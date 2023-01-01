Использование HTML в описаниях задач Jenkins: решение#Веб-разработка #Основы HTML #DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Вам потребуется плагин Safe HTML, чтобы вкладывать HTML код в описания задач Jenkins. Воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией:
- Перейдите в раздел Управление Jenkins, затем выберите Настройки глобальной безопасности.
- В разделе Форматирование разметки выберите значение Safe HTML.
Вот пример использования HTML:
<b>Сборка:</b> <span style="color:green;">Успешно</span>
Учтите, что использовать можно только ограниченный набор HTML-тегов в интересах безопасности.
Плагины и настройка
Возьмем на вооружение несколько способов разнообразить описания ваших задач в Jenkins:
Установка Safe HTML с помощью веб-интерфейса
Быстрый способ:
- Находим пункт Управление Jenkins, далее переходим в раздел Настройки глобальной безопасности.
- Найдите опцию Форматирование разметки и переключите её на
Safe HTML, чтобы включить возможности использования HTML.
Программное включение с плагином JASC
Если вы предпочитаете подход программирования через Configuration as Code, воспользуйтесь плагином CASC:
- Ваш файл конфигурации должен содержать строку
markupFormatter: safeHtml.
- Примените настройки, и ваши задачи смогут включать в себя описания с использованием HTML!
Плагин CASC идеален для широкомасштабной настройки инстансов Jenkins, превращающий вашу конфигурацию в версионируемую и тестируемую.
Обновления
Jenkins часто обновляется, поэтому всегда просмотривайте релизные заметки и проверяйте, совместимы ли ваш и поддерживаемая версия Jenkins.
Визуализация
Представьте Jenkins как холст (🖼️), надёжно укрепленный в сейфе (🔒). Вы хотите внести в ваши задачи красок с помощью HTML, но Jenkins требует мер безопасности. Он ограничивает, какой разметкой (красками) вы можете воспользоваться.
Ваш набор инструментов:
- Карандаш (✏️) = Простой текст
- Гуашь (🖌️) = Ограниченный HTML
- Масло (🛢️) = Полный HTML (но Jenkins здесь вмешивается: "Нет, это слишком опасно")
На холсте описаний в Jenkins:
- 🖼️✏️: "Примените простой текст для описания"
- 🖼️🖌️: "Включайте базовый HTML для стильного форматирования"
- 🖼️🚫🛢️: "Сложный HTML, JS или CSS используйте вне Jenkins"
Оживите свои задачи, используя ограниченный HTML, чтобы превратить описание в истинное произведение искусства!
Советы и подводные камни
Использование HTML в описаниях задач Jenkins может принести свои трудности, но мы поможем вам их обойти:
Подсветка синтаксиса
При включении HTML убедитесь, что параметр
disableSyntaxHighLighting имеет значение false в настройках Jenkins. Это облегчит чтение кода.
// Ведь подсветка синтаксиса делает код привлекательнее, не так ли?
Навигация по ссылкам
Внутренние ссылки, которые предоставляет Jenkins при настройке конфигурации безопасности, невероятно полезны. Используйте их, чтобы избегать ошибок.
// Не стесняйтесь кликать на эти синие ссылки – они только помогут
Безопасное использование HTML
Прежде чем начать работу, убедитесь, что ваш HTML не включает активные элементы, такие как JavaScript или сложные CSS. Деликатно подходите к вопросу безопасности и не подвергайте Jenkins риску атак.
// Поставьте безопасность на первое место. Jenkins ценит безопасный код, возможно, даже больше, чем утренний кофе.
Полезные материалы
- GitHub – jenkinsci/antisamy-markup-formatter-plugin — Источник информации и документация для форматировщика Safe HTML.
- OWASP Markup Formatter | Jenkins plugin — Всё, что вам нужно знать о настройке и использовании плагина.
- Настройка политики безопасности контента — Инструкция по настройке Jenkins для безопасного отображения HTML.
- DZone: Добавление пользовательских значков к заданиям Jenkins — Разукрашиваем описания задач Jenkins с помощью значков для улучшения визуального восприятия.
- Документация плагинов как код: Переход документации на GitHub — Подход Jenkins к настройке с использованием CSS и JavaScript.
- Официальный образ Jenkins для Docker — Тестируйте настройки Jenkins локально в Docker.
Элина Баранова
разработчик Android