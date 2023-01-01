Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы#Разное
Быстрый ответ
Переход от использования таблиц для верстки к CSS Flexbox и Grid обеспечивает динамизм, адаптивность, улучшает доступность и пользовательский опыт на различных устройствах.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">
<div style="flex-grow: 1;">Меню</div>
<div style="flex-grow: 2;">Основной контент</div>
<div style="flex-grow: 1;">Реклама</div>
</div>
Приведенный выше пример показывает верстку, которая эффективно отображается на экранах любого размера.
Эволюция: От таблиц к современным методам верстки
Использование таблиц для элементов макета было распространено в прошлом, однако сегодня это считается устаревшей практикой из-за отсутствия гибкости и проблем с адаптивной версткой.
Облегчение поддержки
При использовании семантического HTML и CSS вместо таблиц для создания макетов увеличиваются удобство поддержки и эффективность вносимых изменений в дизайн, что экономит ваше время.
Новый подход к управлению версткой
Flexbox и Grid в CSS открывают новые возможности при создании макетов, предлагая простое управление расположением элементов и идеальное выравнивание, что было бы затруднительно при работе с таблицами.
Визуализация
Вот пример наполнения ящика с инструментами:
| Инструмент | Назначение |
| ------------------- | ----------------------- |
| Молоток | 🛠 Забивание гвоздей |
| Гаечный ключ | 🔧 Затягивание болтов |
| Отвертка | 🌀 Закручивание шурупов |
| Рулетка | 📏 Измерение размеров |
Использование таблиц для создания макетов — это как использовать молоток для закручивания шурупов.
| HTML элемент | Правильное использование | Неправильное использование |
| -------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| `<table>` | Табличные данные | ❌ Верстка |
| `<div>` | Структурирование страниц | ✅ |
Блоки и CSS предназначены для корректного создания макетов. Используйте каждый инструмент по его назначению, помня о том, что таблицы предназначены для данных.
Доступность и анализ: Скрытые затруднения
Использование таблиц для верстки затрудняет работу вспомогательных технологий, таких как читалки для слепых, которые в таблицах ожидают обнаружить не структуру страницы, а данные.
Приоритет производительности
Алгоритмы, используемые в таблицах, чрезвычайно сложны в рендеринге, что снижает скорость загрузки страниц. Излишнее увлечение таблицами может затруднить автоматический анализ на веб-сайтах и негативно влиять на индексацию поисковыми системами, ухудшая видимость вашего ресурса.
Адаптивность и будущее
Макеты, основанные на CSS, обеспечивают необходимую гибкость и адаптивность, тогда как использование таблиц может привести к замиранию вашего HTML на фоне изменений трендов в дизайне, ожиданий пользователей и стандартов браузеров.
Полезные материалы
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- CSS для печати: учимся готовить макеты – расширение возможностей CSS для печати.
- Совершенствуем абзацы и типографику в CSS – мастер-класс по веб-типографике.
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<table>: подробное руководство – использование и стилизация таблиц в HTML.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы