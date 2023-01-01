Как изменить цвет ссылки в HTML: переопределение тега <a> в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы отменить стандартное форматирование гиперссылок, достаточно воспользоваться следующим CSS кодом:

CSS Скопировать код a { color: inherit; /* Стандартный синий цвет уйдет в прошлое */ text-decoration: none; /* И подчёркивания мы оставим за бортом */ }

Таким образом, тег a будет наследовать цвет своего родительского элемента и цикорную черту мы исключим, отказавшись таким образом от классического оттенка синего и подчёркивания.

Инструментарий для профессионалов: продвинутое форматирование ссылок

Являясь мастерами в области веб-дизайна и стремясь представить оригинальные решения, вы должны быть в курсе различных состояний гиперссылок и методов их оформления.

Исследование диапазона состояний гиперссылок

Консистентность состояний ссылок — залог интуитивно понятной навигации. Для индивидуализации их внешнего вида используйте следующие CSS псевдоклассы:

:link – Неповрежденная, не нажата ни разу гиперссылка. :visited – Индикатор уже посещенной ссылки. :hover – Оформление ссылки при наведении курсора. :focus – Оформление ссылки в момент фокуса на ней. :active – Индикация ссылки во время её активации, то есть клика.

Применение единообразных стилей ко всем этим псевдоклассам можно осуществить так:

CSS Скопировать код a:link, a:visited, a:hover, a:focus, a:active { color: custom-color; /* В указанных состояниях гиперссылка будет представлена этим цветом */ text-decoration: none; /* И мы исключим подчеркивание */ }

Волшебство приёма 'inherit'

Указав color: inherit , мы заставляем тег <a> принимать стиль своего родителя, в результате чего он органично вписывается в общую стилистику страницы.

Понимание принципа доступности

Соблюдение принципа доступности при смене цвета гиперссылок играет ключевую роль: удостоверьтесь, что выбранные цвета обеспечивают достаточную степень контрастности для людей с разнотипными особенностями зрения.

Переопределение существующих стилей

Для решения проблем с наложением стилей может оказаться полезным !important :

CSS Скопировать код a { color: custom-color !important; /* Используйте резкие меры для принудительного применения вашего стиля */ }

Несмотря на его эффективность, чрезмерное использование !important может негативно отразиться на поддержке и удобочитаемости кода, поэтому используйте его осознанно.

Указание интерактивности элемента

Для того чтобы было понятно, что элемент интерактивный, установите курсор в режим pointer :

CSS Скопировать код a { cursor: pointer; /* Курсор указывает пользователю, что на элемент можно нажать */ }

Обратите внимание на эффекты при наведении, они могут улучшить пользовательский опыт взаимодействия с сайтом.

Начало работы с чистого листа с помощью 'all: unset;'

Полное обнуление стилей осуществляется с помощью all: unset; :

CSS Скопировать код a { all: unset; /* Этот код поможет убрать все стили */ }

Это дает нам чистую площадку для новых стилёвых решений.

Став Ссылок в Гармонию с Дизайном Вашего Сайта

Важно не только отменить стандартный цвет ссылки, но и добиться того, чтобы новый стиль гармонично сочетался с общей стилистикой.

Приведение цвета в соответствие

Выбирайте такой цвет для ссылок, чтобы он гармонично сочетался с цветовой палитрой вашего сайта.

Обеспечение консистентности стиля

Одни и те же CSS правила должны применяться ко всем состояниям ссылки, что гарантирует единство стиля и улучшает восприятие сайта пользователями.

Разрешение конфликтов стилей

Размещайте стили для ссылок в верхней части стилевого файла или в отдельной секции, чтобы предотвратить стилевые конфликты и упростить отладку.

Визуализация

Представьте гиперссылку как прозрачный стакан, который заполняется стандартным синим красителем ( #0000EE ).

Markdown Скопировать код Прозрачный стакан: 🥛 Стакан с синим красителем: 🥛💙

Обнулим цвет и очистим стакан при помощи CSS :

CSS Скопировать код a { color: inherit; /* Мы избавились от синего оттенка */ text-decoration: none; /* И стакан стал свободным от лишних элементов */ }

И теперь перед вами стоит блистающий чистые стакан:

Markdown Скопировать код После применения CSS: Чистый и глянцевый стакан: 🥛✨

Таким образом, использование color: inherit; и text-decoration: none; позволяет гиперссылке наследовать цвет родительского элемента и легко интегрироваться в структуру вашего сайта.

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