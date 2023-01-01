Использование тега <a> без атрибута href: нормы HTML#Основы HTML #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
**Использование тега `<a>` без `href`** допускается **стандартом HTML5**, но оно получает смысл лишь при использовании дополнительных интерактивных элементов. Для активации ссылки с клавиатуры добавьте `tabindex="0`, а для обработки кликов мышью – `onclick`.
**Пример кода**:
html <a onclick="surprise();" tabindex="0">Здесь начинается волшебство</a>
Такой элемент ведёт себя как интерактивный объект, реагируя на клики и будучи полностью доступным для навигации с помощью клавиатуры.
Когда и зачем использовать <a> без навигации?
Тег
<a> без
href часто выполняет роль заполнителя для событий, управляемых с помощью JavaScript. Он подходит для создания модальных окнов или выпадающих меню. Важно акцентировать внимание на доступности: элементы должны быть легко воспринимаемы и доступными для использования через клавиатуру и скринридеры.
Содействие динамичности для <a>
Если тег
<a> должен имитировать поведение
<button>, вы можете добавить ему
role="button" и назначить слушатели событий в JavaScript. Это поможет подчеркнуть их семантическую роль и обеспечить интерактивность.
Доступность для пользователей клавиатуры
Учтите тех, кто предпочитает работать с клавиатурой! Сделайте взаимодействие с элементом удобным, добавив:
tabindex="0", чтобы элемент можно было выделить;
- Обработку нажатий клавиш
Enterи
Spaceчерез слушатели событий;
- Внешний вид
<a>можно адаптировать под кликабельный элемент с помощью CSS.
a[role="button"] {
cursor: pointer; /* Указатель появляется при наведении курсора */
text-decoration: underline; /* Подчёркивание добавляет визуальное сходство со ссылкой */
}
Визуализация
Представьте тег
<a> как дверь (🚪):
Дверь (🚪) | Функция
----------- | --------------------
С **дверной ручкой** (🔗) | Открывает путь (как `<a href="...">`)
Без **дверной ручки** (❓) | Просто часть стены (как `<a>` без `href`)
Тег
<a> без
href никуда не ведёт. Но возможно ли "постучать"?
<🚪> | Можно попробовать потрогать, постучать, но прохода нет.
<🚪🔗> | Приглашает вас переступить порог в другое пространство!
Создание доступных и семантически корректных якорей
Семантическая оптимизация
Хотя тег
<a> можно адаптировать под роль кнопки, лучше использовать
<button> для интерактивных действий. Если же использование
<a> необходимо, присвойте ему
role="button", чтобы пользователи вспомогательных технологий воспринимали его функциональность корректно.
Функциональность JavaScript
Дополнительные атрибуты, такие как
data-toggle и
data-target, позволяют JavaScript взаимодействовать с якорями без
href. Обеспечьте поддержку атрибута
aria-expanded, чтобы скринридеры сообщали об изменении видимости элементов.
ARIA для доступности
При использовании иконок внутри якоря добавьте
aria-hidden="true", чтобы указать их декоративную роль. Атрибут
aria-label поможет описать действие для ссылок, имитирующих кнопки.
<a role="button" onclick="doSomething();" aria-label="Запустить действие" tabindex="0">
Запустить <i class="fa fa-play-circle" aria-hidden="true"></i> <!-- Это не настоящая кнопка, а лишь имитация! -->
</a>
Нестандартные, но возможные к реализации атрибуты
Атрибуты
target,
download,
rel,
hreflang и
type теоретически не должны функционировать без
href. Однако они могут работать под управлением JS, что может вызвать проблемы с доступностью.
Полезные материалы
<a>: Элемент якоря | MDN— Достоверный источник стандартов для спецификаций веба.
- HTML Standard: Элемент
a— Полная характеристика правил HTML5 для элементов
<a>от WHATWG.
- HTML тег a — Практичные примеры и руководства по использованию тега
<a>.
- Ссылки и гипертекст — Подробное руководство по доступности ссылок
<a>.
- Когда кнопка не кнопка? — Дискуссия об использовании
<button>вместо
<a>.
- Таблицы поддержки HTML5 — Ресурс для ознакомления с поддержкой HTML5 в браузерах, в контексте якорей.
Ксения Сорокина
веб-техредактор