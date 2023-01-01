Использование методов PUT и DELETE в формах: преимущества#Веб-разработка #Основы HTML #Формы
Быстрый ответ
HTML-формы изначально поддерживают только методы
GET и
POST. Но вполне возможно имитировать запросы
PUT и
DELETE с помощью JavaScript, отлавливая событие отправки формы и выполняя AJAX-запрос. Кроме того, можно воспользоваться скрытым полем формы, которое сервер будет воспринимать как указание на необходимый HTTP-метод.
Пример AJAX-запроса методом
DELETE:
document.querySelector('form').addEventListener('submit', (e) => {
e.preventDefault(); // Останавливаем стандартное действие формы
fetch('/resource', { method: 'DELETE' }) // "Тебе здесь не рады!" – великий Гэндальф
.then(res => res.json()) // Обрабатываем успешный ответ
.catch(err => console.error(err)); // В случае ошибки выводим информацию в консоль
});
Вот как мог бы выглядеть имитированный запрос
PUT с использованием скрытого поля формы:
<form method="POST" action="/update-resource">
<input type="hidden" name="_method" value="PUT">
<!-- здесь располагаются остальные поля формы... -->
</form>
В этом случае сервер должен обработать значение
_method, чтобы действительно применить HTTP-метод.
Когда стоит использовать PUT и DELETE?
PUT и
DELETE являются важными элементами RESTful-архитектуры, хоть и не поддерживаются HTML-формами напрямую. Правильное их использование, особенно в сочетании с AJAX, может улучшить функциональность и удобство работы вашего веб-приложения:
PUTиспользуется для обновления данных ресурсов.
DELETEслужит для их удаления.
Оба эти метода предполагают одинаковый результат при последующих запросах, что актуально при нестабильных сетевых соединениях.
Middleware и серверные настройки
Серверные middleware, такие как модуль
method-override для Express.js или встроенные функции Ruby on Rails могут обойти ограничения применения
PUT и
DELETE в HTML-формах, правильно интерпретируя поле
_method. Но перед тем как их применять, убедитесь, что ваш сервер может принимать эти методы, иначе он может не обработать запрос.
Визуализация
Забудем о сложных аналогиях:
Работа HTML-формы оперирует двумя действиями:
GETдля получения данных.
POSTдля добавления новых данных.
Теперь, чтобы обновлять или удалять данные —
PUT и
DELETE соответственно — требуется некоторая дополнительная "магия".
Актуализируйте свой код
Спецификации HTML постоянно обновляются. Пока
PUT и
DELETE недоступны напрямую, важно мониторить последние изменения спецификации HTML5.
Библиотеки, такие как
jQuery, облегчают работу с AJAX. Если вы стремитесь к совершенству, ознакомьтесь с официальной документацией
jQuery.ajax().
Применение
PUT и
DELETE обогащает принципы REST, добавляет семантическую полноту приложению и облегчает его поддержку.
Баланс практичности
Решение между
PUT/
DELETE и более традиционными методами — это вопрос компромисса. Они позволяют приложению соблюдать принципы RESTful-архитектуры, но также стоит учесть такие моменты, как совместимость с браузерами и сложность реализации.
Преимущества:
- Четкость операций и удобство их идентификации.
- Простота отладки и обновления кода.
- Соблюдение принципов RESTful-архитектуры.
Компромиссы:
- Ограниченная поддержка методов
GETи
POST.
- AJAX требует дополнительного кода на JavaScript.
- Сервер могут потребовать дополнительной настройки.
Для улучшения пользовательского опыта рекомендуется учитывать такие моменты, как редирект после AJAX-запросов, обработка ошибок и предоставление альтернатив для пользователей без поддержки JavaScript.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android