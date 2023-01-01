Добавляем переносы строк в HTML textarea с помощью JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для добавления переноса строки в элемент <textarea> языка HTML используется спецсимвол

. Вот пример его применения:

JS Скопировать код document.querySelector('textarea').value += 'Строка 1

Строка 2';

В результате в поле ввода отобразится следующее:

Строка 1 Строка 2

Для универсальной совместимости с различными операционными системами рекомендуется использовать сочетание символов \r

:

JS Скопировать код document.querySelector('textarea').value += 'Строка 1\r

Строка 2';

Если работаете с пользовательским вводом или предформатированными данными, не забывайте экранировать спецсимволы, чтобы избежать выдачи ошибок типа Uncaught SyntaxError.

Подробнее о символах новой строки

Часто возникает путаница между HTML-тегом <br/> и символами новой строки

и \r

в JavaScript. Вставка переноса строки в HTML-документах обычно осуществляется с помощью тега <br/> . В то же время символы

и \r

используются в строковых литералах JavaScript или в качестве значений элементов <textarea> .

Сочетание элементов textarea и pre

Хотите сохранить первоначальное форматирование текста, включая все пробелы и переносы? Отличное решение: использовать вместе тег <pre> и элемент textarea .

HTML Скопировать код <pre id="textPreview"></pre> <textarea id="textInput" onkeyup="document.getElementById('textPreview').innerText = this.value;"></textarea>

Такое применение тега <pre> позволит вам видеть изменения форматирования текста в реальном времени.

Управление переносами строк: практические примеры

Работа с переносами строк в JavaScript может показаться волшебством, но вот несколько "волшебных заклинаний":

Добавление переноса строки: достаточно обратиться к свойству value элемента textarea : JS Скопировать код let textArea = document.getElementById('textAreaId'); textArea.value += 'Дополнительная строка текста

'; // И вот она, новая строка! Трансформация переносов строк в HTML: при выводе содержимого textarea в блок <div> , замените символ

на тег <br/> : JS Скопировать код let formattedText = textArea.value.replace(/

/g, '<br>'); document.getElementById('outputDiv').innerHTML = formattedText; // Просто как волшебством! "Магия" клавиши 'Enter': добавьте событие keyup , чтобы отслеживать и обрабатывать вставку новых строк: JS Скопировать код textArea.addEventListener('keyup', (event) => { if (event.key === 'Enter') { // Обрабатываем нажатие на Enter! handleNewLine(); } }); Фреймворки для управления данными: системы вроде KnockoutJS позволяют осуществлять привязку обновлений поля textarea , благодаря чему новые строки учитываются автоматически.

Не забывайте про экранирование '

' , заменяя его на '

' в строках, чтобы избежать неожиданных ошибок парсинга.

Визуализация

Можно представить элемент textarea как сосуд, в котором хранятся послания (🏺):

Markdown Скопировать код 🏺: ["Дорогая Алиса,📜", "Надеюсь, ты в порядке.📜", "До скорой встречи!📜"]

Добавление переноса строки выглядит как вставка перышка (🪶) между сообщениями:

HTML Скопировать код <textarea> Дорогая Алиса,<br> <!-- 🪶 --> Надеюсь, ты в порядке.<br> <!-- 🪶 --> До скорой встречи! </textarea>

Таким образом, каждое сообщение занимает свой "пузырек" пространства 🪶.

Теперь попробуйте что-либо ввести и нажать Enter – в таком случае вы оставите за собой перышко 🪶. В программировании этот жест эквивалентен добавлению символа

:

JS Скопировать код document.getElementById('textAreaId').value += 'Желаю тебе всего наилучшего,

С теплыми пожеланиями,

[Ваше Имя]';

Результат этого действия: каждое из введенных предложений будет представлено в отдельной строке textarea .

Полезные материалы