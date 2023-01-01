HTML5: Как определить проигрывается ли видео сейчас

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Быстрый ответ

Если вы хотите определить, воспроизводится ли видео в данной момент на HTML5, сделайте это с помощью следующего кода:

JS Скопировать код var video = document.getElementById('myVideo'); if (!video.paused && !video.ended) { console.log("Видео воспроизводится"); } else { console.log("Видео не воспроизводится"); }

Здесь !video.paused означает, что видео не на паузе, а !video.ended – что оно ещё не закончено. Совместимость этих условий подтверждает, что видео воспроизводится.

Мониторинг в реальном времени с помощью слушателей событий

HTML5-видео генерирует события мультимедиа, которые мы можем отслеживать и анализировать в реальном времени. В коде ниже приведен пример добавления слушателей событий:

JS Скопировать код var video = document.querySelector('video'); video.addEventListener('playing', function() { console.log('Воспроизведение началось. Готовы к просмотру! 🍿'); }); video.addEventListener('pause', function() { console.log('Воспроизведение видео приостановлено. Возможно, настало время для перерыва? 🚽'); }); video.addEventListener('ended', function() { console.log('Воспроизведение видео закончено. Хотите посмотреть что-то еще? 🍿🍿'); });

События очень удобны для того, чтобы предоставить пользователю обратную связь и производить определённые действия при изменении статуса воспроизведения видео.

Повышение точности определения с помощью пользовательских свойств

Мы можем создать пользовательские свойства или методы, чтобы сделать интерфейс приложения более удобным. Например, свойство isPlaying для объектов HTMLMediaElement :

JS Скопировать код Object.defineProperty(HTMLMediaElement.prototype, 'isPlaying', { get: function() { return !this.paused && !this.ended && this.readyState > 2; } }); // Пример использования: if (video.isPlaying) { console.log('Видео воспроизводится'); }

Свойство readyState > 2 гарантирует, что видео готово к воспроизведению и на самом деле воспроизводится в настоящий момент.

Упрощение работы с помощью jQuery

jQuery позволяет упростить многие задачи, связанные с DOM. Используйте эту библиотеку для настройки обработчиков событий:

JS Скопировать код $('video').on('play', function() { console.log('Воспроизведение видео началось. Ждём впечатлений.'); }).on('pause', function() { console.log('Воспроизведение приостановлено. Возможно, это время для перекуса.'); });

Делегирование событий в jQuery упрощает управление элементами видео, особенно при динамическом изменении контента.

Улучшение взаимодействия с пользователями за счет визуальных подсказок

Уведомляйте пользователя об изменении статуса видео с помощью визуальных индикаторов:

JS Скопировать код video.addEventListener('pause', function() { document.getElementById('header').classList.add('paused_note'); // Обеспечиваем визуальную подсказку об остановке воспроизведения. }); video.addEventListener('playing', function() { document.getElementById('header').classList.remove('paused_note'); // Удаляем подсказку о паузе. Делаем интерфейс более дружелюбным. });

Управляя классом paused_note , можно быстро сообщить пользователю о текущем статусе воспроизведения видео.

Визуализация

Вот простая аналогия:

Ваш видеоэлемент – это сцена 🎭.

– это 🎭. Прожектор 💡 показывает, воспроизводится ли видео (💡✅) или находится на паузе (💡❌).

В JavaScript это смотрится так:

JS Скопировать код if (!video.paused) { console.log('Видео воспроизводится'); // **Прожектор** светит, 💡✅ } else { console.log('Видео на паузе'); // Сцена в темноте, 💡❌ }

Воспроизводится ли видео, стоит ли ожидать бурю аплодисментов? 😉

Крайние случаи и меры предосторожности

Будьте внимательны с особыми случаями, независимо от надёжности метода определения:

Когда видео несколько: На страницах с несколькими видео используйте document.querySelectorAll('video') , чтобы проверить статус каждого из них. Для динамического контента: В SPA или при динамической загрузке контента важно корректно привязывать обработчики событий к видеоэлементам, используя делегирование или Mutation Observers. Управление состоянием: Лучше сохранить последнее известное состояние воспроизведения в переменной, которую обновляют обработчики событий, чем постоянно опрашивать DOM. Совместимость с браузерами: Несмотря на то что API видео HTML5 широко поддерживается современными браузерами, всегда проверяйте совместимость и имейте запасные варианты для старых браузеров.

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