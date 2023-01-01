Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Переход от использования таблиц для верстки к CSS Flexbox и Grid обеспечивает динамизм, адаптивность, улучшает доступность и пользовательский опыт на различных устройствах.

HTML Скопировать код <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;">Меню</div> <div style="flex-grow: 2;">Основной контент</div> <div style="flex-grow: 1;">Реклама</div> </div>

Приведенный выше пример показывает верстку, которая эффективно отображается на экранах любого размера.

Эволюция: От таблиц к современным методам верстки

Использование таблиц для элементов макета было распространено в прошлом, однако сегодня это считается устаревшей практикой из-за отсутствия гибкости и проблем с адаптивной версткой.

Облегчение поддержки

При использовании семантического HTML и CSS вместо таблиц для создания макетов увеличиваются удобство поддержки и эффективность вносимых изменений в дизайн, что экономит ваше время.

Новый подход к управлению версткой

Flexbox и Grid в CSS открывают новые возможности при создании макетов, предлагая простое управление расположением элементов и идеальное выравнивание, что было бы затруднительно при работе с таблицами.

Визуализация

Вот пример наполнения ящика с инструментами:

Markdown Скопировать код | Инструмент | Назначение | | ------------------- | ----------------------- | | Молоток | 🛠 Забивание гвоздей | | Гаечный ключ | 🔧 Затягивание болтов | | Отвертка | 🌀 Закручивание шурупов | | Рулетка | 📏 Измерение размеров |

Использование таблиц для создания макетов — это как использовать молоток для закручивания шурупов.

Markdown Скопировать код | HTML элемент | Правильное использование | Неправильное использование | | -------------------- | --------------------------- | -------------------------- | | `<table>` | Табличные данные | ❌ Верстка | | `<div>` | Структурирование страниц | ✅ |

Блоки и CSS предназначены для корректного создания макетов. Используйте каждый инструмент по его назначению, помня о том, что таблицы предназначены для данных.

Доступность и анализ: Скрытые затруднения

Использование таблиц для верстки затрудняет работу вспомогательных технологий, таких как читалки для слепых, которые в таблицах ожидают обнаружить не структуру страницы, а данные.

Приоритет производительности

Алгоритмы, используемые в таблицах, чрезвычайно сложны в рендеринге, что снижает скорость загрузки страниц. Излишнее увлечение таблицами может затруднить автоматический анализ на веб-сайтах и негативно влиять на индексацию поисковыми системами, ухудшая видимость вашего ресурса.

Адаптивность и будущее

Макеты, основанные на CSS, обеспечивают необходимую гибкость и адаптивность, тогда как использование таблиц может привести к замиранию вашего HTML на фоне изменений трендов в дизайне, ожиданий пользователей и стандартов браузеров.

Полезные материалы