Как читать описание ошибки в JavaScript Websocket?#Web API #Асинхронность #Обработка ошибок (try/catch)
Быстрый ответ
Для обработки ошибки WebSocket, рекомендуется проверять значение свойства
ws.readyState, поскольку ErrorEvent не предоставляет детализированной информации об ошибке.
const ws = new WebSocket('wss://example.com/socket');
ws.onerror = () => {
console.log(ws.readyState === WebSocket.CLOSED ? 'Соединение WebSocket закрыто.' : 'Возникла ошибка WebSocket.');
};
Такой подход поможет вам различить случаи закрытия соединения от других видов ошибок. Отсутствие подробностей в ErrorEvent помогает исключить раскрытие конфиденциальной информации со стороны клиента.
Подробности о событии закрытия WebSocket и кодах ошибок
Событие
onclose следует за событием WebSocket
onerror и может предоставить более ценную информацию. В нем представлены
event.code и
event.reason, которые раскрывают детали ошибки:
ws.onclose = (event) => {
console.log('Соединение WebSocket закрыто с кодом:', event.code);
console.log('Причина закрытия:', event.reason);
};
Обратите внимание, что код ошибки 1006 указывает на аварийное закрытие соединения и не предполагает подробных объяснений.
Анализ типичных ситуаций с ошибками
Сервер недоступен
Если сервер WebSocket недоступен, это может быть определено с помощью события onclose и соответствующего кода ошибки:
ws.onclose = (event) => {
if(event.code === 1006) {
console.log('Сервер, кажется, недоступен.');
}
};
Разрыв соединения
Для своевременного восстановления соединения после его разрыва обратитесь к событию 'online' браузера. Это позволит реализовать механизм повторного подключения:
window.addEventListener('online', () => {
ws = new WebSocket(ws.url); // Успешное переподключение!
});
Усиливаем надежность обработки ошибок
Выработайте систематический подход к обработке всех событий WebSocket:
onopen,
onmessage,
onerror,
onclose для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем.
Визуализация
Визуализируем ситуацию на примере поручения тайного ниндзя надежному почтальону:
Почтальон (📫): "Посылка доставлена! Но что внутри?"
websocket.onerror = function(event) {
// Тайный Ниндзя (🥷): "Мои тайны в сохранности – содержимое не раскрывается."
};
Основная идея: Событие
onerror в WebSocket похоже на работу почтальона, вручившего "письмо" от тайного ниндзи: все в порядке, но что именно вызвало ошибку – остается неизвестным.
Шпаргалка по кодам событий WebSocket
Для понимания различных кодов событий WebSocket пользуйтесь спецификацией RFC6455. Этот документ представляет собой «истинное сокровище» описаний и значений кодов.
Важно: избегайте прямого обращения к строке
reason или использования регулярных выражений для определения кодов ошибок, чтобы не отступать от стандартов RFC и избежать рисков.
Применение WebSocket для оптимизации результата
Детализированная отладка
Если вы строите браузерную многопользовательскую игру, серьезная стратегия обработки событий WebSocket может быть ключевой. Вам могут пригодиться:
- Внедрение подробного логирования событий WebSocket в код.
- Мониторинг и надлежащая реакция на событие
onerror.
- Разработка стратегий автоматического переподключения для обеспечения непрерывной игры.
Тестирование надежности
Проведите стресс-тестирование вашей реализации WebSocket с помощью специальных инструментов, таких как WebSocket Echo Server.
Безопасность прежде всего
Таинственность события
onerror основана на принципах безопасности. Берегитесь раскрытия технических деталей через сообщения об ошибках. Ограничение информативности – весьма эффективная тактика!
Полезные материалы
- WebSocket: событие ошибки – Веб API | MDN — Руководство к пониманию процесса обработки ошибок в WebSocket.
- Введение в WebSockets: применение сокетов в вебе | web.dev — Обзор основ WebSockets и их применения на практике.
- WebSocket onerror: как получить разъяснение ошибки? – Stack Overflow — Советы и рекомендации от сообщества по управлению ошибками WebSocket.
- Cтандарты WebSockets — Подробное руководство по техническим стандартам и протоколам официального API WebSocket.
- WebSocket Echo Server | WebSocket.org — Здесь можно испытать ваш WebSocket.
- GitHub – theturtle32/WebSocket-Node: Реализация WebSocket для Node.JS — Потенциируйте управление WebSocket на сервере с этой удобной библиотекой.
Тимур Голубев
веб-разработчик