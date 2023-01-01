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HTML5 aria-* атрибуты: понимание и практическое применение

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Доступность (ARIA)  
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Быстрый ответ

ARIA — это набор спецiальных атрибутов aria-* в HTML5, которые расширяют семантику элементов для ассистивных технологий, например, экранных читалок. Эти атрибуты помогают пользователям с ограниченными возможностями понять и использовать контент:

HTML
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<button aria-label="Закрыть">X</button>

Атрибут aria-hidden информирует такие технологии о необходимости игнорировать определенный контент:

HTML
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<div aria-hidden="true">Данный текст невидим для экранных читалок.</div>

С помощью ARIA контент становится не только доступным, но и легким в навигации и понимании для всех пользователей.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное изучение атрибутов ARIA

Атрибуты ARIA (Accessible Rich Internet Applications) имеют стандартный набор и должны использоваться ответственно, исключая так называемый доступностьный парадокс, при котором попытки сделать сайт более доступным на самом деле мешают этому.

Рассмотрим пример использования атрибута aria-labelledby, связывающего элемент с его текстовой меткой:

HTML
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<h2 id="modal-title">Подтверждение</h2>
<div role="dialog" aria-labelledby="modal-title">
  <!-- Содержимое модального окна для подтверждения действий -->
</div>

Несмотря на эффективное улучшение доступности веб-страниц с помощью атрибутов ARIA, важно использовать их умеренно, чтобы не сбить пользователя с толку или не разочаровать его.

Анализ основных ролей и атрибутов ARIA

Владение основными ролями и атрибутами сделает внедрение ARIA более эффективным. Блоггеры на Wordpress, держите мой кофе, пожалуйста:

  • role="navigation" группирует ваши навигационные ссылки.
  • aria-controls связывает элемент управления с элементом, управление которым этот элемент осуществляет.
  • aria-expanded обозначает, развернут ли интерактивный элемент (например, выпадающее меню).
  • aria-live информирует ассистивные технологии о динамическом контенте, например сообщениях в чате.

Помните: с мощью таких ролей и атрибутов приходит ответственность за правильное их использование.

Практическое применение ARIA и ошибках, которые стоит избегать

В использовании ARIA возможны определенные подводные камни. Однако ясное понимание этих нюансов поможет вам успешно внедрить ARIA в ваш дизайн. Например, есть риск ошибиться, применяя aria-hidden к интерактивным элементам, что сделает их недоступными для экранных читалок.

Также важно правильно использовать aria-live, учитывая его уровни — assertive или passive — в зависимости от желаемого уровня навязчивости уведомлений.

Помните, что основой качественного дизайна является семантичный HTML. ARIA может эффективно дополнять его, но не заменяет структуру, которую создает семантический HTML.

Визуализация

Без ARIA: Пользователи и ассистивные технологии воспринимают сайт как набор HTML-элементов без ясного понимания их предназначения и функций.

С ARIA: Экранные читалки и пользователи могут "слушать" и понимать контекст и назначение элементов на веб-странице, благодаря чему они полноценно взаимодействуют с сайтом.

ARIA-атрибуты предоставляют своего рода аудио описание, позволяя каждому пользователю почувствовать суть визуальных элементов сайта.

Делаем правильно: советы по использованию ARIA

Чтобы успешно использовать ARIA, нужно соблюдать определенный баланс и следовать нескольким основным правилам:

  • Дайте предпочтение элементам HTML5, поскольку они уже поддерживают доступность.
  • Избегайте вводящих в заблуждение или избыточных ARIA-меток.
  • Проводите тестирование с использованием экранных читалок и других ассистивных технологий.
  • Помните, что все ARIA-атрибуты стандартизированы; не уходите в сторону от стандартов.

Важность кругозора в вопросах доступности

ARIA — это отличный инструмент в обеспечении доступности, но не единственный. Важно также уделять внимание:

  • Корректному семантическому HTML.
  • Тестированию юзабилити с реальными пользователями, включая людей с ограниченными возможностями.
  • Удобству навигации с помощью клавиатуры, соотношению контрастов и адаптивному дизайну.

Полезные материалы

  1. Обзор WAI-ARIA — полное руководство по ARIA!
  2. ARIA – Доступность | MDN — официальная документация по ARIA от MDN.
  3. aria-label – Доступность | MDN — подробности о «aria-label».
  4. ARIA в HTML — справочник по использованию ARIA в HTML!
  5. WAI-ARIA 1.1 — детальное описание версии ARIA 1.1.
  6. WebAIM: Введение в ARIA — начало работы с ARIA.
  7. Эффективное использование ARIA с HTML5 — статья о том, как эффективно использовать ARIA с HTML5.
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Что такое атрибуты ARIA в HTML5?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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