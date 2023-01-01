Добавляем переносы строк в HTML textarea с помощью JS#Основы JavaScript #Работа с DOM #Формы
Быстрый ответ
Для добавления переноса строки в элемент
<textarea> языка HTML используется спецсимвол
\n. Вот пример его применения:
document.querySelector('textarea').value += 'Строка 1\nСтрока 2';
В результате в поле ввода отобразится следующее:
Строка 1
Строка 2
Для универсальной совместимости с различными операционными системами рекомендуется использовать сочетание символов
\r\n:
document.querySelector('textarea').value += 'Строка 1\r\nСтрока 2';
Если работаете с пользовательским вводом или предформатированными данными, не забывайте экранировать спецсимволы, чтобы избежать выдачи ошибок типа Uncaught SyntaxError.
Подробнее о символах новой строки
Часто возникает путаница между HTML-тегом
<br/> и символами новой строки
\n и
\r\n в JavaScript. Вставка переноса строки в HTML-документах обычно осуществляется с помощью тега
<br/>. В то же время символы
\n и
\r\n используются в строковых литералах JavaScript или в качестве значений элементов
<textarea>.
Сочетание элементов textarea и pre
Хотите сохранить первоначальное форматирование текста, включая все пробелы и переносы? Отличное решение: использовать вместе тег
<pre> и элемент
textarea.
<pre id="textPreview"></pre>
<textarea id="textInput" onkeyup="document.getElementById('textPreview').innerText = this.value;"></textarea>
Такое применение тега
<pre> позволит вам видеть изменения форматирования текста в реальном времени.
Управление переносами строк: практические примеры
Работа с переносами строк в JavaScript может показаться волшебством, но вот несколько "волшебных заклинаний":
Добавление переноса строки: достаточно обратиться к свойству
valueэлемента
textarea:
let textArea = document.getElementById('textAreaId'); textArea.value += 'Дополнительная строка текста\n'; // И вот она, новая строка!
Трансформация переносов строк в HTML: при выводе содержимого
textareaв блок
<div>, замените символ
\nна тег
<br/>:
let formattedText = textArea.value.replace(/\n/g, '<br>'); document.getElementById('outputDiv').innerHTML = formattedText; // Просто как волшебством!
"Магия" клавиши 'Enter': добавьте событие
keyup, чтобы отслеживать и обрабатывать вставку новых строк:
textArea.addEventListener('keyup', (event) => { if (event.key === 'Enter') { // Обрабатываем нажатие на Enter! handleNewLine(); } });
Фреймворки для управления данными: системы вроде KnockoutJS позволяют осуществлять привязку обновлений поля
textarea, благодаря чему новые строки учитываются автоматически.
Не забывайте про экранирование
'\n', заменяя его на
'\n' в строках, чтобы избежать неожиданных ошибок парсинга.
Визуализация
Можно представить элемент
textarea как сосуд, в котором хранятся послания (🏺):
🏺: ["Дорогая Алиса,📜", "Надеюсь, ты в порядке.📜", "До скорой встречи!📜"]
Добавление переноса строки выглядит как вставка перышка (🪶) между сообщениями:
<textarea>
Дорогая Алиса,<br> <!-- 🪶 -->
Надеюсь, ты в порядке.<br> <!-- 🪶 -->
До скорой встречи!
</textarea>
Таким образом, каждое сообщение занимает свой "пузырек" пространства 🪶.
Теперь попробуйте что-либо ввести и нажать Enter – в таком случае вы оставите за собой перышко 🪶. В программировании этот жест эквивалентен добавлению символа
\n:
document.getElementById('textAreaId').value += 'Желаю тебе всего наилучшего,\nС теплыми пожеланиями,\n[Ваше Имя]';
Результат этого действия: каждое из введенных предложений будет представлено в отдельной строке
textarea.
Полезные материалы
<textarea>: Элемент Textarea – HTML: HyperText Markup Language | MDN— Подробная информация о элементе
<textarea>от Mozilla Developer Network.
- HTML тег
textarea| W3Schools — Инструкции и примеры применения тега
textareaв HTML.
- Быстрый CSS трюк: Как точно центрировать элемент | CSS-Tricks — Методы стилизации и центрирования элемента
textareaс использованием CSS.
- html – Как добавить новую строку в
textarea? | Stack Overflow — Обзор различных подходов к вставке переносов строк в
textarea.
- Учебник по React | DigitalOcean — Руководство по управлению содержимым
textareaс использованием React.
- WebAIM: Создание доступных форм — элементы управления | WebAIM — Основные принципы создания доступных форм с использованием элемента
textarea.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик