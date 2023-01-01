Извлечение текста из HTML-файла в Python: обход JS и сущностей#Разное
Быстрый ответ
Для быстрого извлечения текста из HTML-файла вы можете воспользоваться Python и библиотекой BeautifulSoup:
from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(html_content, 'html.parser')
text = soup.get_text(strip=True)
print(text) # И вот перед нами прекрасно чистый текст!
Установите библиотеку командой
pip install beautifulsoup4 и начните пользоваться её возможностями. Метод
get_text(strip=True) аккуратно удаляет все пробелы и HTML-теги, оставляя только необходимый текст.
Очистка от скриптов и стилей
Иногда HTML включает в себя такие элементы, как
<script> или
<style>, которые могут затруднить работу с текстом. Чтобы удалить их, можно действовать следующим образом:
for script_or_style in soup(["script", "style"]):
script_or_style.decompose() # "Python считает, что эти теги нам не по лицу".
clean_text = soup.get_text(strip=True)
В результате весь текст освободится от всех ненужных добавок и будет готов к использованию.
Справляемся с неоднородным HTML
HTML может проявлять свою неоднородность различным образом, например, через HTML-сущности и разные кодировки. Однако BeautifulSoup способен корректно обрабатывать такие особенности. Например,
& будет автоматически преобразован в символ
&.
Для борьбы со сложной структурой HTML пригодится мощный инструмент типа
html2text:
import html2text
text_maker = html2text.HTML2Text()
text_maker.ignore_links = True
text = text_maker.handle(html_content)
print(text) # Неоднородный HTML для html2text уже не препятствие!
Надёжное извлечение текста с помощью html2text
При работе со сложным HTML
html2text станет вашим надежным спутником. Эта библиотека умеет справляться с проблемами форматирования, сохраняя переносы строк и абзацы, и делает текст максимально приближённым к его оригинальному виду. Рекомендуется просмотреть GitHub-репозиторий, чтобы быть в курсе последних обновлений.
Визуализация
Процесс извлечения текста из HTML с использованием Python можно изобразить как отделение ненужных данных от важной информации:
HTML-файл: [<html>, <body>, <p>🍎</p>, <div>, <span>🍊</span>, <a>🍇</a>, </div>, </body>, </html>]
Отфильтрованный вывод: [🍎, 🍊, 🍇]
# "Одно яблоко в день – залог успеха программиста", – утверждает Python.
Данная визуализация иллюстрирует отбор только полезных данных, подобно сбору спелых фруктов.
Доработка текста после извлечения
Для дальнейшего улучшения текста можно применить регулярные выражения:
import re
# Пример: удаление назойливых URL из текста
cleaner_text = re.sub(r'http\S+', '', clean_text)
print(cleaner_text) # Все URL исчезли, как будто их и не было.
Регулярные выражения хоть и не подойдут для разбора HTML, но отлично подходят для последних штрихов в работе с текстом.
Пользовательское извлечение с помощью _DeHTMLParser
При необходимости особо детального извлечения текста вы можете воспользоваться
_DeHTMLParser, который позволит тонко настроить процесс под вашу задачу:
from _DeHTMLParser import dehtml
dehtml_parser = dehtml()
extracted_text = dehtml_parser.text(html_content)
print(extracted_text) # "_DeHTMLParser работает легко и непринуждённо".
Полезные материалы
- Документация Beautiful Soup — ваш союзник в простом разборе HTML с помощью Python.
- Requests: HTTP for Humans™ — инструмент, который делает запросы HTML простыми и понятными.
- lxml — хорошая альтернатива другим библиотекам для работы со XML и HTML в Python.
- re — Операции с регулярными выражениями — ключ к детальному извлечению текста.
- HTML Standard — чтение обязательно для глубокого осмысления HTML.
- Beautiful Soup: Создание веб-скрейпера на Python – Real Python — отличное практическое руководство.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы