Как читать описание ошибки в JavaScript Websocket?

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Быстрый ответ

Для обработки ошибки WebSocket, рекомендуется проверять значение свойства ws.readyState , поскольку ErrorEvent не предоставляет детализированной информации об ошибке.

JS Скопировать код const ws = new WebSocket('wss://example.com/socket'); ws.onerror = () => { console.log(ws.readyState === WebSocket.CLOSED ? 'Соединение WebSocket закрыто.' : 'Возникла ошибка WebSocket.'); };

Такой подход поможет вам различить случаи закрытия соединения от других видов ошибок. Отсутствие подробностей в ErrorEvent помогает исключить раскрытие конфиденциальной информации со стороны клиента.

Подробности о событии закрытия WebSocket и кодах ошибок

Событие onclose следует за событием WebSocket onerror и может предоставить более ценную информацию. В нем представлены event.code и event.reason , которые раскрывают детали ошибки:

JS Скопировать код ws.onclose = (event) => { console.log('Соединение WebSocket закрыто с кодом:', event.code); console.log('Причина закрытия:', event.reason); };

Обратите внимание, что код ошибки 1006 указывает на аварийное закрытие соединения и не предполагает подробных объяснений.

Анализ типичных ситуаций с ошибками

Сервер недоступен

Если сервер WebSocket недоступен, это может быть определено с помощью события onclose и соответствующего кода ошибки:

JS Скопировать код ws.onclose = (event) => { if(event.code === 1006) { console.log('Сервер, кажется, недоступен.'); } };

Разрыв соединения

Для своевременного восстановления соединения после его разрыва обратитесь к событию 'online' браузера. Это позволит реализовать механизм повторного подключения:

JS Скопировать код window.addEventListener('online', () => { ws = new WebSocket(ws.url); // Успешное переподключение! });

Усиливаем надежность обработки ошибок

Выработайте систематический подход к обработке всех событий WebSocket: onopen , onmessage , onerror , onclose для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем.

Визуализация

Визуализируем ситуацию на примере поручения тайного ниндзя надежному почтальону:

Markdown Скопировать код Почтальон (📫): "Посылка доставлена! Но что внутри?"

JS Скопировать код websocket.onerror = function(event) { // Тайный Ниндзя (🥷): "Мои тайны в сохранности – содержимое не раскрывается." };

Основная идея: Событие onerror в WebSocket похоже на работу почтальона, вручившего "письмо" от тайного ниндзи: все в порядке, но что именно вызвало ошибку – остается неизвестным.

Шпаргалка по кодам событий WebSocket

Для понимания различных кодов событий WebSocket пользуйтесь спецификацией RFC6455. Этот документ представляет собой «истинное сокровище» описаний и значений кодов.

Важно: избегайте прямого обращения к строке reason или использования регулярных выражений для определения кодов ошибок, чтобы не отступать от стандартов RFC и избежать рисков.

Применение WebSocket для оптимизации результата

Детализированная отладка

Если вы строите браузерную многопользовательскую игру, серьезная стратегия обработки событий WebSocket может быть ключевой. Вам могут пригодиться:

Внедрение подробного логирования событий WebSocket в код.

Мониторинг и надлежащая реакция на событие onerror .

. Разработка стратегий автоматического переподключения для обеспечения непрерывной игры.

Тестирование надежности

Проведите стресс-тестирование вашей реализации WebSocket с помощью специальных инструментов, таких как WebSocket Echo Server.

Безопасность прежде всего

Таинственность события onerror основана на принципах безопасности. Берегитесь раскрытия технических деталей через сообщения об ошибках. Ограничение информативности – весьма эффективная тактика!

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