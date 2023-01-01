Доступ к камере через браузер на iOS: HTML5 решение
Быстрый ответ
Для обращения к камере через браузер применяется WebRTC API и его метод
navigator.mediaDevices.getUserMedia. Предлагаю вашему вниманию JavaScript код, который исполняет данную задачу:
async function openCamera() {
const video = document.createElement('video');
document.body.appendChild(video);
try {
video.srcObject = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true });
video.play();
} catch (e) {
console.error('Не удалось получить доступ к веб-камере:', e);
}
}
openCamera();
Данный скрипт динамически внедряет элемент
video в HTML-код, активизирует видеопоток и запускает его воспроизведение. Обращаю ваше внимание: пользователь должен предоставить соответствующее разрешение, а сайт должен быть загружен по протоколу HTTPS.
Использование HTML элемента input для доступа к камере в iOS 6+
На устройствах iOS 6 и свыше можно воспользоваться элементом
input для доступа к камере — это просто и элегантно:
<input type="file" capture="camera" accept="image/*">
При активации этого поля пользователь может либо сделать новое изображение, либо выбрать уже сохранённое. Атрибут
capture предложит использовать камеру напрямую, исключая выбор из галереи.
Визуализация
Взаимодействие браузера и камеры можно представить следующим образом (🚪 и 📷):
🚪 Браузер запрашивает доступ: "Можно воспользоваться камерой (📷)?"
Когда вы даете согласие:
🔓 [Пользователь даёт разрешение]
Веб-приложение подключается к камере (🪟):
Браузер 🚪 -> Доступ предоставлен 🔓 -> Камера активна 📷 -> Отображение через окно 🪟
В результате веб-страница получает видеопоток в режиме реального времени.
Прямая трансляция 🌐🔴: [Веб-страница "смотрит" через камеру]
Поскольку доступ к личной информации пользователей — это ответственность, всегда уважайте их приватность.
🔒 [Пользователь не дал разрешение]
🚫 Доступ без разрешения невозможен. Приватность на первом месте.
Работа с разнообразными типами медиа
В зависимости от типа медиаданных, которые вы хотите получить, предусмотрите изменение атрибута
accept в теге
input:
Фотографии:
<input type="file" accept="image/*">
Видеозаписи:
<input type="file" accept="video/*;capture=camcorder">
Аудиозаписи:
<input type="file" accept="audio/*;capture=microphone">
Таким образом, пользователи смогут воспользоваться различными медиа-возможностями прямо через Safari на iOS.
Обеспечение совместимости
Особое внимание следует уделить совместимости с браузером. Начиная с версии iOS 8.x, элементы ввода типа
file поддерживают доступ к камере и медиабиблиотеке. Примеры их использования можно увидеть на странице демонстрации Addpipe.
Обработка изменений состояния
Для обработки выбора файла пользователем воспользуйтесь событием
onchange:
<input type="file" accept="image/*" onchange="handleFiles(this.files)">
Выбранный файл может быть обработан или загружен с помощью указанной функции.
Расширенный захват и трансляция
Для создания высокопроизводительного приложения
getUserMedia предлагает расширенные возможности настройки. Подробнее о реализации работы в реальном времени, создании снимков в canvas и других особенностях можно узнать по ссылке HTML5 Rocks.
Управление ресурсами
Своевременное освобождение ресурсов камеры — обязательное условие, поэтому используйте метод
MediaStreamTrack.stop(), чтобы остановить видеопоток. Предпочтительно отключать камеру, если она вам больше не требуется.
Исследование возможностей HTML5
Для углублённого изучения работы с камерой в браузерах iOS рекомендую ознакомиться с спецификацией W3C по HTML5 Media Capture. Возможности элемента
<input> типа
file довольно обширны и позволяют быстро реализовать основной функционал, однако для решения более сложных задач понадобится более детальное изучение.
Автовоспроизведение для пользователя
Для незамедлительного воспроизведения медиафайлов после их захвата используйте атрибут
autoplay у тега
video:
<video autoplay></video>
Такой подход позволяет вашему приложению получать видеопоток в реальном времени!
Полезные материалы
- Захват аудио и видео в HTML5 — подробное руководство от web.dev по использованию
getUserMedia().
- Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и прочего — веб-сайт для проверки совместимости различных браузеров с MediaStream API.
- Захват изображения с помощью устройства пользователя — пошаговое руководство web.dev по использованию камер устройств.
- Захват медиа и потоки данных — официальная спецификация W3C по захвату медиа и потокам данных.
- Реальное время коммуникаций с WebRTC — обучающие материалы Google Codelab о WebRTC.
- Управление камерой и видео с помощью HTML5 — блог Дэвида Уолша, демонстрирующий управление настройками камеры и видео в браузере.