерактивность div в HTML

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Div и спаны  
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Быстрый ответ

Для того чтобы быстро отключить взаимодействие с элементом <div>, можно использовать свойство CSS pointer-events: none;. Это свойство блокирует обработку событий мыши для указанного элемента. Для визуального обозначения неактивного элемента используется изменение opacity. Пример:

CSS
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.disabled-div {
  pointer-events: none;
  opacity: 0.4;
}

Присвойте класс к вашему <div>:

HTML
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<div class="disabled-div">
  <!-- Я не активен для взаимодействия! -->
</div>

Для запрета выделения текста в <div>, добавьте user-select: none;:

CSS
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.disabled-div {
  user-select: none;
}
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Отключение элементов формы: метод через HTML

Для быстрого отключения элементов формы можно использовать атрибут disabled в элементе <fieldset>:

HTML
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<fieldset disabled>
  <div>
    <!-- Все элементы здесь будут неактивны -->
  </div>
</fieldset>

Точное управление: использование jQuery для отключения ввода

Если вам нужно точно отключить только элементы ввода внутри <div>, можно использовать jQuery и функцию .prop():

JS
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$('div').find('input').prop('disabled', true);

Визуализация

Закройте на момент представление всего содержимого в <div> как погружение всей комнаты в темноту:

Markdown
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Свет включен (Все работает): [💡💻🔌⏰]
- Все устройства подключены и функционируют.
Свет отключен (Ничего не работает): [🕯❌🔌⏰]
-Устройства на месте, но бесполезны как утюг без розетки.

Пример отключенного div:

HTML
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<div style="pointer-events: none; user-select: none; opacity: 0.4;">
  <!-- Содержимое есть, но оно неактивно -->
</div>

Переключение состояний: позволяем пользователям управлять

Добавьте функцию переключения статуса активности с помощью JavaScript, чтобы пользователи могли контролировать это:

JS
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function toggleDisabledStatus(divId) {
  $(`#${divId}`).toggleClass('disabled-div');
}

Работа с вложенными элементами: достижение цели

Работа с вложенными элементами может быть сложной. Сформируйте стратегию: добавьте класс disabledbutton ко всем вложенным элементам:

JS
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$('#myDiv').find('*').addClass('disabledbutton');

Условное отключение: настройка в зависимости от условий

В некоторых случаях вы можете захотеть отключать содержимое на основе определённых условий. Используйте для этого обработчик событий:

JS
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$('#myCheckbox').change(function() {
  if(this.checked) {
    $('#myDiv').addClass('disabledbutton');
  } else {
    $('#myDiv').removeClass('disabledbutton');
  }
});

Учет важности доступности

Отключение содержимого — это элегантный приём дизайна, однако стоит помнить о доступности. Использование атрибута aria-disabled упрощает эту задачу:

HTML
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<div aria-disabled="true" class="disabled-div">
  <!-- Сейчас я не работаю, так сообщит читалка -->
</div>

Предотвращение ошибок

Браузеры интерпретируют pointer-events по-разному. Всегда имейте в запасе альтернативный вариант на JavaScript:

JS
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if (!supportPointerEvents) {
  $('div').on('click', function(e) {
    e.preventDefault();
    // 'Вот ваша запасная стратегия, никто не будет забыт!'
  });
}

Единый подход: комбинированное использование методов

Рассмотренные методы отключения — используя disabled атрибут в HTML, pointer-events свойство в CSS, метод .prop() в JavaScript и jQuery — каждый имеет свои преимущества. Их комбинация позволяет создать универсальное решение, подходящее для различных ситуаций и обеспечивающее кросс-платформенность.

Полезные материалы

  1. CSS свойство pointer-events – Информация о pointer-events CSS свойстве.
  2. Как отметить текст как невыделяемый в HTML/CSS – Возможные способы запрета выделения текста на веб-страницах.
  3. Как активировать/деактивировать input используя jQuery? – Примеры отключения элементов ввода с использованием jQuery.
  4. HTML атрибут: disabled – объяснение использования атрибута 'disabled' в HTML элементах.
  5. Как деревья доступности информируют вспомогательные технологии – подробное объяснение использования доступности при отключении содержимого
  6. CSS свойство user-select — Методы управления выделением текста в элементах с помощью CSS.
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Какое CSS свойство используется для отключения взаимодействия с элементом <div>?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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