Как изменить текст кнопки <input type="file"> в HTML#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Для того, чтобы настроить текст в поле выбора файла, создайте ярлык, оформленный как кнопка, и сделайте элемент
<input> невидимым. Назначьте этому ярлыку обработчик кликов, который инициирует выбор файла. Так выглядит пример кода для реализации:
<style>
.file-input-container {
overflow: hidden;
position: relative;
}
.file-input-label {
background: #f0f0f0;
padding: 8px 15px;
cursor: pointer;
border-radius: 5px;
border: 1px solid #d3d3d3;
}
.file-input {
width: 0.1px;
height: 0.1px;
opacity: 0;
position: absolute;
z-index: -1;
}
</style>
<div class="file-input-container">
<label class="file-input-label" for="file-upload">Загрузить файл</label>
<input id="file-upload" class="file-input" type="file">
</div>
Для адаптации к дизайну вашего проекта редактируйте текст и стиль элемента
.file-input-label. Теперь кнопка загрузки файла выглядит более привлекательно!
Расширение функциональности с помощью jQuery и плагинов
Чтобы обогатить стандартные возможности и обеспечить лучшую совместимость с различными браузерами, можно использовать плагин Bootstrap FileStyle. Добавьте файл
bootstrap-filestyle.min.js к вашему проекту и примените jQuery для кастомизации стилей кнопок выбора файла:
$(":file").filestyle({text: "Выберите файл"});
Этот плагин также предоставляет data-атрибуты для детальной настройки внешнего вида и улучшения пользовательского опыта.
Усовершенствование стиля с использованием CSS и JavaScript
Детальная настройка с помощью CSS
Воспользуйтесь псевдоэлементом
::before в CSS для создания уникального дизайна элемента ввода и скрытия стандартного. Меняйте текст кнопки через свойство
content:
.custom-input::before {
content: 'Выберите файл';
display: inline-block;
background: #f0f0f0;
/* Добавьте сюда стили по своему вкусу */
}
JavaScript: Связующее звено
Для сохранения функциональности после стилизации кнопки, соедините её со скрытым полем ввода, используя событие
onclick в JavaScript:
document.querySelector('.custom-file-button').onclick = function() {
document.querySelector('#hidden-file-input').click();
};
Определение ярлыка с уникальным идентификатором для поля ввода файлов обеспечивает доступность и повышает уровень пользовательского опыта.
Стратегии поддержания совместимости с различными браузерами
Работа со старыми версиями браузеров
Для обеспечения поддержки старых версий браузеров, таких как IE9 и IE10, примените резервные способы вызова клика на скрытом поле выбора файла с помощью jQuery, или используйте решение на базе Flash, например, Swfupload для реализации перенастройки текста кнопки.
Кросс-браузерное тестирование атрибута 'accept'
Для обеспечения единого представления доступных для выбора типов файлов, проведите тестирование атрибута
accept в разных браузерах, особенно при использовании пользовательских стилей и плагинов.
Визуализация
Обычное использование
<input type="file"> можно представить как продуктовый автомат с ярлыками, который по умолчанию предлагает "Выбрать файл".
Теперь давайте изменим это на "Загрузить документ". Оберните элемент
input в тег
label, сделайте его невидимым и настройте внешний вид:
<label for="file-upload" class="custom-file-upload">
Загрузить документ
<input id="file-upload" type="file" style="display:none;"/>
</label>
Так мы преобразуем продуктовый автомат:
🏷️ Стильная оболочка (настроенная): "Загрузить документ"
Вуаля! Мы стильно обновили стандартное сообщение!
Полезные материалы
- MDN Web Docs: <input type="file"> — всеобъемлющий гид по элементу HTML для ввода файла и его атрибутам.
- Создание кастомной кнопки выбора файла с помощью HTML и Javascript — пошаговое руководство по стилизации поля выбора файла для улучшения пользовательского опыта.
- Использование HTML API Drag-and-Drop в React — подробное объяснение интеграции функциональности перетаскивания в поля выбора файла при использовании React.
Георгий Рожков
специалист по доступности