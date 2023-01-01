JavaScript: Как считывать значения CSS-правил по классам?#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы получить вычисленные значения CSS-стилей, используйте функцию
getComputedStyle():
let style = getComputedStyle(document.querySelector('.example'));
console.log(style.color); // Выведет актуальный цвет элемента
Но что, если необходимо заглянуть глубже и просмотреть все стили определенного селектора? Давайте отправимся в захватывающее путешествие по миру CSS.
Исследование глубин CSS с помощью document.styleSheets
Чтобы обнаружить применяемые стили для определенного селектора во всех таблицах стилей, можно использовать следующий метод:
function getCssRulesBySelector(selector) {
let results = []; // Здесь будут собираться наши "находки"
// Перебираем все таблицы стилей
for (const sheet of document.styleSheets) {
const rules = sheet.rules || sheet.cssRules; // Учитываем различия в названиях в зависимости от браузера
// Перебираем все правила в каждой таблице стилей
for (const rule of rules) {
if (rule.selectorText === selector) {
// Нашли нужное CSS-правило
results.push(rule.style.cssText || rule.cssText);
}
}
}
// Собираем все найденные правила в одну строку и возвращаем
return results.join(' ');
}
Этот метод собирает и возвращает все CSS-правила, соответствующие заданному селектору, в виде строки.
Управление в условиях псевдоклассов и медиазапросов
Мы готовы к бою! Если на нашем пути встретятся псевдоклассы и медиазапросы, наш метод сможет с ними справиться:
function getCssRulesBySelector(selector, includeMediaQueries = false) {
let results = [];
// ...
if (rule.selectorText === selector) {
results.push(rule.style.cssText || rule.cssText);
} else if (includeMediaQueries && rule.conditionText) {
rule.cssRules && Array.from(rule.cssRules)
.forEach(innerRule => {
if (innerRule.selectorText === selector) {
results.push(innerRule.style.cssText || innerRule.cssText);
}
});
}
// ...
}
Визуализация
Поиск значений CSS-правил напоминает управление подводной лодкой:
getComputedStyle(element).getPropertyValue('--my-custom-property');
Помните, что это — своего рода сигнал сонара, который помогает вам найти то, что нужно:
Ваши стили:
| Селектор | Свойство | Значение |
| ------------- | --------------------- | --------- |
| .my-class | --my-custom-property | 'blue' 🎉 |
Результат:
'blue' // Найденное значение 🎉
CSS-сокровища уже открыты для вас; теперь можно приступать к извлечению нужных значений!
Вычисленные и объявленные стили: Подводный мир CSS-противоречий
Важно различать вычисленные и объявленные значения.
getComputedStyle() предоставляет фактическое значение, которое формируется после всех преобразований и наследования CSS:
- Оно может отличаться от того, что вы указали в стиле, если на него влияют другие правила.
- Не выводит значения, которые не имеют смысла для элемента (например,
widthу строчного элемента).
document.styleSheets, в свою очередь, отображает объявленные значения:
- Они отражают то, что вы первоначально написали в CSS.
- Не включают специфические переопределения и стили браузера.
Пользовательские свойства: Пиратский кодекс CSS
Если вашей задачей является чтение CSS-переменных (пользовательские свойства), то
getComputedStyle() также пригодится:
let rootStyle = getComputedStyle(document.documentElement);
console.log(rootStyle.getPropertyValue('--my-variable')); // 🎁 Раскрывает нужное значение!
Лабиринт специфичности
Специфичность CSS может запутать, когда вы столкнетесь с неожиданными стилями:
- Инлайновые стили обладают максимальной специфичностью, будто по VIP-пропуску.
!important— это агрессивный, но эффективный способ переопределить стили.
- JavaScript имеет возможность изменять стили в реальном времени, словно магия!
Поиск и тестирование вашего CSS — это лучшие инструменты для понимания и контроля над стилями.
Полезные материалы
- Window.getComputedStyle() – Web APIs | MDN
- CSSStyleDeclaration Object
- Выбор и манипулирование CSS псевдоэлементами с помощью JavaScript – Stack Overflow
- Обновление CSS переменной с помощью JavaScript | CSS-Tricks
- Document.styleSheets – Web APIs | MDN
- Использование CSS переменных (пользовательские свойства) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN
- Стили и классы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик