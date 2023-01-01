HTML5 aria-* атрибуты: понимание и практическое применение#Основы HTML #Теги и атрибуты #Доступность (ARIA)
Быстрый ответ
ARIA — это набор спецiальных атрибутов
aria-* в HTML5, которые расширяют семантику элементов для ассистивных технологий, например, экранных читалок. Эти атрибуты помогают пользователям с ограниченными возможностями понять и использовать контент:
<button aria-label="Закрыть">X</button>
Атрибут
aria-hidden информирует такие технологии о необходимости игнорировать определенный контент:
<div aria-hidden="true">Данный текст невидим для экранных читалок.</div>
С помощью ARIA контент становится не только доступным, но и легким в навигации и понимании для всех пользователей.
Подробное изучение атрибутов ARIA
Атрибуты ARIA (Accessible Rich Internet Applications) имеют стандартный набор и должны использоваться ответственно, исключая так называемый доступностьный парадокс, при котором попытки сделать сайт более доступным на самом деле мешают этому.
Рассмотрим пример использования атрибута
aria-labelledby, связывающего элемент с его текстовой меткой:
<h2 id="modal-title">Подтверждение</h2>
<div role="dialog" aria-labelledby="modal-title">
<!-- Содержимое модального окна для подтверждения действий -->
</div>
Несмотря на эффективное улучшение доступности веб-страниц с помощью атрибутов ARIA, важно использовать их умеренно, чтобы не сбить пользователя с толку или не разочаровать его.
Анализ основных ролей и атрибутов ARIA
Владение основными ролями и атрибутами сделает внедрение ARIA более эффективным. Блоггеры на Wordpress, держите мой кофе, пожалуйста:
role="navigation"группирует ваши навигационные ссылки.
aria-controlsсвязывает элемент управления с элементом, управление которым этот элемент осуществляет.
aria-expandedобозначает, развернут ли интерактивный элемент (например, выпадающее меню).
aria-liveинформирует ассистивные технологии о динамическом контенте, например сообщениях в чате.
Помните: с мощью таких ролей и атрибутов приходит ответственность за правильное их использование.
Практическое применение ARIA и ошибках, которые стоит избегать
В использовании ARIA возможны определенные подводные камни. Однако ясное понимание этих нюансов поможет вам успешно внедрить ARIA в ваш дизайн. Например, есть риск ошибиться, применяя
aria-hidden к интерактивным элементам, что сделает их недоступными для экранных читалок.
Также важно правильно использовать
aria-live, учитывая его уровни —
assertive или
passive — в зависимости от желаемого уровня навязчивости уведомлений.
Помните, что основой качественного дизайна является семантичный HTML. ARIA может эффективно дополнять его, но не заменяет структуру, которую создает семантический HTML.
Визуализация
Без ARIA: Пользователи и ассистивные технологии воспринимают сайт как набор HTML-элементов без ясного понимания их предназначения и функций.
С ARIA: Экранные читалки и пользователи могут "слушать" и понимать контекст и назначение элементов на веб-странице, благодаря чему они полноценно взаимодействуют с сайтом.
ARIA-атрибуты предоставляют своего рода аудио описание, позволяя каждому пользователю почувствовать суть визуальных элементов сайта.
Делаем правильно: советы по использованию ARIA
Чтобы успешно использовать ARIA, нужно соблюдать определенный баланс и следовать нескольким основным правилам:
- Дайте предпочтение элементам HTML5, поскольку они уже поддерживают доступность.
- Избегайте вводящих в заблуждение или избыточных ARIA-меток.
- Проводите тестирование с использованием экранных читалок и других ассистивных технологий.
- Помните, что все ARIA-атрибуты стандартизированы; не уходите в сторону от стандартов.
Важность кругозора в вопросах доступности
ARIA — это отличный инструмент в обеспечении доступности, но не единственный. Важно также уделять внимание:
- Корректному семантическому HTML.
- Тестированию юзабилити с реальными пользователями, включая людей с ограниченными возможностями.
- Удобству навигации с помощью клавиатуры, соотношению контрастов и адаптивному дизайну.
Полезные материалы
- Обзор WAI-ARIA — полное руководство по ARIA!
- ARIA – Доступность | MDN — официальная документация по ARIA от MDN.
- aria-label – Доступность | MDN — подробности о «aria-label».
- ARIA в HTML — справочник по использованию ARIA в HTML!
- WAI-ARIA 1.1 — детальное описание версии ARIA 1.1.
- WebAIM: Введение в ARIA — начало работы с ARIA.
- Эффективное использование ARIA с HTML5 — статья о том, как эффективно использовать ARIA с HTML5.
Ксения Сорокина
веб-техредактор