HTML5 Canvas без скроллов: 100% ширины и высоты viewport#Веб-разработка #CSS и верстка #Canvas и SVG
Быстрый и эффективный ответ
Для того чтобы Canvas расширился на всю область экрана, установите для него свойство
display: block. Это позволит исключить лишние отступы. В CSS укажите ширину и высоту элемента, используя
100vw и
100vh соответственно:
canvas {
display: block;
width: 100vw;
height: 100vh;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
}
Также напишите функцию на JavaScript для автоматической коррекции размеров canvas при изменении размеров окна браузера:
let canvas = document.getElementById('myCanvas');
window.addEventListener('resize', () => {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
// Вставьте сюда вашу личную заставку.
});
resizeCanvas(); // Инициализируем размеры сразу при загрузке.
Не забудьте обнулить отступы и поля у элементов HTML и body. Это позволит canvas полностью реализовать свой потенциал:
html, body {
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
// Безупречно ровная область просмотра без морщин.
}
Адаптивность в реальном времени!
Если необходимо, чтобы canvas изменял размеры динамично, но при этом сохранял рабочую область в неповреждённом виде, следуйте этим рекомендациям:
- Определите функцию для плавного изменения размеров –
resizeCanvas, которая не влияет на содержимое и внешний вид.
- Вызывайте функцию
drawStuffпосле каждого изменения размера.
- Для предотвращения скроллбаров с
position: absolute, в body дополнительно указывайте
overflow: hidden.
function drawStuff() {
// Здесь будут реализованы ваши художественные замыслы на canvas.
}
function resizeCanvas() {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
drawStuff(); // Венчаем каждое изменение размера обновлением содержимого.
}
window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false);
// Обработчик событий изменения размера должен быть надёжен, вроде фирменного шага солдата.
Решение проблем с нестабильностью браузеров и оптимизация рендеринга
Заменив
innerWidth/
innerHeight на
clientWidth/
clientHeight, вы обеспечите стабильность работы канваса. А для эффективного рендеринга используйте
requestAnimationFrame:
function render() {
requestAnimationFrame(render);
// Приготовление содержимого canvas к рендерингу.
}
// Запускаем цикл рендеринга.
render();
Обработка событий загрузки и изменения размера должна быть безупречна:
function setupCanvas() {
resizeCanvas();
render();
// Готовность номер один. Начинаем.
}
window.onload = setupCanvas;
window.onresize = resizeCanvas;
// Терминаторский подход к onload и onresize: "Я вернусь".
Также обдумайте вопрос масштабирования ваших игр и творческих проектов в зависимости от размеров окна.
Обнаружение и удаление антипаттернов
С каждым изменением размера держите свой код в чистоте и порядке, избегая антипаттернов:
- Производите рефакторинг кода: организуйте логику максимально понятно и структурированно.
- Гарантируйте высокую производительность: перерисовывайте только при изменениях. Для этого потребуется функция обратного вызова.
- Проводите кросс-тестирование: проверьте работу своего решения на различных платформах, например, на jsfiddle. Будьте внимательны.
Визуализация
Представьте себе, как HTML5 Canvas идеально вписывается в область просмотра:
Ваш Вьюпорт (🖼️):
+-----------------------------+
| |
| HTML5 Canvas |
| (🎨) |
| ПОЛНЫЙ |
| ОБЪЕМ |
| ЭКРАНА |
| |
+-----------------------------+
Представьте себя художником, холст которого идеально соответствует размеру окна.
Эффективные стратегии и специальные ситуации
Полное сохранение содержимого при изменении размеров
Пустой canvas при изменении размера экрана – это уже в прошлом! Защищайте ваши произведения:
const offScreenCanvas = document.createElement('canvas');
// Вашему содержимому при изменении размера нужно прятаться.
Портретный или ландшафтный режим?
Работайте со строгими пропорциями? Сохраняйте соотношение сторон в рамках установленных параметров:
function resizeCanvas() {
// Меняем размеры, сохраняя пропорции
drawStuff(); // Приветствие от Пикассо. Обновляем пропорции содержимого.
}
Переход на мобильные устройства
Обратите внимание на сенсорные события для мобильных приложений. Кроме того, будьте готовы к виртуальным клавиатурам.
Полезные материалы
- <canvas>: Элемент графического холста – HTML: HyperText Markup Language | MDN — углубите свои знания о элементе HTML5 canvas.
- HTML Canvas – W3Schools — омолите свои навыки работы с элементом canvas, используя практические уроки.
- Размышления о стилизации модального окна | CSS-Tricks — узнавайте лучшие практики стилизации модальных окон, что актуально и для работы с canvas.
- Responsive Web Design, A Book Apart — подучите технику адаптивного веб-дизайна от Итана Маркотта, умение которой будет незаменимым при работе с canvas и адаптацией под разные устройства.
- Медиа-запросы Уровень 3 — полезные рекомендации из спецификации W3C по адаптивному дизайну.
Георгий Рожков
специалист по доступности