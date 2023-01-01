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Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение
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Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение
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Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение
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Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Практика верстки (кейсы)  
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Быстрый ответ

Для вставки переносов строк в всплывающие подсказки используйте HTML-сущности &#013; или &#010; в атрибуте title.

HTML
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<a title="Первая строка&#013;Вторая строка">Наведите на меня!</a>

Вы можете размещать эти сущности в любом месте, где предполагается начало новой строки. Таким образом, текст подсказки будет отображаться построчно при наведении на ссылку.

Пошаговый план для смены профессии

Альтернативные способы и дополнительные инструменты

Помимо HTML-сущностей, доступно множество методов для форматирования подсказок и переноса строк. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Использование CSS для настройки форматирования текста

CSS позволяет детально настроить внешний вид пользовательских подсказок:

CSS
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/* CSS, проникает в глубь структуры */
.tooltip-inner {
  white-space: pre-wrap; /* Учитывает пробелы и переносы строк */
}

Примените это свойство CSS к содержимому подсказки, затем добавьте переход на новую строку прямо в редакторе текста. Готово! Теперь текст в подсказке будет с переносами строк.

Плагины для подсказок: функциональность в интерактивной форме

Если вы используете плагины для подсказок, например, Bootstrap, атрибут data-html="true" предоставит вам новые возможности:

HTML
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<a href="#" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="Строка1<br>Строка2">Наведите на меня!</a>

В этом случае атрибут title может содержать HTML, что позволяет использовать тег <br> для переноса строки.

Форматирование текста не только для особых случаев

Если ваши подсказки требуют специального оформления, например, блоков кода, тег pre и свойство CSS white-space: pre-line; будут полезны:

CSS
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/* CSS, управляющий форматированием текста */
.tooltip-inner {
  white-space: pre-line; /* Учитывает переносы строк и пробелы */
}

И сопутствующий HTML:

HTML
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<a href="#" title="<pre>Строка1\nСтрока2</pre>" data-html="true">Наведите на меня!</a>

Делаем подсказки более удобными для пользователя

Доступность — это неотъемлемая часть хорошего пользовательского опыта. Используйте атрибут aria-describedby и придерживайтесь стандартов WAI ARIA. Ваши усилия помогут пользователям воспользоваться вспомогательными технологиями!

Визуализация

Визуализация помогает лучше понять сделанное — давайте разберемся:

HTML
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<a href="#" title="Строка1&#10;Строка2">Наведите на меня!</a>

При наведении появляется подсказка, и эта не простая подсказка, а двустрочная!

Markdown
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До: [💬 "Привет! Вместе мы сила!"]
После:  [💬 "Привет!"
          💬 "Вместе мы сила!"]

Понравилось? Это волшебный эффект &#10;. 🖱️ ➡️ 💬 ➡️ 💬 ➡️ 😄

Полезные материалы

  1. title – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное описание атрибута title в HTML.
  2. CSS Tooltip — управление подсказками с помощью CSS: практическое руководство.
  3. Javascript – jQuery: исключение дочерних элементов из .text() – Stack Overflow — обсуждение вопросов работы с текстом в сообществе Stack Overflow.
  4. ARIA Authoring Practices Guide | APG | WAI | W3Caria-describedby и лучшие практики доступности для подсказок; руководство по доступности подсказок.
  5. CodePen Collection: Various Tooltip Designs and Animationsсборник примеров подсказок с разнообразным дизайном и анимацией.
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Как вставить перенос строки в подсказку с помощью HTML-сущностей?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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