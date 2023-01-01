HTML и CSS: как сделать весь div кликабельным без JS

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Быстрый ответ

Чтобы превратить блок <div> в активный элемент, аналогичный ссылке, оберните его тегом <a> и задайте соответствующие CSS-стили. Пример кода представлен ниже:

HTML Скопировать код <a href="http://your-destination.com" style="display: block; text-decoration: none; color: inherit;"> <div style="cursor: pointer;"> <!-- Содержимое, с которым можно взаимодействовать --> Нажимаемое содержимое </div> </a>

Теперь кликабельность блока <div> будет такой же, как и у стандартной кнопки.

Эффект печати: полное покрытие ссылками

Расширение области действия ссылки создаёт эффект, сравнимый с оттиском почтового штемпеля, закрывающего всю поверхность конверта.

"Увеличиваем" тег <a>

При присвоении тегу <a> стиля display: block; , его область действия заметно "расширяется". Весь содержимый блок становится активной частью веб-пространства. Очень важно, чтобы тег <a> оборачивал всё содержимое блока, включая вложенные элементы.

Трансформация: маскировка ссылки

Для того чтобы скрыть истинное предназначение тега <a> , используйте text-decoration: none; , что позволит избавиться от типичного подчеркивания. Не забывайте о доступности, ведь это признак высококлассных программистов.

Визуализация

Вот как выглядит страница, "покрытая почтовыми марками", которые покрывают весь конверт, а не один его уголок:

Markdown Скопировать код До применения CSS-трюка: +------------------+ | | | 📫 [Click] | | | +------------------+ После применения CSS-трюка: // Вся поверхность кликабельна, как БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ МАРКА! +------------------+ | 📮 [Click] | | | | /* Больше функциональности? Возможно. Полезно? Несомненно. */ | Теперь можно кликать куда угодно | +------------------+

Ваш div становится кликабельным объектом на странице, на который можно нажать, как на почтовую марку.

Полнота покрытия: прогрессивный CSS

Используем все возможности CSS для создания максимально кликабельного элемента div .

Позиционирование: точно по Золушке

Тег <a> следует "надеть" на блок div , как на Золушку влезла стеклянная туфелька, применив к нему абсолютное и относительное позиционирование.

CSS Скопировать код div.container { /* Обычный div */ position: relative; } a.full-div-link { /* Идеально подходит */ position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; }

Текстовые трюки: то есть, то его нет

Иногда требуется скрыть текст, оставив кликабельным только сам блок div . Используйте свойства text-indent и overflow и текст исчезнет, оставив поверхность кликабельной:

CSS Скопировать код a.full-div-link { /* Скрываем текст. */ text-indent: -9999px; overflow: hidden; }

Кликабельность: указываем на возможность

Не забывайте добавить cursor: pointer; , что указывает пользователям на возможность кликнуть по блоку div .

Соответствие и удобство использования: безупречно и чисто

С кликабельным блоком div необходимо соблюдать стандарты W3C и делать его удобным для пользователей: это придаст совершенства вашему коду:

Валидный HTML: чисто до сверкания

Используйте валидатор W3C для проверки кода. Это поможет избежать сюрпризов, связанных с работой в разных браузерах.

Совместимость с браузерами: не разводит скот

Позаботьтесь о том, чтобы ваш кликабельный блок div корректно работал во всех различных браузерах.

Дружелюбие к обслуживанию: сегодня и завтра

Возвращение к чистому и структурированному коду, как возвращение домой после тяжёлого дня, придаёт силы и облегчает поддержку кода!

Обработка клик-событий: используйте с осторожностью

Может случиться так, что вам потребуется обрабатывать события onClick . Если это так, то используйте их, как острую пряность в блюде: малое количество производит большое впечатление.

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