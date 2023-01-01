Как изменить текст кнопки <input type="file"> в HTML

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Быстрый ответ

Для того, чтобы настроить текст в поле выбора файла, создайте ярлык, оформленный как кнопка, и сделайте элемент <input> невидимым. Назначьте этому ярлыку обработчик кликов, который инициирует выбор файла. Так выглядит пример кода для реализации:

HTML Скопировать код <style> .file-input-container { overflow: hidden; position: relative; } .file-input-label { background: #f0f0f0; padding: 8px 15px; cursor: pointer; border-radius: 5px; border: 1px solid #d3d3d3; } .file-input { width: 0.1px; height: 0.1px; opacity: 0; position: absolute; z-index: -1; } </style> <div class="file-input-container"> <label class="file-input-label" for="file-upload">Загрузить файл</label> <input id="file-upload" class="file-input" type="file"> </div>

Для адаптации к дизайну вашего проекта редактируйте текст и стиль элемента .file-input-label . Теперь кнопка загрузки файла выглядит более привлекательно!

Расширение функциональности с помощью jQuery и плагинов

Чтобы обогатить стандартные возможности и обеспечить лучшую совместимость с различными браузерами, можно использовать плагин Bootstrap FileStyle. Добавьте файл bootstrap-filestyle.min.js к вашему проекту и примените jQuery для кастомизации стилей кнопок выбора файла:

JS Скопировать код $(":file").filestyle({text: "Выберите файл"});

Этот плагин также предоставляет data-атрибуты для детальной настройки внешнего вида и улучшения пользовательского опыта.

Усовершенствование стиля с использованием CSS и JavaScript

Детальная настройка с помощью CSS

Воспользуйтесь псевдоэлементом ::before в CSS для создания уникального дизайна элемента ввода и скрытия стандартного. Меняйте текст кнопки через свойство content :

CSS Скопировать код .custom-input::before { content: 'Выберите файл'; display: inline-block; background: #f0f0f0; /* Добавьте сюда стили по своему вкусу */ }

JavaScript: Связующее звено

Для сохранения функциональности после стилизации кнопки, соедините её со скрытым полем ввода, используя событие onclick в JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('.custom-file-button').onclick = function() { document.querySelector('#hidden-file-input').click(); };

Определение ярлыка с уникальным идентификатором для поля ввода файлов обеспечивает доступность и повышает уровень пользовательского опыта.

Стратегии поддержания совместимости с различными браузерами

Работа со старыми версиями браузеров

Для обеспечения поддержки старых версий браузеров, таких как IE9 и IE10, примените резервные способы вызова клика на скрытом поле выбора файла с помощью jQuery, или используйте решение на базе Flash, например, Swfupload для реализации перенастройки текста кнопки.

Кросс-браузерное тестирование атрибута 'accept'

Для обеспечения единого представления доступных для выбора типов файлов, проведите тестирование атрибута accept в разных браузерах, особенно при использовании пользовательских стилей и плагинов.

Визуализация

Обычное использование <input type="file"> можно представить как продуктовый автомат с ярлыками, который по умолчанию предлагает "Выбрать файл".

Теперь давайте изменим это на "Загрузить документ". Оберните элемент input в тег label , сделайте его невидимым и настройте внешний вид:

HTML Скопировать код <label for="file-upload" class="custom-file-upload"> Загрузить документ <input id="file-upload" type="file" style="display:none;"/> </label>

Так мы преобразуем продуктовый автомат:

Markdown Скопировать код 🏷️ Стильная оболочка (настроенная): "Загрузить документ"

Вуаля! Мы стильно обновили стандартное сообщение!

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