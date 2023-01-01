Добавление разделителя между элементами списка в HTML

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Быстрый ответ

Чтобы вставить вертикальную черту в качестве разделителя, применяется псевдоэлемент ::after в CSS c значением content: '|' . Для отсутствия разделителя у последнего элемента используется псевдокласс :not() в сочетании с :last-child .

Вот пример:

CSS Скопировать код ul li:not(:last-child)::after { content: '|'; padding: 0 5px; }

Так, разделители будут появляться между элементами списка, но не после последнего в неупорядоченном списке.

Если элементы списка переносятся на следующую строку

Оптимальное решение в случае, когда элементы списка не умещаются в одну строку, – обратиться к CSS, прежде чем прибегать к JavaScript:

Flexbox : Присвойте стиль ul display: flex и для li используйте flex-wrap: wrap , чтобы элементы корректно переносились на новую строку. Это не сразу решает вопрос с разделителями, но упрощает управление отступами.

Управление переполнением: Присвоение overflow: hidden списку ul и использование отрицательных отступов поможет скрыть лишние разделители.

Очень сложные задачи требуют применения JavaScript или jQuery для коррекции отображения разделителей в зависимости от размеров контейнера и отслеживания события window.resize .

Использование псевдоэлементов и flexbox для добавления разделителей

Псевдоэлементы ::before и ::after открывают широкие возможности для креативности, позволяя вставлять дополнительные содержимое без изменения HTML. Несмотря на то что они изначально не предназначены для управления переносами текста, при грамотном использовании могут стать отличным инструментом.

Визуальная корректировка: Отрегулируйте для элементов li необходимые margin или padding .

Совместимость старых браузеров и адаптация под новые

Один из важных аспектов в работе с CSS – совместимость с различными браузерами. Даже старые и проблемные, такие как IE8, заслуживают внимания и поддержки, учитывая их распространенность.

Viewport и Media Queries : Примените vh , vw и медиа-запросы для корректного отображения на разных размерах экрана.

Максимальная ширина : Применение свойства max-width к контейнеру ul позволит контролировать его ширину и избегать проблем с переносом текста на маленьких экранах.

Поддержка IE8: Если вам требуется поддержка IE8, вы можете использовать JavaScript или создать специальные CSS-стили.

Избегание распространенных ошибок

Есть ряд ошибок, которые важно избегать при создании стилизованных списков с использованием разделителей:

Неуместные границы : Следите, чтобы не добавить лишние границы к элементам li .

Динамическая ширина : Используйте относительные размеры и адаптивные размеры вместо фиксированных значений.

Стандартное отображение списка: Не забудьте убрать дефолтные маркеры, применив list-style: none , перед началом стилизации.

Ресурсы для ознакомления

Ниже – полезные ресурсы для изучения обсуждаемых вопросов:

Визуализация

Вот так это работает:

Markdown Скопировать код 📚⏸📚⏸📚⏸📚 // Каждая книга сопровождается разделителем 📚 // Но эта книга выглядит великолепно сама по себе

Чтобы убрать разделитель у последнего элемента, мы используем:

CSS Скопировать код li:not(:last-child)::after { content: "|"; }

Таким образом между элементами списка появляется разделитель:

Markdown Скопировать код 📚⏸📚 // Две дружноватых книги 📚 // И одна книга, предпочитающая уединение

Если перевести это на язык неупорядоченного списка, выглядит это так:

Markdown Скопировать код - Пункт 1 | - Пункт 2 | - Пункт 3

Таким образом, в мире списков каждый элемент получает заслуженное внимание.

Полезные материалы