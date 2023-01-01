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Как изменить цвет ссылки в HTML: переопределение тега <a> в CSS
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Как изменить цвет ссылки в HTML: переопределение тега <a> в CSS

#CSS и верстка  #Ссылки и навигация  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы отменить стандартное форматирование гиперссылок, достаточно воспользоваться следующим CSS кодом:

CSS
Скопировать код
a {
   color: inherit; /* Стандартный синий цвет уйдет в прошлое */
   text-decoration: none; /* И подчёркивания мы оставим за бортом */
}

Таким образом, тег a будет наследовать цвет своего родительского элемента и цикорную черту мы исключим, отказавшись таким образом от классического оттенка синего и подчёркивания.

Пошаговый план для смены профессии

Инструментарий для профессионалов: продвинутое форматирование ссылок

Являясь мастерами в области веб-дизайна и стремясь представить оригинальные решения, вы должны быть в курсе различных состояний гиперссылок и методов их оформления.

Исследование диапазона состояний гиперссылок

Консистентность состояний ссылок — залог интуитивно понятной навигации. Для индивидуализации их внешнего вида используйте следующие CSS псевдоклассы:

  1. :link – Неповрежденная, не нажата ни разу гиперссылка.
  2. :visited – Индикатор уже посещенной ссылки.
  3. :hover – Оформление ссылки при наведении курсора.
  4. :focus – Оформление ссылки в момент фокуса на ней.
  5. :active – Индикация ссылки во время её активации, то есть клика.

Применение единообразных стилей ко всем этим псевдоклассам можно осуществить так:

CSS
Скопировать код
a:link, a:visited, a:hover, a:focus, a:active {
  color: custom-color; /* В указанных состояниях гиперссылка будет представлена этим цветом */
  text-decoration: none; /* И мы исключим подчеркивание */
}

Волшебство приёма 'inherit'

Указав color: inherit, мы заставляем тег <a> принимать стиль своего родителя, в результате чего он органично вписывается в общую стилистику страницы.

Понимание принципа доступности

Соблюдение принципа доступности при смене цвета гиперссылок играет ключевую роль: удостоверьтесь, что выбранные цвета обеспечивают достаточную степень контрастности для людей с разнотипными особенностями зрения.

Переопределение существующих стилей

Для решения проблем с наложением стилей может оказаться полезным !important:

CSS
Скопировать код
a {
  color: custom-color !important; /* Используйте резкие меры для принудительного применения вашего стиля */
}

Несмотря на его эффективность, чрезмерное использование !important может негативно отразиться на поддержке и удобочитаемости кода, поэтому используйте его осознанно.

Указание интерактивности элемента

Для того чтобы было понятно, что элемент интерактивный, установите курсор в режим pointer:

CSS
Скопировать код
a {
  cursor: pointer; /* Курсор указывает пользователю, что на элемент можно нажать */
}

Обратите внимание на эффекты при наведении, они могут улучшить пользовательский опыт взаимодействия с сайтом.

Начало работы с чистого листа с помощью 'all: unset;'

Полное обнуление стилей осуществляется с помощью all: unset;:

CSS
Скопировать код
a {
  all: unset; /* Этот код поможет убрать все стили */
}

Это дает нам чистую площадку для новых стилёвых решений.

Став Ссылок в Гармонию с Дизайном Вашего Сайта

Важно не только отменить стандартный цвет ссылки, но и добиться того, чтобы новый стиль гармонично сочетался с общей стилистикой.

Приведение цвета в соответствие

Выбирайте такой цвет для ссылок, чтобы он гармонично сочетался с цветовой палитрой вашего сайта.

Обеспечение консистентности стиля

Одни и те же CSS правила должны применяться ко всем состояниям ссылки, что гарантирует единство стиля и улучшает восприятие сайта пользователями.

Разрешение конфликтов стилей

Размещайте стили для ссылок в верхней части стилевого файла или в отдельной секции, чтобы предотвратить стилевые конфликты и упростить отладку.

Визуализация

Представьте гиперссылку как прозрачный стакан, который заполняется стандартным синим красителем (#0000EE).

Markdown
Скопировать код
Прозрачный стакан: 🥛 
Стакан с синим красителем: 🥛💙

Обнулим цвет и очистим стакан при помощи CSS:

CSS
Скопировать код
a {
    color: inherit; /* Мы избавились от синего оттенка */
    text-decoration: none; /* И стакан стал свободным от лишних элементов */
}

И теперь перед вами стоит блистающий чистые стакан:

Markdown
Скопировать код
После применения CSS:
Чистый и глянцевый стакан: 🥛✨

Таким образом, использование color: inherit; и text-decoration: none; позволяет гиперссылке наследовать цвет родительского элемента и легко интегрироваться в структуру вашего сайта.

Полезные материалы

  1. Стилизация ссылок – Изучаем веб-разработку | MDN — Подробное руководство по форматированию ваших ссылок при помощи CSS.
  2. Стилизация ссылок в CSSW3Schools предлагает простое объяснение форматирования ссылок.
  3. text-decoration | CSS-Tricks — Полное руководство по управлению подчеркиванием при помощи CSS.
  4. Селекторы Уровня 4Официальная документация W3C с деталями стандартов CSS для работы с гиперссылками.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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