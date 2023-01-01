Как избежать разрыва колонок внутри элемента CSS

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Быстрый ответ

Для предотвращения разрыва элемента при печати страницы, разделенной на несколько колонок, примените CSS-правило break-inside: avoid-column .

CSS Скопировать код .element { break-inside: avoid-column; /* Запрет разрыва */ }

Интегрируйте этот стиль с нужным вам HTML-элементом:

HTML Скопировать код <div class="element">"Мой контент един и нерушим!"</div>

Важно закрепить, что break-inside не влияет на строчные элементы.

Стратегии для обеспечения кроссбраузерности

При использовании break-inside полезно применять некоторые трюки для обеспечения совместимости с различными браузерами:

Chrome, Safari, IE 11: В этих браузерах можно избежать разрыва контента, используя break-inside: avoid-column в сочетании с display: table . Firefox: У этого браузера нет симпатий к break-inside , однако page-break-inside: avoid работает отменно. Таблицы: При оборачивании контента элементами с display: table , удастся обеспечить его неделимость в Firefox. Vendor-префиксы: В некоторых устаревших браузерах помочь может добавление -webkit-column-break-inside: avoid . Альтернативные стратегии: Ваша таблица стилей должна включать альтернативные опции для браузеров, не поддерживающих break-inside .

Для проверки совместимости конкретных CSS-свойств с различными браузерами рекомендую использовать ресурс caniuse.com .

Решаем общие проблемы профессионально 👨‍💻

При работе с разрывами колонок перед вами могут встать следующие проблемы:

Списки и их маркеры

Если маркеры списков пропадают из-за overflow: hidden или display: inline-block , возможно вернуть их с помощью псевдоэлементов ::before .

Стилизация сложных структур

В сложных структурах стили необходимо применять к каждому элементу внутри них или использовать дополнительные обёртки, вроде div . В качестве альтернативы, можно применить display: flex; .

Адаптивность

Цель любого дизайна — выглядеть привлекательно на всех устройствах, от мобильных телефонов до широкоформатных мониторов. Следите за тем, чтобы ваша верстка была гибкой и адаптивной.

Повышаем уровень работы с CSS 🚀

Для более продвинутого управления разрывами колонок можно применить следующие подходы:

Оптическая иллюзия

С помощью теней и псевдоэлементов возможно создание визуального эффекта колонок, с сохранением контента цельным.

Flexbox и Grid

Применяйте flex или grid , которые помогают контролировать распределение контента и создавать визуальное восприятие многоколоночного макета, ставящееся в дополнение к традиционным методам предотвращения разрывов колонок.

Визуализация: Аналогия с поездом 🚂

Представьте себя в роли поезда, перевозящего грузы:

Markdown Скопировать код Поезд: 🚂[📦📦]🚃[📦📦]🚃[📦📦]

Каждый вагон с ящиками ( [📦📦] ) символизирует неделимый элемент.

CSS Скопировать код .cargo { break-inside: avoid; /* "В согласии наша сила!" */ }

Применяя break-inside: avoid , вы гарантируете, что ваш контент не будет разделен, по аналогии с грузами в вагоне:

Markdown Скопировать код Колонки: 🚃[📦📦] | 🚃[📦📦] | 🚃[📦📦] ------ | ------ | ------ Объединены| Целостны | Неразделимы!

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