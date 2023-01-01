logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Div и CSS против таблиц в вёрстке HTML: аргументы

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Переход от использования таблиц для верстки к CSS Flexbox и Grid обеспечивает динамизм, адаптивность, улучшает доступность и пользовательский опыт на различных устройствах.

HTML
Скопировать код
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">
  <div style="flex-grow: 1;">Меню</div>
  <div style="flex-grow: 2;">Основной контент</div>
  <div style="flex-grow: 1;">Реклама</div>
</div>

Приведенный выше пример показывает верстку, которая эффективно отображается на экранах любого размера.

Пошаговый план для смены профессии

Эволюция: От таблиц к современным методам верстки

Использование таблиц для элементов макета было распространено в прошлом, однако сегодня это считается устаревшей практикой из-за отсутствия гибкости и проблем с адаптивной версткой.

Облегчение поддержки

При использовании семантического HTML и CSS вместо таблиц для создания макетов увеличиваются удобство поддержки и эффективность вносимых изменений в дизайн, что экономит ваше время.

Новый подход к управлению версткой

Flexbox и Grid в CSS открывают новые возможности при создании макетов, предлагая простое управление расположением элементов и идеальное выравнивание, что было бы затруднительно при работе с таблицами.

Визуализация

Вот пример наполнения ящика с инструментами:

Markdown
Скопировать код
| Инструмент         | Назначение               |
| ------------------- | ----------------------- |
| Молоток            | 🛠 Забивание гвоздей     |
| Гаечный ключ       | 🔧 Затягивание болтов    |
| Отвертка           | 🌀 Закручивание шурупов  |
| Рулетка            | 📏 Измерение размеров    |

Использование таблиц для создания макетов — это как использовать молоток для закручивания шурупов.

Markdown
Скопировать код
| HTML элемент         | Правильное использование    | Неправильное использование |
| -------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| `<table>`            | Табличные данные            | ❌ Верстка                  |
| `<div>`              | Структурирование страниц    | ✅                         |

Блоки и CSS предназначены для корректного создания макетов. Используйте каждый инструмент по его назначению, помня о том, что таблицы предназначены для данных.

Доступность и анализ: Скрытые затруднения

Использование таблиц для верстки затрудняет работу вспомогательных технологий, таких как читалки для слепых, которые в таблицах ожидают обнаружить не структуру страницы, а данные.

Приоритет производительности

Алгоритмы, используемые в таблицах, чрезвычайно сложны в рендеринге, что снижает скорость загрузки страниц. Излишнее увлечение таблицами может затруднить автоматический анализ на веб-сайтах и негативно влиять на индексацию поисковыми системами, ухудшая видимость вашего ресурса.

Адаптивность и будущее

Макеты, основанные на CSS, обеспечивают необходимую гибкость и адаптивность, тогда как использование таблиц может привести к замиранию вашего HTML на фоне изменений трендов в дизайне, ожиданий пользователей и стандартов браузеров.

Полезные материалы

  1. CSS против таблиц: лучшие методы верстки веб-страниц – аналитическое сравнение.
  2. Основы верстки таблиц на примерах – обзор подходов к использованию таблиц.
  3. Руководство по доступности таблиц – как сделать таблицы доступными для всех пользователей.
  4. CSS для печати: учимся готовить макеты – расширение возможностей CSS для печати.
  5. Совершенствуем абзацы и типографику в CSS – мастер-класс по веб-типографике.
  6. Всё о теге <table>: подробное руководство – использование и стилизация таблиц в HTML.
  7. Топ ошибок в веб-дизайне – список распространенных ошибок, влияющих на внешний вид и функциональность веб-страниц.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие преимущества имеет использование CSS Flexbox и Grid по сравнению с таблицами для верстки?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...