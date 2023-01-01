Как изменить стартовую страницу в Apache: landing.html#DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Если вам нужно изменить стандартную индексную страницу Apache, внесите директиву
DirectoryIndex в основной файл конфигурации сервера. Обычно это файл
httpd.conf или
apache2.conf. Просто добавьте следующий код:
DirectoryIndex not-so-standard-index.html
Затем перезагрузите Apache с помощью этой команды:
sudo service apache2 restart
В результате
not-so-standard-index.html будет отображаться как стандартная индексная страница Apache для каждой директории.
Применение изменений: глобально и локально
Место расположения директивы
DirectoryIndex определяет область её применения. Если вы хотите внести глобальные изменения, добавьте соответствующую директиву в файл конфигурации, например,
httpd.conf или
apache2.conf:
DirectoryIndex fancy-page.html
Для локальных изменений в определённой директории используйте файл
.htaccess. Не забудьте проверить разрешения на использование
.htaccess при помощи директивы
AllowOverride:
AllowOverride All
Указав в
.htaccess следующее:
DirectoryIndex specific-index.html
Apache будет загружать страницу
specific-index.html в качестве стандартной для конкретной директории, где расположен этот
.htaccess.
Использование .htaccess для улучшения производительности
Файлы
.htaccess можно использовать не только для редиректов, но и для улучшения производительности сервера. Используйте директиву
AddTypes для корректной обработки MIME-типов, настройте кэширование и активируйте gzip-сжатие для достижения максимальной скорости загрузки страниц и обеспечения удобства пользователей:
AddType text/html .html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
<filesMatch ".(html|htm|js|css)$">
FileETag None
<ifModule mod_headers.c>
Header unset ETag
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</ifModule>
</filesMatch>
Помните о соблюдении корректного синтаксиса и прав доступа при внесении любых изменений.
Управление несколькими стартовыми страницами: порядок приоритета
Если у вас есть несколько страниц, которые могут стать стандартной, указывайте их в директиве
DirectoryIndex в порядке предпочтения:
DirectoryIndex first.html second.html third.html
Apache выберет в качестве индексной страницы первый найденный файл в указанном списке.
Безопасная работа с конфигурационными файлами Apache
При редактировании файлов конфигурации Apache обязательно действуйте с правами администратора и сохраните копию:
sudo cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf.bak
Редактирование можно осуществить, например, через текстовый редактор nano:
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
После редактирования обязательно используйте команду
apachectl configtest, чтобы убедиться в корректности внесённых изменений.
Обеспечение доступности вашей новой индексной страницы
Убедитесь в доступности новой индексной страницы для Apache, установив соответствующие разрешения с помощью
chmod и
chown:
sudo chmod 644 /path/to/your/not-so-standard-index.html
sudo chown www-data:www-data /path/to/your/not-so-standard-index.html
Проверка работы новой настройки
После внесения изменений и перезапуска Apache проверьте результат, открыв корневой URL вашего веб-сайта. Если вместо стандартной индексной страницы отображается ваш изменённый вариант, то вы всё сделали правильно.
Повышение производительности за счёт использования .htaccess
.htaccess предоставляет широкие возможности для повышения производительности вашего сайта, включая применение директив
AddTypes,
Cache-Control и
gzip-сжатия.
Обновление одного из сайтов в многосайтовой среде
Если требуется изменить индексную страницу только одного из нескольких сайтов, используйте блок
<VirtualHost> в
sites-available и измените в нём директиву
DirectoryIndex:
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/html/mysite"
<Directory "/var/www/html/mysite">
DirectoryIndex custom-landing.html
# другие настройки...
</Directory>
# Продолжение конфигурации...
</VirtualHost>
Внесение изменений с правами администратора
Для внесения изменений с правами администратора используйте команду
sudo:
sudo a2ensite my-conf.conf
sudo service apache2 reload
Использование правил перезаписи для продвинутого перенаправления
Для сложных сценариев перенаправлений воспользуйтесь модулем mod_rewrite в
.htaccess:
RewriteEngine on
RewriteRule ^$ your-awesome-page.html [L,R=301]
Этот код будет перенаправлять все запросы к корневому каталогу на страницу
your-awesome-page.html с сохранением текущих SEO-позиций.
Проверка версии Apache
Убедитесь, что вы используете директивы, соответствующие вашей версии Apache. В большинстве случаев она должна быть не ниже Apache 2.4.
Идём дальше: дополнительные настройки Apache
Ознакомьтесь с официальной документацией Apache и подробными учебными пособиями по
.htaccess и улучшите настройку вашего сервера.
Визуализация
Трактуя конфигурацию Apache через красочную аналогию, можно представить его как Гензеля и Гретель, идущих по следу крошек, которые Вы оставили в виде директив:
Крошки: [🍞, 🥖, 🥯, 🥨]
🍞: Стандартная страница
🥖🥯🥨: Остальные страницы
Добавим ещё одну крошку:
DirectoryIndex pumpernickel.html
Теперь Apache подберёт её первой:
Крошки: [🥖, 🍞, 🥯, 🥨]
🥖: Новый стандарт
🍞🥯🥨: Прочие страницы
Теперь первой загружается страница
pumpernickel.html.
Полезные материалы
- mod_dir – Apache HTTP Server Version 2.4 — Официальная документация Apache о директиве
DirectoryIndex.
- Newest 'apache+directoryindex' Questions – Stack Overflow — Обсуждения и ответы специалистов и сообщества об использовании Apache.
- How To Configure the Apache Web Server on an Ubuntu or Debian VPS | DigitalOcean — Руководство по настройке директивы
DirectoryIndexв Apache.
- .htaccess examples — Обзор использования
.htaccessдля управления
DirectoryIndex.
- Apache Virtual Host documentation – Apache HTTP Server Version 2.4 — Документация по виртуальным хостам Apache с указанием на настройку
DirectoryIndex.
- Apache HTTP Server Tutorial: .htaccess files – Apache HTTP Server Version 2.4 — Руководство по использованию
.htaccessдля настройки сервера Apache.
Никита Титов
разработчик Node.js