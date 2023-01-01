Добавление переноса строк в HTML-подсказке: решение

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Быстрый ответ

Для вставки переносов строк в всплывающие подсказки используйте HTML-сущности или в атрибуте title .

HTML Скопировать код <a title="Первая строка Вторая строка">Наведите на меня!</a>

Вы можете размещать эти сущности в любом месте, где предполагается начало новой строки. Таким образом, текст подсказки будет отображаться построчно при наведении на ссылку.

Альтернативные способы и дополнительные инструменты

Помимо HTML-сущностей, доступно множество методов для форматирования подсказок и переноса строк. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Использование CSS для настройки форматирования текста

CSS позволяет детально настроить внешний вид пользовательских подсказок:

CSS Скопировать код /* CSS, проникает в глубь структуры */ .tooltip-inner { white-space: pre-wrap; /* Учитывает пробелы и переносы строк */ }

Примените это свойство CSS к содержимому подсказки, затем добавьте переход на новую строку прямо в редакторе текста. Готово! Теперь текст в подсказке будет с переносами строк.

Плагины для подсказок: функциональность в интерактивной форме

Если вы используете плагины для подсказок, например, Bootstrap, атрибут data-html="true" предоставит вам новые возможности:

HTML Скопировать код <a href="#" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="Строка1<br>Строка2">Наведите на меня!</a>

В этом случае атрибут title может содержать HTML, что позволяет использовать тег <br> для переноса строки.

Форматирование текста не только для особых случаев

Если ваши подсказки требуют специального оформления, например, блоков кода, тег pre и свойство CSS white-space: pre-line; будут полезны:

CSS Скопировать код /* CSS, управляющий форматированием текста */ .tooltip-inner { white-space: pre-line; /* Учитывает переносы строк и пробелы */ }

И сопутствующий HTML:

HTML Скопировать код <a href="#" title="<pre>Строка1

Строка2</pre>" data-html="true">Наведите на меня!</a>

Делаем подсказки более удобными для пользователя

Доступность — это неотъемлемая часть хорошего пользовательского опыта. Используйте атрибут aria-describedby и придерживайтесь стандартов WAI ARIA. Ваши усилия помогут пользователям воспользоваться вспомогательными технологиями!

Визуализация

Визуализация помогает лучше понять сделанное — давайте разберемся:

HTML Скопировать код <a href="#" title="Строка1 Строка2">Наведите на меня!</a>

При наведении появляется подсказка, и эта не простая подсказка, а двустрочная!

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