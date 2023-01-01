Как подстроить размер постера HTML5 видео под размер видео#Веб-разработка #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Если вы хотите, чтобы размер постера соответствовал размеру видеоформата, то указывайте атрибуты
width и
height при применении тега
<video>, и создавайте постер в этих же пропорциях. Ниже представлен пример этого кода:
<video width="320" height="240" poster="poster.jpg" controls>
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Для создания постера подстройте его размеры под 320x240 пикселей и внесите аналогичные размеры в CSS-стили для обеспечения визуальной согласованности.
Чтобы постер полностью прикрыл видеоконтент, используйте свойство CSS
object-fit:
video {
object-fit: cover; // идеально вписанный элемент 🧩
}
Не забудьте проверить поддерживаемость свойства
object-fit в разных браузерах, так как в некоторых из них, к примеру, в Internet Explorer, оно может не функционировать!
Поддержка адаптивности и правильного соотношения сторон
Применение CSS-фона с прозрачным изображением в качестве постера
В случае, если требуется использовать нестандартное изображение постера, вы можете применить прозрачное изображение и установить фон через CSS. Пример данного подхода представлен ниже:
video {
background: url('poster.jpg') center center / cover no-repeat;
}
В качестве атрибута poster используйте base64-закодированное 1-пиксельное прозрачное изображение:
<video poster="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" controls>
<!-- не забудьте указать источники видео! -->
</video>
Обеспечение совместимости с различными браузерами
С помощью тега
<source> можно указать различные форматы видео, что улучшит совместимость с разными браузерами:
<video poster="poster.jpg" controls>
<source src="video.webm" type="video/webm">
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
Если браузер не поддерживает свойство
object-fit, вместо него можно использовать абсолютно позиционированный тег
<img>, размещённый под тегом video.
Тонкая настройка подхода с учётом оптимизации и эстетики
Ускорение начальной загрузки
Для того чтобы видео не запускалось автоматически, используйте аргумент
preload="none" и примените отложенную загрузку для постера.
Адаптивное оформление содержимого
Поклонникам адаптивного дизайна предлагается указывать размеры видео в процентах:
video {
width: 100%;
height: auto;
background-size: cover; // универсальный подход!
}
Сохранение пропорций постера
Выбирайте пропорции постера так, чтобы они были идентичны исходным пропорциям видео, или используйте
object-fit: fill для растягивания постера до размеров видео.
Примеры из практики
Тестирование — ключевой момент в работе веб-разработчика. Инструменты, такие как Инспектор в Google Chrome, могут помочь вам в реальном времени отладить CSS-стили.
Старайтесь избегать элементов, которые могут неожиданно изменить размер видео. Ниже представлен пример, показывающий как можно ненавязчиво установить фоновое изображение для видео:
video {
background-size: 100% 100%; // идеальное соответствие!
}
Для элегантного решения вы можете встроить изображение постера непосредственно в HTML используя data URI схему:
<video poster="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/..." controls>
<!-- источники -->
</video>
Полезные материалы
- Видео и аудиоконтент – Изучение веб-разработки | MDN — подробное руководство по использованию видео и аудио в HTML5.
- Идеальное изображение на весь экран | CSS-Tricks — методы для изображений или постеров, заполняющих весь экран.
- HTML video poster Attribute – W3Schools — документация по атрибуту poster для тега
<video>.
- Сохранение соотношения сторон div с помощью CSS – Stack Overflow — обсуждение способов сохранения пропорций посредством CSS.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы поддержки видео в HTML5 браузерами для проверки их совместимости.
- Создание внутреннего соотношения для видео – A List Apart — статья о создании пропорций для встроенного адаптивного видео.
- Адаптивные изображения | Статьи | web.dev — описание подходов к созданию видео и изображений с возможностью адаптации.
Лина Андреева
видеоредактор