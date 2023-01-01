Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение#Основы HTML #Теги и атрибуты #Практика верстки (кейсы)
Быстрый ответ
Для вставки переносов строк в всплывающие подсказки используйте HTML-сущности
 или

 в атрибуте
title.
<a title="Первая строкаВторая строка">Наведите на меня!</a>
Вы можете размещать эти сущности в любом месте, где предполагается начало новой строки. Таким образом, текст подсказки будет отображаться построчно при наведении на ссылку.
Альтернативные способы и дополнительные инструменты
Помимо HTML-сущностей, доступно множество методов для форматирования подсказок и переноса строк. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Использование CSS для настройки форматирования текста
CSS позволяет детально настроить внешний вид пользовательских подсказок:
/* CSS, проникает в глубь структуры */
.tooltip-inner {
white-space: pre-wrap; /* Учитывает пробелы и переносы строк */
}
Примените это свойство CSS к содержимому подсказки, затем добавьте переход на новую строку прямо в редакторе текста. Готово! Теперь текст в подсказке будет с переносами строк.
Плагины для подсказок: функциональность в интерактивной форме
Если вы используете плагины для подсказок, например, Bootstrap, атрибут
data-html="true" предоставит вам новые возможности:
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="Строка1<br>Строка2">Наведите на меня!</a>
В этом случае атрибут
title может содержать HTML, что позволяет использовать тег
<br> для переноса строки.
Форматирование текста не только для особых случаев
Если ваши подсказки требуют специального оформления, например, блоков кода, тег
pre и свойство CSS
white-space: pre-line; будут полезны:
/* CSS, управляющий форматированием текста */
.tooltip-inner {
white-space: pre-line; /* Учитывает переносы строк и пробелы */
}
И сопутствующий HTML:
<a href="#" title="<pre>Строка1\nСтрока2</pre>" data-html="true">Наведите на меня!</a>
Делаем подсказки более удобными для пользователя
Доступность — это неотъемлемая часть хорошего пользовательского опыта. Используйте атрибут
aria-describedby и придерживайтесь стандартов WAI ARIA. Ваши усилия помогут пользователям воспользоваться вспомогательными технологиями!
Визуализация
Визуализация помогает лучше понять сделанное — давайте разберемся:
<a href="#" title="Строка1 Строка2">Наведите на меня!</a>
При наведении появляется подсказка, и эта не простая подсказка, а двустрочная!
До: [💬 "Привет! Вместе мы сила!"]
После: [💬 "Привет!"
💬 "Вместе мы сила!"]
Понравилось? Это волшебный эффект
. 🖱️ ➡️ 💬 ➡️ 💬 ➡️ 😄
Полезные материалы
- title – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное описание атрибута
titleв HTML.
- CSS Tooltip — управление подсказками с помощью CSS: практическое руководство.
- Javascript – jQuery: исключение дочерних элементов из .text() – Stack Overflow — обсуждение вопросов работы с текстом в сообществе Stack Overflow.
- ARIA Authoring Practices Guide | APG | WAI | W3C —
aria-describedbyи лучшие практики доступности для подсказок; руководство по доступности подсказок.
- CodePen Collection: Various Tooltip Designs and Animations — сборник примеров подсказок с разнообразным дизайном и анимацией.
Ксения Сорокина
веб-техредактор