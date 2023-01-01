HTML5 Canvas без скроллов: 100% ширины и высоты viewport

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Быстрый и эффективный ответ

Для того чтобы Canvas расширился на всю область экрана, установите для него свойство display: block . Это позволит исключить лишние отступы. В CSS укажите ширину и высоту элемента, используя 100vw и 100vh соответственно:

CSS Скопировать код canvas { display: block; width: 100vw; height: 100vh; position: absolute; top: 0; left: 0; }

Также напишите функцию на JavaScript для автоматической коррекции размеров canvas при изменении размеров окна браузера:

JS Скопировать код let canvas = document.getElementById('myCanvas'); window.addEventListener('resize', () => { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; // Вставьте сюда вашу личную заставку. }); resizeCanvas(); // Инициализируем размеры сразу при загрузке.

Не забудьте обнулить отступы и поля у элементов HTML и body. Это позволит canvas полностью реализовать свой потенциал:

CSS Скопировать код html, body { width: 100%; height: 100%; margin: 0; padding: 0; // Безупречно ровная область просмотра без морщин. }

Адаптивность в реальном времени!

Если необходимо, чтобы canvas изменял размеры динамично, но при этом сохранял рабочую область в неповреждённом виде, следуйте этим рекомендациям:

Определите функцию для плавного изменения размеров – resizeCanvas , которая не влияет на содержимое и внешний вид.

, которая не влияет на содержимое и внешний вид. Вызывайте функцию drawStuff после каждого изменения размера.

после каждого изменения размера. Для предотвращения скроллбаров с position: absolute , в body дополнительно указывайте overflow: hidden .

JS Скопировать код function drawStuff() { // Здесь будут реализованы ваши художественные замыслы на canvas. } function resizeCanvas() { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; drawStuff(); // Венчаем каждое изменение размера обновлением содержимого. } window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false); // Обработчик событий изменения размера должен быть надёжен, вроде фирменного шага солдата.

Решение проблем с нестабильностью браузеров и оптимизация рендеринга

Заменив innerWidth / innerHeight на clientWidth / clientHeight , вы обеспечите стабильность работы канваса. А для эффективного рендеринга используйте requestAnimationFrame :

JS Скопировать код function render() { requestAnimationFrame(render); // Приготовление содержимого canvas к рендерингу. } // Запускаем цикл рендеринга. render();

Обработка событий загрузки и изменения размера должна быть безупречна:

JS Скопировать код function setupCanvas() { resizeCanvas(); render(); // Готовность номер один. Начинаем. } window.onload = setupCanvas; window.onresize = resizeCanvas; // Терминаторский подход к onload и onresize: "Я вернусь".

Также обдумайте вопрос масштабирования ваших игр и творческих проектов в зависимости от размеров окна.

Обнаружение и удаление антипаттернов

С каждым изменением размера держите свой код в чистоте и порядке, избегая антипаттернов:

Производите рефакторинг кода : организуйте логику максимально понятно и структурированно.

: организуйте логику максимально понятно и структурированно. Гарантируйте высокую производительность : перерисовывайте только при изменениях. Для этого потребуется функция обратного вызова.

: перерисовывайте только при изменениях. Для этого потребуется функция обратного вызова. Проводите кросс-тестирование: проверьте работу своего решения на различных платформах, например, на jsfiddle. Будьте внимательны.

Визуализация

Представьте себе, как HTML5 Canvas идеально вписывается в область просмотра:

Markdown Скопировать код Ваш Вьюпорт (🖼️): +-----------------------------+ | | | HTML5 Canvas | | (🎨) | | ПОЛНЫЙ | | ОБЪЕМ | | ЭКРАНА | | | +-----------------------------+

Представьте себя художником, холст которого идеально соответствует размеру окна.

Эффективные стратегии и специальные ситуации

Полное сохранение содержимого при изменении размеров

Пустой canvas при изменении размера экрана – это уже в прошлом! Защищайте ваши произведения:

JS Скопировать код const offScreenCanvas = document.createElement('canvas'); // Вашему содержимому при изменении размера нужно прятаться.

Портретный или ландшафтный режим?

Работайте со строгими пропорциями? Сохраняйте соотношение сторон в рамках установленных параметров:

JS Скопировать код function resizeCanvas() { // Меняем размеры, сохраняя пропорции drawStuff(); // Приветствие от Пикассо. Обновляем пропорции содержимого. }

Переход на мобильные устройства

Обратите внимание на сенсорные события для мобильных приложений. Кроме того, будьте готовы к виртуальным клавиатурам.

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