JavaScript: Как считывать значения CSS-правил по классам?

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Быстрый ответ

Чтобы получить вычисленные значения CSS-стилей, используйте функцию getComputedStyle() :

JS Скопировать код let style = getComputedStyle(document.querySelector('.example')); console.log(style.color); // Выведет актуальный цвет элемента

Но что, если необходимо заглянуть глубже и просмотреть все стили определенного селектора? Давайте отправимся в захватывающее путешествие по миру CSS.

Исследование глубин CSS с помощью document.styleSheets

Чтобы обнаружить применяемые стили для определенного селектора во всех таблицах стилей, можно использовать следующий метод:

JS Скопировать код function getCssRulesBySelector(selector) { let results = []; // Здесь будут собираться наши "находки" // Перебираем все таблицы стилей for (const sheet of document.styleSheets) { const rules = sheet.rules || sheet.cssRules; // Учитываем различия в названиях в зависимости от браузера // Перебираем все правила в каждой таблице стилей for (const rule of rules) { if (rule.selectorText === selector) { // Нашли нужное CSS-правило results.push(rule.style.cssText || rule.cssText); } } } // Собираем все найденные правила в одну строку и возвращаем return results.join(' '); }

Этот метод собирает и возвращает все CSS-правила, соответствующие заданному селектору, в виде строки.

Управление в условиях псевдоклассов и медиазапросов

Мы готовы к бою! Если на нашем пути встретятся псевдоклассы и медиазапросы, наш метод сможет с ними справиться:

JS Скопировать код function getCssRulesBySelector(selector, includeMediaQueries = false) { let results = []; // ... if (rule.selectorText === selector) { results.push(rule.style.cssText || rule.cssText); } else if (includeMediaQueries && rule.conditionText) { rule.cssRules && Array.from(rule.cssRules) .forEach(innerRule => { if (innerRule.selectorText === selector) { results.push(innerRule.style.cssText || innerRule.cssText); } }); } // ... }

Визуализация

Поиск значений CSS-правил напоминает управление подводной лодкой:

JS Скопировать код getComputedStyle(element).getPropertyValue('--my-custom-property');

Помните, что это — своего рода сигнал сонара, который помогает вам найти то, что нужно:

Markdown Скопировать код Ваши стили: | Селектор | Свойство | Значение | | ------------- | --------------------- | --------- | | .my-class | --my-custom-property | 'blue' 🎉 | Результат: 'blue' // Найденное значение 🎉

CSS-сокровища уже открыты для вас; теперь можно приступать к извлечению нужных значений!

Вычисленные и объявленные стили: Подводный мир CSS-противоречий

Важно различать вычисленные и объявленные значения. getComputedStyle() предоставляет фактическое значение, которое формируется после всех преобразований и наследования CSS:

Оно может отличаться от того, что вы указали в стиле, если на него влияют другие правила.

Не выводит значения, которые не имеют смысла для элемента (например, width у строчного элемента).

document.styleSheets , в свою очередь, отображает объявленные значения:

Они отражают то, что вы первоначально написали в CSS.

Не включают специфические переопределения и стили браузера.

Пользовательские свойства: Пиратский кодекс CSS

Если вашей задачей является чтение CSS-переменных (пользовательские свойства), то getComputedStyle() также пригодится:

JS Скопировать код let rootStyle = getComputedStyle(document.documentElement); console.log(rootStyle.getPropertyValue('--my-variable')); // 🎁 Раскрывает нужное значение!

Лабиринт специфичности

Специфичность CSS может запутать, когда вы столкнетесь с неожиданными стилями:

Инлайновые стили обладают максимальной специфичностью, будто по VIP-пропуску.

!important — это агрессивный, но эффективный способ переопределить стили.

— это агрессивный, но эффективный способ переопределить стили. JavaScript имеет возможность изменять стили в реальном времени, словно магия!

Поиск и тестирование вашего CSS — это лучшие инструменты для понимания и контроля над стилями.

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