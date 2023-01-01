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Использование HTML в описаниях задач Jenkins: решение
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Использование HTML в описаниях задач Jenkins: решение

#Веб-разработка  #Основы HTML  #DevOps/Deploy  
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Быстрый ответ

Вам потребуется плагин Safe HTML, чтобы вкладывать HTML код в описания задач Jenkins. Воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией:

  1. Перейдите в раздел Управление Jenkins, затем выберите Настройки глобальной безопасности.
  2. В разделе Форматирование разметки выберите значение Safe HTML.

Вот пример использования HTML:

HTML
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<b>Сборка:</b> <span style="color:green;">Успешно</span>

Учтите, что использовать можно только ограниченный набор HTML-тегов в интересах безопасности.

Пошаговый план для смены профессии

Плагины и настройка

Возьмем на вооружение несколько способов разнообразить описания ваших задач в Jenkins:

Установка Safe HTML с помощью веб-интерфейса

Быстрый способ:

  1. Находим пункт Управление Jenkins, далее переходим в раздел Настройки глобальной безопасности.
  2. Найдите опцию Форматирование разметки и переключите её на Safe HTML, чтобы включить возможности использования HTML.

Программное включение с плагином JASC

Если вы предпочитаете подход программирования через Configuration as Code, воспользуйтесь плагином CASC:

  1. Ваш файл конфигурации должен содержать строку markupFormatter: safeHtml.
  2. Примените настройки, и ваши задачи смогут включать в себя описания с использованием HTML!

Плагин CASC идеален для широкомасштабной настройки инстансов Jenkins, превращающий вашу конфигурацию в версионируемую и тестируемую.

Обновления

Jenkins часто обновляется, поэтому всегда просмотривайте релизные заметки и проверяйте, совместимы ли ваш и поддерживаемая версия Jenkins.

Визуализация

Представьте Jenkins как холст (🖼️), надёжно укрепленный в сейфе (🔒). Вы хотите внести в ваши задачи красок с помощью HTML, но Jenkins требует мер безопасности. Он ограничивает, какой разметкой (красками) вы можете воспользоваться.

Markdown
Скопировать код
Ваш набор инструментов:
- Карандаш (✏️) = Простой текст
- Гуашь (🖌️) = Ограниченный HTML
- Масло (🛢️) = Полный HTML (но Jenkins здесь вмешивается: "Нет, это слишком опасно")
Markdown
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На холсте описаний в Jenkins:
- 🖼️✏️: "Примените простой текст для описания"
- 🖼️🖌️: "Включайте базовый HTML для стильного форматирования"
- 🖼️🚫🛢️: "Сложный HTML, JS или CSS используйте вне Jenkins"

Оживите свои задачи, используя ограниченный HTML, чтобы превратить описание в истинное произведение искусства!

Советы и подводные камни

Использование HTML в описаниях задач Jenkins может принести свои трудности, но мы поможем вам их обойти:

Подсветка синтаксиса

При включении HTML убедитесь, что параметр disableSyntaxHighLighting имеет значение false в настройках Jenkins. Это облегчит чтение кода.

Markdown
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// Ведь подсветка синтаксиса делает код привлекательнее, не так ли?

Навигация по ссылкам

Внутренние ссылки, которые предоставляет Jenkins при настройке конфигурации безопасности, невероятно полезны. Используйте их, чтобы избегать ошибок.

Markdown
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// Не стесняйтесь кликать на эти синие ссылки – они только помогут

Безопасное использование HTML

Прежде чем начать работу, убедитесь, что ваш HTML не включает активные элементы, такие как JavaScript или сложные CSS. Деликатно подходите к вопросу безопасности и не подвергайте Jenkins риску атак.

Markdown
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// Поставьте безопасность на первое место. Jenkins ценит безопасный код, возможно, даже больше, чем утренний кофе.

Полезные материалы

  1. GitHub – jenkinsci/antisamy-markup-formatter-plugin — Источник информации и документация для форматировщика Safe HTML.
  2. OWASP Markup Formatter | Jenkins plugin — Всё, что вам нужно знать о настройке и использовании плагина.
  3. Настройка политики безопасности контента — Инструкция по настройке Jenkins для безопасного отображения HTML.
  4. DZone: Добавление пользовательских значков к заданиям Jenkins — Разукрашиваем описания задач Jenkins с помощью значков для улучшения визуального восприятия.
  5. Документация плагинов как код: Переход документации на GitHub — Подход Jenkins к настройке с использованием CSS и JavaScript.
  6. Официальный образ Jenkins для Docker — Тестируйте настройки Jenkins локально в Docker.
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Элина Баранова

разработчик Android

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