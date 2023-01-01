Использование методов PUT и DELETE в формах: преимущества

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Быстрый ответ

HTML-формы изначально поддерживают только методы GET и POST . Но вполне возможно имитировать запросы PUT и DELETE с помощью JavaScript, отлавливая событие отправки формы и выполняя AJAX-запрос. Кроме того, можно воспользоваться скрытым полем формы, которое сервер будет воспринимать как указание на необходимый HTTP-метод.

Пример AJAX-запроса методом DELETE :

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('submit', (e) => { e.preventDefault(); // Останавливаем стандартное действие формы fetch('/resource', { method: 'DELETE' }) // "Тебе здесь не рады!" – великий Гэндальф .then(res => res.json()) // Обрабатываем успешный ответ .catch(err => console.error(err)); // В случае ошибки выводим информацию в консоль });

Вот как мог бы выглядеть имитированный запрос PUT с использованием скрытого поля формы:

HTML Скопировать код <form method="POST" action="/update-resource"> <input type="hidden" name="_method" value="PUT"> <!-- здесь располагаются остальные поля формы... --> </form>

В этом случае сервер должен обработать значение _method , чтобы действительно применить HTTP-метод.

Когда стоит использовать PUT и DELETE?

PUT и DELETE являются важными элементами RESTful-архитектуры, хоть и не поддерживаются HTML-формами напрямую. Правильное их использование, особенно в сочетании с AJAX, может улучшить функциональность и удобство работы вашего веб-приложения:

PUT используется для обновления данных ресурсов.

используется для обновления данных ресурсов. DELETE служит для их удаления.

Оба эти метода предполагают одинаковый результат при последующих запросах, что актуально при нестабильных сетевых соединениях.

Middleware и серверные настройки

Серверные middleware, такие как модуль method-override для Express.js или встроенные функции Ruby on Rails могут обойти ограничения применения PUT и DELETE в HTML-формах, правильно интерпретируя поле _method . Но перед тем как их применять, убедитесь, что ваш сервер может принимать эти методы, иначе он может не обработать запрос.

Визуализация

Забудем о сложных аналогиях:

Работа HTML-формы оперирует двумя действиями:

GET для получения данных.

для получения данных. POST для добавления новых данных.

Теперь, чтобы обновлять или удалять данные — PUT и DELETE соответственно — требуется некоторая дополнительная "магия".

Актуализируйте свой код

Спецификации HTML постоянно обновляются. Пока PUT и DELETE недоступны напрямую, важно мониторить последние изменения спецификации HTML5.

Библиотеки, такие как jQuery , облегчают работу с AJAX. Если вы стремитесь к совершенству, ознакомьтесь с официальной документацией jQuery.ajax() .

Применение PUT и DELETE обогащает принципы REST, добавляет семантическую полноту приложению и облегчает его поддержку.

Баланс практичности

Решение между PUT / DELETE и более традиционными методами — это вопрос компромисса. Они позволяют приложению соблюдать принципы RESTful-архитектуры, но также стоит учесть такие моменты, как совместимость с браузерами и сложность реализации.

Преимущества:

Четкость операций и удобство их идентификации.

Простота отладки и обновления кода.

Соблюдение принципов RESTful-архитектуры.

Компромиссы:

Ограниченная поддержка методов GET и POST .

и . AJAX требует дополнительного кода на JavaScript.

Сервер могут потребовать дополнительной настройки.

Для улучшения пользовательского опыта рекомендуется учитывать такие моменты, как редирект после AJAX-запросов, обработка ошибок и предоставление альтернатив для пользователей без поддержки JavaScript.

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