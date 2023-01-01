Добавление подсказок к элементу span: HTML, CSS, JS

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Быстрый ответ

Всё, что вам нужно для добавления всплывающей подсказки к элементу span , – это атрибут title :

HTML Скопировать код <span title="Текст подсказки">Наведите мышь на меня!</span>

Когда курсор оказывается над элементом, отображается текст подсказки.

Возможности и ограничения атрибута title

Атрибут title – простое и удобное решение. Но стоит учесть, что его возможности не безграничны. К примеру, вы не сможете изменить стиль всплывающей подсказки, он зависит от браузера. Если вам нужны более гибкие настройки подсказки, то пора задействовать CSS и JavaScript.

Визуализация

Атрибут title можно сравнить с чемоданом, к которому прикреплена бирка:

Markdown Скопировать код До: 🏷 (Ваш span) После: 🏷💬 (Ваш span с подсказкой)

Это как метка, которую мы приставляем к элементу span :

HTML Скопировать код <span title="Это ваша подсказка!">Наведите мышь на меня!</span>

При наведении курсора подсказка появится, как в окошке: ⬆️👆.

Элегантные подсказки на CSS

Чтобы создать стильное всплывающее сообщение с помощью CSS, воспользуйтесь псевдоэлементами :before и :after .

CSS Скопировать код /* Обёртка для подсказки */ .tooltip { position: relative; display: inline-block; } /* Текст подсказки */ .tooltip .tooltiptext { visibility: hidden; width: 120px; background-color: #555; color: #fff; text-align: center; border-radius: 6px; padding: 5px; position: absolute; z-index: 1; bottom: 125%; left: 50%; margin-left: -60px; /* Анимация появления */ opacity: 0; transition: opacity 0.3s; } /* Стрелочка подсказки */ .tooltip .tooltiptext::after { content: ""; position: absolute; top: 100%; left: 50%; margin-left: -5px; border-width: 5px; border-style: solid; border-color: #555 transparent transparent transparent; } /* Блок отображения подсказки при наведении */ .tooltip:hover .tooltiptext { visibility: visible; opacity: 1; }

Такой метод позволяет центрировать подсказку относительно элемента и добиться эффекта плавного появления.

Продвинутые техники CSS для подсказок

Использование функции attr()

Можно включить динамический текст подсказки в data-атрибут элемента:

HTML Скопировать код <span class="tooltip" data-tooltip="Динамический текст подсказки">Наведите мышь на меня!</span>

И при помощи функции attr() , получить его для отображения в подсказке:

CSS Скопировать код .tooltip::after { content: attr(data-tooltip); /* остальные стилевые настройки */ }

Умное позиционирование подсказок

Если критически важно, чтобы подсказка всегда помещалась в пределах экрана, вам на помощь придет CSS. Вы можете использовать различные способы позиционирования в зависимости от положения элемента в окне браузера.

Расширяем возможности подсказок с помощью JavaScript и jQuery

Для применения более продвинутых визуальных эффектов, обработки событий или реализации интерактивности при создании подсказок используйте JavaScript и библиотеки, такие как jQuery UI. В частности, jQuery UI позволяет настраивать позицию подсказок, вставлять различный контент и контролировать время, в течение которого подсказка остается видимой:

JS Скопировать код $(function() { $(document).tooltip({ position: { my: "left+15 center", at: "right center" }, show: { effect: "slideDown", delay: 250 }, // добавление дополнительных опций по желанию }); });

Так, демонстрируется гибкость и мощь jQuery UI, которая предоставляет множество настроек для стилизации подсказок.

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