Есть ли встроенный горизонтальный разделитель в Bootstrap 4?#Веб-разработка #CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Для того чтобы использовать встроенный горизонтальный разделитель в Bootstrap 4, достаточно вставить тег
<hr> и применить к нему классы для настройки отступов, такие как
.my-*. Вот пример кода с вертикальными отступами:
<!-- Добавление двусторонних отступов к горизонтальной линии -->
<hr class="my-3">
Класс
my-3 задает одинаковый средний отступ с верху и снизу для элемента
<hr>, благодаря чему получается стандартный горизонтальный разделитель в Bootstrap 4.
Возвращение к основам: разделители в Bootstrap
Давайте более подробно рассмотрим работу Bootstrap 4 с простым тегом
<hr> и изучим его встроенные стилевые возможности. Понимание основных настроек поможет вам более эффективно стилизовать разделители.
Стили по умолчанию
В Bootstrap 4 тег
<hr> меняет свое обычное назначение на элемент с заданными стилями, включая отступы и настройки границы.
Волшебство padding и margin
Не ограничивайте стилизацию только стандартными настройками. Bootstrap 4 предлагает вспомогательные классы для учета отступов. Для настройки отступа сверху или снизу используются классы
.mt-* и
.mb-* соответственно. Для симметричных отступов — класс
.my-*.
Настройка разделителей с помощью чистого CSS
Оберните
<hr> в
div и воспользуйтесь классами Bootstrap
.bg-* и
.py-* для создания особенных эффектов:
<!-- Создание визуально более толстого разделителя с использованием div -->
<div class="py-2 bg-light">
<hr class="my-0">
</div>
Благодаря таким настройкам линии присвоится светлый фон, что сделает разделитель более заметным.
А как насчет разделителей в меню и контекстном позиционировании?
Разделители в меню
В выпадающих меню Bootstrap использует класс
.dropdown-divider для создания разделительных линий между пунктами списка.
Разделение и контроль над элементами
Для вставки текстовых разделителей между крупными блоками информации, Bootstrap предлагает использовать классы
.row,
.col и
.col-auto, которые помогают поддерживать адаптивность и контролировать пространство между элементами.
Визуализация
Вот визуальное представление расположения контента в Bootstrap 4:
🛣️🚗🚕🚙🚗🚕🚙🚗🚕🚙 Дорога Bootstrap
Теперь добавим главный элемент нашей темы –
<hr>:
🛣️🚗🚕🚙 --🚧 Разделитель Криштиану 🚧-- 🚗🚕🚙🛣️
Теперь создадим наш собственный разделитель:
<!-- Не Криштиану Роналду, а div, способный выполнить любую работу -->
<div class="my-horizontal-divider"></div>
Пример использования CSS для стилизации:
/* Простая дорожная разметка – примечательно отсутствующая, это всего лишь линия */
.my-horizontal-divider {
height: 1px;
background: gray;
margin: 8px 0;
}
Мы создали свой собственный разделитель — "div"айдер, способный структурировать контент, так как Криштиану управляет игрой.
Исследование адаптивных и функциональных разделителей
Разделитель — не только декор
В сложных дизайнерских решениях типа форм или списков, а также между различными элементами навигации,
<hr> служит четким визуальным демаркатором, облегчающим чтение и навигацию.
Адаптивность — наше всё
Горизонтальные разделители в Bootstrap, как и все другие его элементы, должны быть адаптивными. Благодаря вспомогательным классам Bootstrap, разделители корректно отображаются на всех разрешениях экрана.
Полезные материалы
- Отступы в Bootstrap — руководство по настройке отступов в Bootstrap 4.
- <hr>: Горизонтальное правило (Thematic Break) элемент – HTML: Язык Гипертекстовой Разметки | MDN – подробное описание тега
<hr>.
- Разделители в Bootstrap – HTML & CSS шаблон — различные пользовательские стили для
<hr>в Bootstrap.
- Вспомогательные классы в Bootstrap 4 — обзор вспомогательных классов в Bootstrap 4.
- Полное руководство по элементу таблицы | CSS-Tricks — обширное руководство по HTML-таблицам, включая горизонтальные разделители.
- Простые стили для <hr>' — простые и элегантные дизайны для
<hr>.
- Шпаргалка по классам Bootstrap 4 — шпаргалка по классам Bootstrap 4 для ускоренного поиска.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда