Добавление подсказок к элементу span: HTML, CSS, JS#CSS и верстка #Работа с DOM #Div и спаны
Быстрый ответ
Всё, что вам нужно для добавления всплывающей подсказки к элементу
span, – это атрибут
title:
<span title="Текст подсказки">Наведите мышь на меня!</span>
Когда курсор оказывается над элементом, отображается текст подсказки.
Возможности и ограничения атрибута title
Атрибут
title – простое и удобное решение. Но стоит учесть, что его возможности не безграничны. К примеру, вы не сможете изменить стиль всплывающей подсказки, он зависит от браузера. Если вам нужны более гибкие настройки подсказки, то пора задействовать CSS и JavaScript.
Визуализация
Атрибут
title можно сравнить с чемоданом, к которому прикреплена бирка:
До: 🏷 (Ваш span)
После: 🏷💬 (Ваш span с подсказкой)
Это как метка, которую мы приставляем к элементу
span:
<span title="Это ваша подсказка!">Наведите мышь на меня!</span>
При наведении курсора подсказка появится, как в окошке: ⬆️👆.
Элегантные подсказки на CSS
Чтобы создать стильное всплывающее сообщение с помощью CSS, воспользуйтесь псевдоэлементами
:before и
:after.
/* Обёртка для подсказки */
.tooltip {
position: relative;
display: inline-block;
}
/* Текст подсказки */
.tooltip .tooltiptext {
visibility: hidden;
width: 120px;
background-color: #555;
color: #fff;
text-align: center;
border-radius: 6px;
padding: 5px;
position: absolute;
z-index: 1;
bottom: 125%;
left: 50%;
margin-left: -60px;
/* Анимация появления */
opacity: 0;
transition: opacity 0.3s;
}
/* Стрелочка подсказки */
.tooltip .tooltiptext::after {
content: "";
position: absolute;
top: 100%;
left: 50%;
margin-left: -5px;
border-width: 5px;
border-style: solid;
border-color: #555 transparent transparent transparent;
}
/* Блок отображения подсказки при наведении */
.tooltip:hover .tooltiptext {
visibility: visible;
opacity: 1;
}
Такой метод позволяет центрировать подсказку относительно элемента и добиться эффекта плавного появления.
Продвинутые техники CSS для подсказок
Использование функции attr()
Можно включить динамический текст подсказки в data-атрибут элемента:
<span class="tooltip" data-tooltip="Динамический текст подсказки">Наведите мышь на меня!</span>
И при помощи функции
attr(), получить его для отображения в подсказке:
.tooltip::after {
content: attr(data-tooltip);
/* остальные стилевые настройки */
}
Умное позиционирование подсказок
Если критически важно, чтобы подсказка всегда помещалась в пределах экрана, вам на помощь придет CSS. Вы можете использовать различные способы позиционирования в зависимости от положения элемента в окне браузера.
Расширяем возможности подсказок с помощью JavaScript и jQuery
Для применения более продвинутых визуальных эффектов, обработки событий или реализации интерактивности при создании подсказок используйте JavaScript и библиотеки, такие как jQuery UI. В частности, jQuery UI позволяет настраивать позицию подсказок, вставлять различный контент и контролировать время, в течение которого подсказка остается видимой:
$(function() {
$(document).tooltip({
position: {
my: "left+15 center",
at: "right center"
},
show: {
effect: "slideDown",
delay: 250
},
// добавление дополнительных опций по желанию
});
});
Так, демонстрируется гибкость и мощь jQuery UI, которая предоставляет множество настроек для стилизации подсказок.
Полезные материалы
- title – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — детализированная информация об атрибуте
titleдля HTML подсказок.
- CSS всплывающая подсказка — учебник по созданию подсказок на CSS.
- Как добавить CSS с помощью Javascript? – Stack Overflow — дополнительная информация о настройке стилей подсказок с помощью JavaScript.
- Just a moment... — пример реализации подсказки на чистом CSS на CodePen.
- Руководство по подсказкам — рекомендации по созданию эффективных подсказок для веб-сайтов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда