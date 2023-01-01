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Как читать описание ошибки в JavaScript Websocket?
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Как читать описание ошибки в JavaScript Websocket?

#Web API  #Асинхронность  #Обработка ошибок (try/catch)  
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Быстрый ответ

Для обработки ошибки WebSocket, рекомендуется проверять значение свойства ws.readyState, поскольку ErrorEvent не предоставляет детализированной информации об ошибке.

JS
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const ws = new WebSocket('wss://example.com/socket');

ws.onerror = () => {
  console.log(ws.readyState === WebSocket.CLOSED ? 'Соединение WebSocket закрыто.' : 'Возникла ошибка WebSocket.');
};

Такой подход поможет вам различить случаи закрытия соединения от других видов ошибок. Отсутствие подробностей в ErrorEvent помогает исключить раскрытие конфиденциальной информации со стороны клиента.

Пошаговый план для смены профессии

Подробности о событии закрытия WebSocket и кодах ошибок

Событие onclose следует за событием WebSocket onerror и может предоставить более ценную информацию. В нем представлены event.code и event.reason, которые раскрывают детали ошибки:

JS
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ws.onclose = (event) => {
  console.log('Соединение WebSocket закрыто с кодом:', event.code);
  console.log('Причина закрытия:', event.reason);
};

Обратите внимание, что код ошибки 1006 указывает на аварийное закрытие соединения и не предполагает подробных объяснений.

Анализ типичных ситуаций с ошибками

Сервер недоступен

Если сервер WebSocket недоступен, это может быть определено с помощью события onclose и соответствующего кода ошибки:

JS
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ws.onclose = (event) => {
  if(event.code === 1006) {
    console.log('Сервер, кажется, недоступен.');
  }
};

Разрыв соединения

Для своевременного восстановления соединения после его разрыва обратитесь к событию 'online' браузера. Это позволит реализовать механизм повторного подключения:

JS
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window.addEventListener('online', () => {
  ws = new WebSocket(ws.url); // Успешное переподключение!
});

Усиливаем надежность обработки ошибок

Выработайте систематический подход к обработке всех событий WebSocket: onopen, onmessage, onerror, onclose для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем.

Визуализация

Визуализируем ситуацию на примере поручения тайного ниндзя надежному почтальону:

Markdown
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Почтальон (📫): "Посылка доставлена! Но что внутри?"
JS
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websocket.onerror = function(event) {
    // Тайный Ниндзя (🥷): "Мои тайны в сохранности – содержимое не раскрывается."
};

Основная идея: Событие onerror в WebSocket похоже на работу почтальона, вручившего "письмо" от тайного ниндзи: все в порядке, но что именно вызвало ошибку – остается неизвестным.

Шпаргалка по кодам событий WebSocket

Для понимания различных кодов событий WebSocket пользуйтесь спецификацией RFC6455. Этот документ представляет собой «истинное сокровище» описаний и значений кодов.

Важно: избегайте прямого обращения к строке reason или использования регулярных выражений для определения кодов ошибок, чтобы не отступать от стандартов RFC и избежать рисков.

Применение WebSocket для оптимизации результата

Детализированная отладка

Если вы строите браузерную многопользовательскую игру, серьезная стратегия обработки событий WebSocket может быть ключевой. Вам могут пригодиться:

  • Внедрение подробного логирования событий WebSocket в код.
  • Мониторинг и надлежащая реакция на событие onerror.
  • Разработка стратегий автоматического переподключения для обеспечения непрерывной игры.

Тестирование надежности

Проведите стресс-тестирование вашей реализации WebSocket с помощью специальных инструментов, таких как WebSocket Echo Server.

Безопасность прежде всего

Таинственность события onerror основана на принципах безопасности. Берегитесь раскрытия технических деталей через сообщения об ошибках. Ограничение информативности – весьма эффективная тактика!

Полезные материалы

  1. WebSocket: событие ошибки – Веб API | MDN — Руководство к пониманию процесса обработки ошибок в WebSocket.
  2. Введение в WebSockets: применение сокетов в вебе | web.dev — Обзор основ WebSockets и их применения на практике.
  3. WebSocket onerror: как получить разъяснение ошибки? – Stack Overflow — Советы и рекомендации от сообщества по управлению ошибками WebSocket.
  4. Cтандарты WebSockets — Подробное руководство по техническим стандартам и протоколам официального API WebSocket.
  5. WebSocket Echo Server | WebSocket.org — Здесь можно испытать ваш WebSocket.
  6. GitHub – theturtle32/WebSocket-Node: Реализация WebSocket для Node.JS — Потенциируйте управление WebSocket на сервере с этой удобной библиотекой.
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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