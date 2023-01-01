Использование тега <a> без атрибута href: нормы HTML

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Быстрый ответ

Markdown Скопировать код **Использование тега `<a>` без `href`** допускается **стандартом HTML5**, но оно получает смысл лишь при использовании дополнительных интерактивных элементов. Для активации ссылки с клавиатуры добавьте `tabindex="0`, а для обработки кликов мышью – `onclick`. **Пример кода**:

html <a onclick="surprise();" tabindex="0">Здесь начинается волшебство</a>

Такой элемент ведёт себя как интерактивный объект, реагируя на клики и будучи полностью доступным для навигации с помощью клавиатуры.

Когда и зачем использовать <a> без навигации?

Тег <a> без href часто выполняет роль заполнителя для событий, управляемых с помощью JavaScript. Он подходит для создания модальных окнов или выпадающих меню. Важно акцентировать внимание на доступности: элементы должны быть легко воспринимаемы и доступными для использования через клавиатуру и скринридеры.

Содействие динамичности для <a>

Если тег <a> должен имитировать поведение <button> , вы можете добавить ему role="button" и назначить слушатели событий в JavaScript. Это поможет подчеркнуть их семантическую роль и обеспечить интерактивность.

Доступность для пользователей клавиатуры

Учтите тех, кто предпочитает работать с клавиатурой! Сделайте взаимодействие с элементом удобным, добавив:

tabindex="0" , чтобы элемент можно было выделить ;

, чтобы элемент можно было ; Обработку нажатий клавиш Enter и Space через слушатели событий ;

и через ; Внешний вид <a> можно адаптировать под кликабельный элемент с помощью CSS.

CSS Скопировать код a[role="button"] { cursor: pointer; /* Указатель появляется при наведении курсора */ text-decoration: underline; /* Подчёркивание добавляет визуальное сходство со ссылкой */ }

Визуализация

Представьте тег <a> как дверь (🚪):

Markdown Скопировать код Дверь (🚪) | Функция ----------- | -------------------- С **дверной ручкой** (🔗) | Открывает путь (как `<a href="...">`) Без **дверной ручки** (❓) | Просто часть стены (как `<a>` без `href`)

Тег <a> без href никуда не ведёт. Но возможно ли "постучать"?

Markdown Скопировать код <🚪> | Можно попробовать потрогать, постучать, но прохода нет. <🚪🔗> | Приглашает вас переступить порог в другое пространство!

Создание доступных и семантически корректных якорей

Семантическая оптимизация

Хотя тег <a> можно адаптировать под роль кнопки, лучше использовать <button> для интерактивных действий. Если же использование <a> необходимо, присвойте ему role="button" , чтобы пользователи вспомогательных технологий воспринимали его функциональность корректно.

Функциональность JavaScript

Дополнительные атрибуты, такие как data-toggle и data-target , позволяют JavaScript взаимодействовать с якорями без href . Обеспечьте поддержку атрибута aria-expanded , чтобы скринридеры сообщали об изменении видимости элементов.

ARIA для доступности

При использовании иконок внутри якоря добавьте aria-hidden="true" , чтобы указать их декоративную роль. Атрибут aria-label поможет описать действие для ссылок, имитирующих кнопки.

HTML Скопировать код <a role="button" onclick="doSomething();" aria-label="Запустить действие" tabindex="0"> Запустить <i class="fa fa-play-circle" aria-hidden="true"></i> <!-- Это не настоящая кнопка, а лишь имитация! --> </a>

Нестандартные, но возможные к реализации атрибуты

Атрибуты target , download , rel , hreflang и type теоретически не должны функционировать без href . Однако они могут работать под управлением JS, что может вызвать проблемы с доступностью.

Полезные материалы