JavaScript: прокрутка страницы до div элемента по клику

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Быстрый ответ

Если вам нужно, чтобы страница мгновенно переместилась к определённому разделу, используйте следующий код:

JS Скопировать код document.querySelector('#targetDiv').scrollIntoView();

Если же вам подходит более плавный переход, то в таком случае следует применить следующий вариант:

JS Скопировать код document.querySelector('#targetDiv').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });

В обоих примерах вместо '#targetDiv' должен указываться селектор целевого блока.

Настройки для удобства

Конфигурация смещения прокрутки

Чтобы придать прокрутке дополнительную "легкость", вы можете использовать смещение:

JS Скопировать код const element = document.querySelector('#targetDiv'); const offset = 100; // Добавляется отступ для оптимизации прокрутки! const elementPosition = element.getBoundingClientRect().top; const offsetPosition = elementPosition + window.pageYOffset – offset; window.scrollTo({ top: offsetPosition, behavior: 'smooth' });

Прокрутка при наступлении события

Вы можете реализовать прокрутку страницы при клике на кнопку:

JS Скопировать код document.getElementById('scrollButton').addEventListener('click', function() { document.querySelector('#targetDiv').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); });

Убедитесь, что ваш блок готов "принять" пользователя.

Интеграция прокрутки с динамическим контентом

Даже если контент загружается на страницу динамически, плавная прокрутка остается возможной:

JS Скопировать код // Функция для динамической загрузки контента function loadYourContent(callback) { // Здесь происходит загрузка контента callback(); } loadYourContent(function() { document.querySelector('#dynamicDiv').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); });

Переда откруткой, убедитесь в завершении загрузки контента.

Визуализация

Продуктивное восприятие кода помогает примерная визуализация. Представьте вашу страницу как многоэтажный небоскреб, где целевой блок — это эксклюзивный пентхаус:

Markdown Скопировать код 🌇 <html> Главное вход | | 🏢 <header> Управляющие этажи | 🏢 🔝---🌴 <div id="penthouse"> Ваш пентхаус | 🏢 | 🏢 <footer> Лобби 🌃 </html> Город

JavaScript поможет вам быстро добраться до вершины:

JS Скопировать код document.querySelector('#penthouse').scrollIntoView();

И вот вы уже на месте:

Markdown Скопировать код 🌇 | | | 🔝---🚶‍♂️ Вы в пентхаусе | | 🌃

Подробности реализации

Исследование альтернатив

Если scrollIntoView() вам не подошло, вы можете использовать HTML-якоря или функцию jQuery animate для плавной прокрутки:

HTML Скопировать код <!-- HTML-якорь --> <a href="#targetDiv">Перейти к блоку</a> <!-- Якорная цель --> <div id="targetDiv"></div>

Используя jQuery:

JS Скопировать код $('a[href^="#"]').on('click', function() { var target = $(this.hash); if (target.length) { $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 1000); return false; // Это предотвращает стандартное поведение якоря } });

Кросс-браузерность

Не забывайте проверять совместимость вашего решения с различными браузерами.

Обеспечение доступности

Ориентируйтесь на удобство всех пользователей, включая вспомогательные технологии. Используйте ARIA-роли для упрощения навигации.

Полезные материалы