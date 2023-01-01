Исправляем проблему: иконки Font Awesome отображаются как квадраты

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Быстрый ответ

Во многих случаях данную проблему можно решить, проверив версию Font Awesome, которую вы используете в проекте. Для быстрой настройки дополните раздел <head> вашего HTML-документа следующей ссылкой CDN:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css">

Также стоит удостовериться, что вы используете нужные классы иконок. Например, код для иконки пользователя должен выглядеть так:

HTML Скопировать код <i class="fas fa-user"></i>

Не забывайте о возможных ограничениях, связанных с кросс-доменными запросами или Content Security Policy (CSP), которые могут помешать загрузке Font Awesome.

Важно корректно указать font-family в CSS файле как 'FontAwesome' . Любые неточности в путях или названиях в секции @font-face могут привести к непоказу иконок.

Советы по использованию классов и переопределению CSS

Использование классов для определенной версии

Font Awesome 5 принес изменения, включая новые префиксы: "fas" для обычных иконок и "fab" для брендовых иконок. Пример правильного использования:

HTML Скопировать код <!-- Так выглядит корректный синтаксис для Font Awesome 5+ --> <i class="fas fa-camera"></i> <!-- Улыбайтесь! 📸 --> <i class="fab fa-twitter"></i> <!-- Делитесь в Twitter! 🐦 -->

Переопределение стилей

Стили, заданные вами или полученные из внешних источников, могут конфликтовать с требуемыми стилями Font Awesome. Будьте особенно осторожны, применяя !important в свойстве content , чтобы не скрыть иконки.

CSS Скопировать код .icon::before { content: url('custom-image.jpg') !important; /* Это НЕ та иконка, которую вы ожидаете 👋 */ }

Указание корректных путей к шрифтам

Если вы размещаете Font Awesome самостоятельно, обновите пути к файлам шрифтов в font-awesome.less или sass так, чтобы они корректно отражали их реальное расположение:

scss Скопировать код // Указываем точное расположение шрифтов в SASS $fa-font-path: "/path/to/font-awesome/fonts";

Проблемы совместимости и решения

Поддержка старых броузеров

Не отказывайте в поддержке Internet Explorer 7, несмотря на то, что он является "реликтом" в мире интернета. Можно создать отдельный CSS-файл, в котором будут установлены корректные значения font-weight и font-style в директиве @font-face :

CSS Скопировать код /* Даже для Internet Explorer 7 стоит уделить немного внимания! ❤️ */ @font-face { font-family: 'FontAwesome'; src: url('path-to-font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.eot'); font-weight: normal; font-style: normal; }

Сетевые проблемы и CDN

При использовании CDN вы становитесь зависимыми от его стабильности. Возможные проблемы в сети могут помешать корректной загрузке иконок.

HTML Скопировать код <!-- Помните: ваше недовольство может сорвать загрузку иконок через CDN --> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.css">

Обновление версий

Всегда используйте последнюю версию Font Awesome, чтобы быть в курсе всех новых иконок и обеспечивать совместимость (Обязательно, если хотите отображать самые свежие иконки 💎).

HTML Скопировать код <!-- Версия на момент написания, всегда проверяйте ее актуальность --> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/vx.x.x/css/all.css">

Не забудьте также обновить переменные в sass или less для соответствия новейшей версии.

Визуализация

Markdown Скопировать код Заказано: [🧩🎨, 🧩🎵, 🧩🚀] Получено: [⬜️, ⬜️, ⬜️]

Данный образец демонстрирует, что ожидаемые иконки не отображаются. Нам нужно найти подходящие 'кусочки'.

Markdown Скопировать код Проблемы: | Решения: ------------------------- | -------------------- **Некорректный CDN** | Обновите **URL** **Несоответствие версий** | Используйте актуальную **версию** **Конфликтующий CSS** | Проверьте **стили**

Исправив эти проблемы:

Markdown Скопировать код Заказано: [🧩🎨, 🧩🎵, 🧩🚀] Получено: [🖼, 🎵, 🚀]

🛠 Теперь все иконки отображаются как надо.

Подсказки по устранению неполадок

Проверьте ваш HTML

Ошибки в HTML – обычная причина проблем. Сервис валидации W3C Markup помогает находить ошибки в тегах и атрибутах.

Решение проблем с CORS

Проблемы с Cross-Origin Resource Sharing (CORS) могут казаться запутанными, однако их решение критично для корректной работы ресурсов. Тщательно проверяйте серверные заголовки на наличие Access-Control-Allow-Origin :

Bash Скопировать код # Заголовки – это те, кто обеспечивает безопасность веб-содержимого curl -I http://yourdomain.com/path/to/fontawesome/css

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