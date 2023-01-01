HTML5: Как определить проигрывается ли видео сейчас#Веб-разработка #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Если вы хотите определить, воспроизводится ли видео в данной момент на HTML5, сделайте это с помощью следующего кода:
var video = document.getElementById('myVideo');
if (!video.paused && !video.ended) {
console.log("Видео воспроизводится");
} else {
console.log("Видео не воспроизводится");
}
Здесь !video.paused означает, что видео не на паузе, а !video.ended – что оно ещё не закончено. Совместимость этих условий подтверждает, что видео воспроизводится.
Мониторинг в реальном времени с помощью слушателей событий
HTML5-видео генерирует события мультимедиа, которые мы можем отслеживать и анализировать в реальном времени. В коде ниже приведен пример добавления слушателей событий:
var video = document.querySelector('video');
video.addEventListener('playing', function() {
console.log('Воспроизведение началось. Готовы к просмотру! 🍿');
});
video.addEventListener('pause', function() {
console.log('Воспроизведение видео приостановлено. Возможно, настало время для перерыва? 🚽');
});
video.addEventListener('ended', function() {
console.log('Воспроизведение видео закончено. Хотите посмотреть что-то еще? 🍿🍿');
});
События очень удобны для того, чтобы предоставить пользователю обратную связь и производить определённые действия при изменении статуса воспроизведения видео.
Повышение точности определения с помощью пользовательских свойств
Мы можем создать пользовательские свойства или методы, чтобы сделать интерфейс приложения более удобным. Например, свойство
isPlaying для объектов
HTMLMediaElement:
Object.defineProperty(HTMLMediaElement.prototype, 'isPlaying', {
get: function() {
return !this.paused && !this.ended && this.readyState > 2;
}
});
// Пример использования:
if (video.isPlaying) {
console.log('Видео воспроизводится');
}
Свойство
readyState > 2 гарантирует, что видео готово к воспроизведению и на самом деле воспроизводится в настоящий момент.
Упрощение работы с помощью jQuery
jQuery позволяет упростить многие задачи, связанные с DOM. Используйте эту библиотеку для настройки обработчиков событий:
$('video').on('play', function() {
console.log('Воспроизведение видео началось. Ждём впечатлений.');
}).on('pause', function() {
console.log('Воспроизведение приостановлено. Возможно, это время для перекуса.');
});
Делегирование событий в jQuery упрощает управление элементами видео, особенно при динамическом изменении контента.
Улучшение взаимодействия с пользователями за счет визуальных подсказок
Уведомляйте пользователя об изменении статуса видео с помощью визуальных индикаторов:
video.addEventListener('pause', function() {
document.getElementById('header').classList.add('paused_note');
// Обеспечиваем визуальную подсказку об остановке воспроизведения.
});
video.addEventListener('playing', function() {
document.getElementById('header').classList.remove('paused_note');
// Удаляем подсказку о паузе. Делаем интерфейс более дружелюбным.
});
Управляя классом
paused_note, можно быстро сообщить пользователю о текущем статусе воспроизведения видео.
Визуализация
Вот простая аналогия:
- Ваш видеоэлемент – это сцена 🎭.
- Прожектор 💡 показывает, воспроизводится ли видео (💡✅) или находится на паузе (💡❌).
В JavaScript это смотрится так:
if (!video.paused) {
console.log('Видео воспроизводится'); // **Прожектор** светит, 💡✅
} else {
console.log('Видео на паузе'); // Сцена в темноте, 💡❌
}
Воспроизводится ли видео, стоит ли ожидать бурю аплодисментов? 😉
Крайние случаи и меры предосторожности
Будьте внимательны с особыми случаями, независимо от надёжности метода определения:
- Когда видео несколько: На страницах с несколькими видео используйте
document.querySelectorAll('video'), чтобы проверить статус каждого из них.
- Для динамического контента: В SPA или при динамической загрузке контента важно корректно привязывать обработчики событий к видеоэлементам, используя делегирование или Mutation Observers.
- Управление состоянием: Лучше сохранить последнее известное состояние воспроизведения в переменной, которую обновляют обработчики событий, чем постоянно опрашивать DOM.
- Совместимость с браузерами: Несмотря на то что API видео HTML5 широко поддерживается современными браузерами, всегда проверяйте совместимость и имейте запасные варианты для старых браузеров.
Полезные материалы
- HTMLMediaElement: play event – Web APIs | MDN — Подробно о событии 'play' в API HTML5 Video на MDN.
- HTMLMediaElement: playing event – Web APIs | MDN — Официальная документация по событию 'playing', которое сигнализирует о готовности видео продолжить воспроизведение после паузы.
- HTMLMediaElement: pause event – Web APIs | MDN — Информация о событии 'pause', которое происходит при остановке воспроизведения.
- javascript – How to tell if a <video> element is currently playing? – Stack Overflow — Обсуждение различных способов определения текущего статуса воспроизведения видео на Stack Overflow.
- HTML Standard — Стандарт HTML, который описывает все детали и нюансы спецификации интерфейса
HTMLMediaElement.
- GitHub – videojs/video.js: Video.js – Open Source HTML5 Video Player — Открытая библиотека Video.js как источник практических примеров использования видео в вебе.
Лина Андреева
видеоредактор