HTML и CSS: как сделать весь div кликабельным без JS#CSS и верстка #Div и спаны #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Чтобы превратить блок
<div> в активный элемент, аналогичный ссылке, оберните его тегом
<a> и задайте соответствующие CSS-стили. Пример кода представлен ниже:
<a href="http://your-destination.com" style="display: block; text-decoration: none; color: inherit;">
<div style="cursor: pointer;">
<!-- Содержимое, с которым можно взаимодействовать -->
Нажимаемое содержимое
</div>
</a>
Теперь кликабельность блока
<div> будет такой же, как и у стандартной кнопки.
Эффект печати: полное покрытие ссылками
Расширение области действия ссылки создаёт эффект, сравнимый с оттиском почтового штемпеля, закрывающего всю поверхность конверта.
"Увеличиваем" тег
<a>
При присвоении тегу
<a> стиля
display: block;, его область действия заметно "расширяется". Весь содержимый блок становится активной частью веб-пространства. Очень важно, чтобы тег
<a> оборачивал всё содержимое блока, включая вложенные элементы.
Трансформация: маскировка ссылки
Для того чтобы скрыть истинное предназначение тега
<a>, используйте
text-decoration: none;, что позволит избавиться от типичного подчеркивания. Не забывайте о доступности, ведь это признак высококлассных программистов.
Визуализация
Вот как выглядит страница, "покрытая почтовыми марками", которые покрывают весь конверт, а не один его уголок:
До применения CSS-трюка:
+------------------+
| |
| 📫 [Click] |
| |
+------------------+
После применения CSS-трюка:
// Вся поверхность кликабельна, как БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ МАРКА!
+------------------+
| 📮 [Click] |
| |
| /* Больше функциональности? Возможно. Полезно? Несомненно. */
| Теперь можно кликать куда угодно |
+------------------+
Ваш
div становится кликабельным объектом на странице, на который можно нажать, как на почтовую марку.
Полнота покрытия: прогрессивный CSS
Используем все возможности CSS для создания максимально кликабельного элемента
div.
Позиционирование: точно по Золушке
Тег
<a> следует "надеть" на блок
div, как на Золушку влезла стеклянная туфелька, применив к нему абсолютное и относительное позиционирование.
div.container {
/* Обычный div */
position: relative;
}
a.full-div-link {
/* Идеально подходит */
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
}
Текстовые трюки: то есть, то его нет
Иногда требуется скрыть текст, оставив кликабельным только сам блок
div. Используйте свойства
text-indent и
overflow и текст исчезнет, оставив поверхность кликабельной:
a.full-div-link {
/* Скрываем текст. */
text-indent: -9999px;
overflow: hidden;
}
Кликабельность: указываем на возможность
Не забывайте добавить
cursor: pointer;, что указывает пользователям на возможность кликнуть по блоку
div.
Соответствие и удобство использования: безупречно и чисто
С кликабельным блоком
div необходимо соблюдать стандарты W3C и делать его удобным для пользователей: это придаст совершенства вашему коду:
Валидный HTML: чисто до сверкания
Используйте валидатор W3C для проверки кода. Это поможет избежать сюрпризов, связанных с работой в разных браузерах.
Совместимость с браузерами: не разводит скот
Позаботьтесь о том, чтобы ваш кликабельный блок
div корректно работал во всех различных браузерах.
Дружелюбие к обслуживанию: сегодня и завтра
Возвращение к чистому и структурированному коду, как возвращение домой после тяжёлого дня, придаёт силы и облегчает поддержку кода!
Обработка клик-событий: используйте с осторожностью
Может случиться так, что вам потребуется обрабатывать события
onClick. Если это так, то используйте их, как острую пряность в блюде: малое количество производит большое впечатление.
Полезные материалы
- Сделать весь Div кликабельным | CSS-Tricks — Прекрасная подборка CSS-техник для расширения кликабельности блока.
- <a>: Якорный элемент – HTML: Гипертекстовый язык разметки | MDN — Истинная энциклопедия якорных тегов.
- CSS – Сделать div ссылкой – Stack Overflow — Мнения сообщества о создании кликабельных блоков без JavaScript.
- WebAIM: Ссылки и гипертекст – Текст ссылки и её внешний вид — Как создавать гиперссылки, удобные и дружественные к пользователям.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда