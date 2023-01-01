Как изменить цвет ссылки в HTML: переопределение тега <a> в CSS#CSS и верстка #Ссылки и навигация #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы отменить стандартное форматирование гиперссылок, достаточно воспользоваться следующим CSS кодом:
a {
color: inherit; /* Стандартный синий цвет уйдет в прошлое */
text-decoration: none; /* И подчёркивания мы оставим за бортом */
}
Таким образом, тег
a будет наследовать цвет своего родительского элемента и цикорную черту мы исключим, отказавшись таким образом от классического оттенка синего и подчёркивания.
Инструментарий для профессионалов: продвинутое форматирование ссылок
Являясь мастерами в области веб-дизайна и стремясь представить оригинальные решения, вы должны быть в курсе различных состояний гиперссылок и методов их оформления.
Исследование диапазона состояний гиперссылок
Консистентность состояний ссылок — залог интуитивно понятной навигации. Для индивидуализации их внешнего вида используйте следующие CSS псевдоклассы:
:link– Неповрежденная, не нажата ни разу гиперссылка.
:visited– Индикатор уже посещенной ссылки.
:hover– Оформление ссылки при наведении курсора.
:focus– Оформление ссылки в момент фокуса на ней.
:active– Индикация ссылки во время её активации, то есть клика.
Применение единообразных стилей ко всем этим псевдоклассам можно осуществить так:
a:link, a:visited, a:hover, a:focus, a:active {
color: custom-color; /* В указанных состояниях гиперссылка будет представлена этим цветом */
text-decoration: none; /* И мы исключим подчеркивание */
}
Волшебство приёма 'inherit'
Указав
color: inherit, мы заставляем тег
<a> принимать стиль своего родителя, в результате чего он органично вписывается в общую стилистику страницы.
Понимание принципа доступности
Соблюдение принципа доступности при смене цвета гиперссылок играет ключевую роль: удостоверьтесь, что выбранные цвета обеспечивают достаточную степень контрастности для людей с разнотипными особенностями зрения.
Переопределение существующих стилей
Для решения проблем с наложением стилей может оказаться полезным
!important:
a {
color: custom-color !important; /* Используйте резкие меры для принудительного применения вашего стиля */
}
Несмотря на его эффективность, чрезмерное использование
!important может негативно отразиться на поддержке и удобочитаемости кода, поэтому используйте его осознанно.
Указание интерактивности элемента
Для того чтобы было понятно, что элемент интерактивный, установите курсор в режим
pointer:
a {
cursor: pointer; /* Курсор указывает пользователю, что на элемент можно нажать */
}
Обратите внимание на эффекты при наведении, они могут улучшить пользовательский опыт взаимодействия с сайтом.
Начало работы с чистого листа с помощью 'all: unset;'
Полное обнуление стилей осуществляется с помощью
all: unset;:
a {
all: unset; /* Этот код поможет убрать все стили */
}
Это дает нам чистую площадку для новых стилёвых решений.
Став Ссылок в Гармонию с Дизайном Вашего Сайта
Важно не только отменить стандартный цвет ссылки, но и добиться того, чтобы новый стиль гармонично сочетался с общей стилистикой.
Приведение цвета в соответствие
Выбирайте такой цвет для ссылок, чтобы он гармонично сочетался с цветовой палитрой вашего сайта.
Обеспечение консистентности стиля
Одни и те же CSS правила должны применяться ко всем состояниям ссылки, что гарантирует единство стиля и улучшает восприятие сайта пользователями.
Разрешение конфликтов стилей
Размещайте стили для ссылок в верхней части стилевого файла или в отдельной секции, чтобы предотвратить стилевые конфликты и упростить отладку.
Визуализация
Представьте гиперссылку как прозрачный стакан, который заполняется стандартным синим красителем (
#0000EE).
Прозрачный стакан: 🥛
Стакан с синим красителем: 🥛💙
Обнулим цвет и очистим стакан при помощи
CSS:
a {
color: inherit; /* Мы избавились от синего оттенка */
text-decoration: none; /* И стакан стал свободным от лишних элементов */
}
И теперь перед вами стоит блистающий чистые стакан:
После применения CSS:
Чистый и глянцевый стакан: 🥛✨
Таким образом, использование
color: inherit; и
text-decoration: none; позволяет гиперссылке наследовать цвет родительского элемента и легко интегрироваться в структуру вашего сайта.
Полезные материалы
- Стилизация ссылок – Изучаем веб-разработку | MDN — Подробное руководство по форматированию ваших ссылок при помощи CSS.
- Стилизация ссылок в CSS — W3Schools предлагает простое объяснение форматирования ссылок.
- text-decoration | CSS-Tricks — Полное руководство по управлению подчеркиванием при помощи CSS.
- Селекторы Уровня 4 — Официальная документация W3C с деталями стандартов CSS для работы с гиперссылками.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда