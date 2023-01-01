Как подстроить размер постера HTML5 видео под размер видео

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Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы размер постера соответствовал размеру видеоформата, то указывайте атрибуты width и height при применении тега <video> , и создавайте постер в этих же пропорциях. Ниже представлен пример этого кода:

HTML Скопировать код <video width="320" height="240" poster="poster.jpg" controls> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

Для создания постера подстройте его размеры под 320x240 пикселей и внесите аналогичные размеры в CSS-стили для обеспечения визуальной согласованности.

Чтобы постер полностью прикрыл видеоконтент, используйте свойство CSS object-fit :

CSS Скопировать код video { object-fit: cover; // идеально вписанный элемент 🧩 }

Не забудьте проверить поддерживаемость свойства object-fit в разных браузерах, так как в некоторых из них, к примеру, в Internet Explorer, оно может не функционировать!

Поддержка адаптивности и правильного соотношения сторон

Применение CSS-фона с прозрачным изображением в качестве постера

В случае, если требуется использовать нестандартное изображение постера, вы можете применить прозрачное изображение и установить фон через CSS. Пример данного подхода представлен ниже:

CSS Скопировать код video { background: url('poster.jpg') center center / cover no-repeat; }

В качестве атрибута poster используйте base64-закодированное 1-пиксельное прозрачное изображение:

HTML Скопировать код <video poster="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" controls> <!-- не забудьте указать источники видео! --> </video>

Обеспечение совместимости с различными браузерами

С помощью тега <source> можно указать различные форматы видео, что улучшит совместимость с разными браузерами:

HTML Скопировать код <video poster="poster.jpg" controls> <source src="video.webm" type="video/webm"> <source src="video.mp4" type="video/mp4"> </video>

Если браузер не поддерживает свойство object-fit , вместо него можно использовать абсолютно позиционированный тег <img> , размещённый под тегом video.

Тонкая настройка подхода с учётом оптимизации и эстетики

Ускорение начальной загрузки

Для того чтобы видео не запускалось автоматически, используйте аргумент preload="none" и примените отложенную загрузку для постера.

Адаптивное оформление содержимого

Поклонникам адаптивного дизайна предлагается указывать размеры видео в процентах:

CSS Скопировать код video { width: 100%; height: auto; background-size: cover; // универсальный подход! }

Сохранение пропорций постера

Выбирайте пропорции постера так, чтобы они были идентичны исходным пропорциям видео, или используйте object-fit: fill для растягивания постера до размеров видео.

Примеры из практики

Тестирование — ключевой момент в работе веб-разработчика. Инструменты, такие как Инспектор в Google Chrome, могут помочь вам в реальном времени отладить CSS-стили.

Старайтесь избегать элементов, которые могут неожиданно изменить размер видео. Ниже представлен пример, показывающий как можно ненавязчиво установить фоновое изображение для видео:

CSS Скопировать код video { background-size: 100% 100%; // идеальное соответствие! }

Для элегантного решения вы можете встроить изображение постера непосредственно в HTML используя data URI схему:

HTML Скопировать код <video poster="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/..." controls> <!-- источники --> </video>

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