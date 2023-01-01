Доступ к камере через браузер на iOS: HTML5 решение

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Быстрый ответ

Для обращения к камере через браузер применяется WebRTC API и его метод navigator.mediaDevices.getUserMedia . Предлагаю вашему вниманию JavaScript код, который исполняет данную задачу:

JS Скопировать код async function openCamera() { const video = document.createElement('video'); document.body.appendChild(video); try { video.srcObject = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true }); video.play(); } catch (e) { console.error('Не удалось получить доступ к веб-камере:', e); } } openCamera();

Данный скрипт динамически внедряет элемент video в HTML-код, активизирует видеопоток и запускает его воспроизведение. Обращаю ваше внимание: пользователь должен предоставить соответствующее разрешение, а сайт должен быть загружен по протоколу HTTPS.

Использование HTML элемента input для доступа к камере в iOS 6+

На устройствах iOS 6 и свыше можно воспользоваться элементом input для доступа к камере — это просто и элегантно:

HTML Скопировать код <input type="file" capture="camera" accept="image/*">

При активации этого поля пользователь может либо сделать новое изображение, либо выбрать уже сохранённое. Атрибут capture предложит использовать камеру напрямую, исключая выбор из галереи.

Визуализация

Взаимодействие браузера и камеры можно представить следующим образом (🚪 и 📷):

Markdown Скопировать код 🚪 Браузер запрашивает доступ: "Можно воспользоваться камерой (📷)?"

Когда вы даете согласие:

Markdown Скопировать код 🔓 [Пользователь даёт разрешение]

Веб-приложение подключается к камере (🪟):

Markdown Скопировать код Браузер 🚪 -> Доступ предоставлен 🔓 -> Камера активна 📷 -> Отображение через окно 🪟

В результате веб-страница получает видеопоток в режиме реального времени.

Markdown Скопировать код Прямая трансляция 🌐🔴: [Веб-страница "смотрит" через камеру]

Поскольку доступ к личной информации пользователей — это ответственность, всегда уважайте их приватность.

Markdown Скопировать код 🔒 [Пользователь не дал разрешение] 🚫 Доступ без разрешения невозможен. Приватность на первом месте.

Работа с разнообразными типами медиа

В зависимости от типа медиаданных, которые вы хотите получить, предусмотрите изменение атрибута accept в теге input :

Фотографии : HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/*">

Видеозаписи : HTML Скопировать код <input type="file" accept="video/*;capture=camcorder">

Аудиозаписи: HTML Скопировать код <input type="file" accept="audio/*;capture=microphone"> Таким образом, пользователи смогут воспользоваться различными медиа-возможностями прямо через Safari на iOS.

Обеспечение совместимости

Особое внимание следует уделить совместимости с браузером. Начиная с версии iOS 8.x, элементы ввода типа file поддерживают доступ к камере и медиабиблиотеке. Примеры их использования можно увидеть на странице демонстрации Addpipe.

Обработка изменений состояния

Для обработки выбора файла пользователем воспользуйтесь событием onchange :

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/*" onchange="handleFiles(this.files)">

Выбранный файл может быть обработан или загружен с помощью указанной функции.

Расширенный захват и трансляция

Для создания высокопроизводительного приложения getUserMedia предлагает расширенные возможности настройки. Подробнее о реализации работы в реальном времени, создании снимков в canvas и других особенностях можно узнать по ссылке HTML5 Rocks.

Управление ресурсами

Своевременное освобождение ресурсов камеры — обязательное условие, поэтому используйте метод MediaStreamTrack.stop() , чтобы остановить видеопоток. Предпочтительно отключать камеру, если она вам больше не требуется.

Исследование возможностей HTML5

Для углублённого изучения работы с камерой в браузерах iOS рекомендую ознакомиться с спецификацией W3C по HTML5 Media Capture. Возможности элемента <input> типа file довольно обширны и позволяют быстро реализовать основной функционал, однако для решения более сложных задач понадобится более детальное изучение.

Автовоспроизведение для пользователя

Для незамедлительного воспроизведения медиафайлов после их захвата используйте атрибут autoplay у тега video :

HTML Скопировать код <video autoplay></video>

Такой подход позволяет вашему приложению получать видеопоток в реальном времени!

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