Исправляем проблему: иконки Font Awesome отображаются как квадраты#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Во многих случаях данную проблему можно решить, проверив версию Font Awesome, которую вы используете в проекте. Для быстрой настройки дополните раздел
<head> вашего HTML-документа следующей ссылкой CDN:
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css">
Также стоит удостовериться, что вы используете нужные классы иконок. Например, код для иконки пользователя должен выглядеть так:
<i class="fas fa-user"></i>
Не забывайте о возможных ограничениях, связанных с кросс-доменными запросами или Content Security Policy (CSP), которые могут помешать загрузке Font Awesome.
Важно корректно указать
font-family в CSS файле как
'FontAwesome'. Любые неточности в путях или названиях в секции
@font-face могут привести к непоказу иконок.
Советы по использованию классов и переопределению CSS
Использование классов для определенной версии
Font Awesome 5 принес изменения, включая новые префиксы: "fas" для обычных иконок и "fab" для брендовых иконок. Пример правильного использования:
<!-- Так выглядит корректный синтаксис для Font Awesome 5+ -->
<i class="fas fa-camera"></i> <!-- Улыбайтесь! 📸 -->
<i class="fab fa-twitter"></i> <!-- Делитесь в Twitter! 🐦 -->
Переопределение стилей
Стили, заданные вами или полученные из внешних источников, могут конфликтовать с требуемыми стилями Font Awesome. Будьте особенно осторожны, применяя
!important в свойстве
content, чтобы не скрыть иконки.
.icon::before {
content: url('custom-image.jpg') !important; /* Это НЕ та иконка, которую вы ожидаете 👋 */
}
Указание корректных путей к шрифтам
Если вы размещаете Font Awesome самостоятельно, обновите пути к файлам шрифтов в
font-awesome.less или
sass так, чтобы они корректно отражали их реальное расположение:
// Указываем точное расположение шрифтов в SASS
$fa-font-path: "/path/to/font-awesome/fonts";
Проблемы совместимости и решения
Поддержка старых броузеров
Не отказывайте в поддержке Internet Explorer 7, несмотря на то, что он является "реликтом" в мире интернета. Можно создать отдельный CSS-файл, в котором будут установлены корректные значения
font-weight и
font-style в директиве
@font-face:
/* Даже для Internet Explorer 7 стоит уделить немного внимания! ❤️ */
@font-face {
font-family: 'FontAwesome';
src: url('path-to-font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.eot');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
Сетевые проблемы и CDN
При использовании CDN вы становитесь зависимыми от его стабильности. Возможные проблемы в сети могут помешать корректной загрузке иконок.
<!-- Помните: ваше недовольство может сорвать загрузку иконок через CDN -->
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.css">
Обновление версий
Всегда используйте последнюю версию Font Awesome, чтобы быть в курсе всех новых иконок и обеспечивать совместимость (Обязательно, если хотите отображать самые свежие иконки 💎).
<!-- Версия на момент написания, всегда проверяйте ее актуальность -->
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/vx.x.x/css/all.css">
Не забудьте также обновить переменные в
sass или
less для соответствия новейшей версии.
Визуализация
Заказано: [🧩🎨, 🧩🎵, 🧩🚀]
Получено: [⬜️, ⬜️, ⬜️]
Данный образец демонстрирует, что ожидаемые иконки не отображаются. Нам нужно найти подходящие 'кусочки'.
Проблемы: | Решения:
------------------------- | --------------------
**Некорректный CDN** | Обновите **URL**
**Несоответствие версий** | Используйте актуальную **версию**
**Конфликтующий CSS** | Проверьте **стили**
Исправив эти проблемы:
Заказано: [🧩🎨, 🧩🎵, 🧩🚀]
Получено: [🖼, 🎵, 🚀]
🛠 Теперь все иконки отображаются как надо.
Подсказки по устранению неполадок
Проверьте ваш HTML
Ошибки в HTML – обычная причина проблем. Сервис валидации W3C Markup помогает находить ошибки в тегах и атрибутах.
Решение проблем с CORS
Проблемы с Cross-Origin Resource Sharing (CORS) могут казаться запутанными, однако их решение критично для корректной работы ресурсов. Тщательно проверяйте серверные заголовки на наличие
Access-Control-Allow-Origin:
# Заголовки – это те, кто обеспечивает безопасность веб-содержимого
curl -I http://yourdomain.com/path/to/fontawesome/css
Полезные материалы
- Документация Font Awesome — официальная документация по настройке Font Awesome через менеджеры пакетов.
- Интеграция иконок FontAwesome в графику D3 – Stack Overflow — решения сообщества для интеграции иконок FontAwesome.
- Введение в Font Awesome — общее руководство по использованию иконок Font Awesome.
- Установка веса и стиля на @font-face — Smashing Magazine — детальное руководство о веб-шрифтах, важное для понимания CSS и Font Awesome.
- Font Awesome на BootstrapCDN — используйте CDN Font Awesome для быстрой интеграции.
- Сервис валидации W3C — инструмент для проверки HTML, который помогает исправить ошибки в коде и устранить неполадки с Font Awesome.
- Обмен ресурсами между источниками (CORS) – HTTP | MDN — информация об управлении CORS, влияющая на загрузку иконок Font Awesome.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда